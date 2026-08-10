Tonka Hemingway, del anonimato a pelear por la titularidad

Para los Raiders, eso es especialmente importante porque no quieren que Hemingway sea simplemente un especialista en terceras oportunidades. La expectativa es que pueda aportar durante cada jugada en la que la defensa esté en el emparrillado.

Quizás la parte más importante de esta historia ocurrió antes de que comenzara el campo de entrenamiento. Hemingway decidió quedarse en Las Vegas durante la temporada baja y trabajar. No fue simplemente una cuestión de estar presente. Fue una oportunidad para transformar su cuerpo, su preparación y, sobre todo, su mentalidad.

El propio jugador reconoció que anteriormente había tenido dificultades para completar una temporada baja completa durante su etapa universitaria. Esta vez fue diferente.

El trabajo en el gimnasio incluso le valió un reconocimiento especial por parte del staff de acondicionamiento físico de los Raiders, un premio otorgado al jugador que mostró el mayor esfuerzo durante el trabajo en el gimnasio durante la temporada baja.

"Eso no lo haces por los reconocimientos", declaró Hemingway. "Pero significa mucho saber que todo tu trabajo duro se reflejó."

Y parece que ese trabajo no se quedó en el gimnasio. La fuerza y preparación que desarrolló están comenzando a aparecer en el campo.

"Madurez, constancia", dijo el coordinador defensivo Rob Leonard al hablar de Tonka. "Ha hecho todo lo que está en su control durante la temporada baja. Aprendió mucho sobre su rutina de Maxx (Crosby). Ha sido divertido verlo desarrollarse como hombre, como jugador, y ahora lleva esa carga en sus hombreras"

Los Raiders no necesitan únicamente que Hemingway tenga buenos momentos. Necesitan que se convierta en un jugador confiable, capaz de mantenerse en el campo, detener la carrera y generar presión sobre el quarterback sin tener que abandonar el campo cada vez que cambie la situación. Y hasta ahora, está enviando las señales correctas.

"Quiero ayudar a este equipo a ganar, ser lo mejor que podamos ser", aseguró Hemingway. "Y sé que si yo estoy en mi mejor nivel, puedo ayudar a mi equipo."

Esa mentalidad resume perfectamente dónde se encuentra Hemingway en este momento.