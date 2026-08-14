Mendoza y Cousins dejan buenas señales en primer juego de pretemporada

Su primera anotación como Raider llegó durante una ofensiva de 79 yardas y 10 jugadas. Mendoza encontró a Jack Bech en un pase de seis yardas para poner puntos para Las Vegas nuevamente en el marcador.

Pero Mendoza también reconoció que el salto al nivel profesional se siente de inmediato.

"Creo que la confianza siempre es una gran parte de cómo juegas, especialmente si eres atleta, artista, intérprete o simplemente en la vida diaria", aseguró Mendoza. "La confianza es un aspecto importante de tu desempeño. Y una de las fuentes de confianza es la experiencia previa. Así que me he apoyado en eso en el pasado. Sin embargo, el señor (Tom) Brady pudo hablar con nuestro equipo anoche y dijo: 'No importa qué tan buen jugador de preparatoria o universidad hayas sido, la NFL es un nivel diferente', y esta noche lo sentí. Tengo mucho que aprender de esto."

Mendoza tuvo momentos positivos, pero también enfrentó situaciones nuevas que le permitirán aprender de cara a los siguientes partidos de preparación.

Otro de los momentos destacados llegó de parte del corredor Mike Washington Jr., quien tuvo un acarreo de 53 yardas en primera oportunidad y larga tras un castigo, la cual provocó una gran reacción de la afición presente.

"Fue electrizante", aseguró Washington sobre la experiencia de tener una jugada explosiva en su primer partido con los Raiders. "Es algo parecido a lo que dijo Fernando: es como tu primer día regresando a la escuela, jugando tu primer partido. Sé que es un partido de pretemporada, pero es mi primer partido. Poder romper una carrera larga en mi primer partido fue increíble."

Washington Jr. tendrá más oportunidades de demostrar que puede convertirse en una pieza importante dentro del grupo de corredores mientras continúa la batalla por posiciones en el roster.

Aunque hubo aspectos positivos, el entrenador en jefe Klint Kubiak dejó claro que los Raiders todavía tienen mucho trabajo por delante. Kubiak quedó especialmente satisfecho con la primera serie ofensiva y con la manera en que la defensa respondió después del medio tiempo, pero reconoció que el equipo estuvo lejos de jugar un partido perfecto.

"El partido en sí, tenemos mucho que mejorar", declaró Kubiak. "Estoy muy contento con lo que hizo la ofensiva en esa primera serie; Kirk (Cousins) nos comandó en el campo. También estuve muy contento con lo que hizo nuestra defensa en la segunda mitad en terceras oportunidades después de la primera mitad. Pero hay muchas cosas que necesitamos mejorar".

Y esa es precisamente la naturaleza de la pretemporada. Los Raiders ahora tendrán un día libre antes de regresar a Henderson para entrenar sábado, domingo y lunes. Después viajarán a Houston, donde tendrán una práctica conjunta con los Texans el martes antes de enfrentarlos el jueves.