Tonka Hemingway, del anonimato a pelear por la titularidad

Las oportunidades no siempre llegan cuando uno las espera. A veces hay que estar preparado para aprovecharlas cuando finalmente aparecen.
Para Tonka Hemingway, el proceso comenzó de manera discreta durante su temporada de novato con los Raiders. Pero después de cerrar el 2025 con actuaciones que dejaron señales claras de su potencial, el tackle defensivo decidió que no podía conformarse.
Y mientras muchos jugadores aprovechan la temporada baja para alejarse del deporte previo al inicio de la campaña, 'El Tractor' Hemingway tomó una decisión diferente: quedarse en Las Vegas, trabajar y prepararse para que su segundo año fuera completamente distinto al primero. Todo indica que ese esfuerzo está comenzando a dar frutos.
La primera mitad de la temporada 2025 fue complicada para Hemingway. Durante los primeros ocho partidos de los Raiders, solamente vio acción en dos encuentros. Pero algo cambió. En los últimos nueve juegos de la temporada, Tonka estuvo en el emparrillado en siete de ellos y comenzó a mostrar por qué los Raiders habían apostado por él al elegirlo en la cuarta ronda del draft.
Su producción llamó la atención al registrar cuatro capturas de mariscal de campo en los últimos cinco partidos. Ese cierre no solamente aumentó su confianza. También le demostró lo que podía hacer si tenía más oportunidades.
Ahora, durante el campo de entrenamiento Hemingway ya no está buscando simplemente entrar en la rotación. Está trabajando con la línea defensiva titular desde el inicio del campo de entrenamiento.
"No dice dos palabras, pero definitivamente es uno de los mejores escuchando que he visto", explicó el entrenador de la línea defensiva Travis Smith. "Si se dice algo en una reunión, no importa si estás hablando con un ala defensiva o con un jugador interior, ves cómo lo aplica en el trabajo individual y después en el campo."
Pero hay algo más que ha destacado: la manera en que Hemingway está jugando.
"Hay una fisicalidad en su juego. Tiene un estilo agresivo", dijo Smith. "Pero también hay disciplina y detalle en la manera en que está presionando."
Para los Raiders, eso es especialmente importante porque no quieren que Hemingway sea simplemente un especialista en terceras oportunidades. La expectativa es que pueda aportar durante cada jugada en la que la defensa esté en el emparrillado.
Quizás la parte más importante de esta historia ocurrió antes de que comenzara el campo de entrenamiento. Hemingway decidió quedarse en Las Vegas durante la temporada baja y trabajar. No fue simplemente una cuestión de estar presente. Fue una oportunidad para transformar su cuerpo, su preparación y, sobre todo, su mentalidad.
El propio jugador reconoció que anteriormente había tenido dificultades para completar una temporada baja completa durante su etapa universitaria. Esta vez fue diferente.
El trabajo en el gimnasio incluso le valió un reconocimiento especial por parte del staff de acondicionamiento físico de los Raiders, un premio otorgado al jugador que mostró el mayor esfuerzo durante el trabajo en el gimnasio durante la temporada baja.
"Eso no lo haces por los reconocimientos", declaró Hemingway. "Pero significa mucho saber que todo tu trabajo duro se reflejó."
Y parece que ese trabajo no se quedó en el gimnasio. La fuerza y preparación que desarrolló están comenzando a aparecer en el campo.
"Madurez, constancia", dijo el coordinador defensivo Rob Leonard al hablar de Tonka. "Ha hecho todo lo que está en su control durante la temporada baja. Aprendió mucho sobre su rutina de Maxx (Crosby). Ha sido divertido verlo desarrollarse como hombre, como jugador, y ahora lleva esa carga en sus hombreras"
Los Raiders no necesitan únicamente que Hemingway tenga buenos momentos. Necesitan que se convierta en un jugador confiable, capaz de mantenerse en el campo, detener la carrera y generar presión sobre el quarterback sin tener que abandonar el campo cada vez que cambie la situación. Y hasta ahora, está enviando las señales correctas.
"Quiero ayudar a este equipo a ganar, ser lo mejor que podamos ser", aseguró Hemingway. "Y sé que si yo estoy en mi mejor nivel, puedo ayudar a mi equipo."
Esa mentalidad resume perfectamente dónde se encuentra Hemingway en este momento.
Hace un año, estaba tratando de encontrar su lugar. Terminó la temporada demostrando que podía ser una amenaza. Después pasó la temporada baja trabajando en Las Vegas mientras construía una nueva versión de sí mismo. Ahora está trabajando con los titulares.