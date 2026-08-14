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Mendoza y Cousins dejan buenas señales en primer juego de pretemporada

Aug 14, 2026 at 09:30 AM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders comenzaron sus juegos de pretemporada 2026 con una derrota de 27-14 ante los Cardenales de Arizona en el Estadio Allegiant, pero el resultado pasó a segundo plano ante la oportunidad de ver por primera vez en acción a dos de las grandes novedades de Las Vegas: Kirk Cousins y Fernando Mendoza.

Cousins fue el encargado de iniciar el partido y solamente necesitó una serie ofensiva para dejar su marca. El mariscal de campo veterano completó 5 de 6 pases para 50 yardas y culminó con un pase anotador de 13 yardas a Michael Mayer.

"No hay nada como un partido, especialmente para la posición de quarterback, cuando te quitan la camiseta roja", destacó Cousins sobre la intensidad de volver a ver acción en un juego. "Es importante salir al campo y enfrentar esas balas en vivo. Fue bueno tener esa experiencia. Creo que el equipo jugó con mucha intensidad y los entrenadores nos dieron un buen plan. Seguiremos construyendo a partir de aquí y esperamos ir a Houston, enfrentar a una defensa realmente buena y tener las prácticas de la próxima semana."

La conexión entre Cousins y la ofensiva será una de las historias importantes de los Raiders durante las próximas semanas, y su primera serie dejó una muestra de lo que el equipo espera conseguir.

Después llegó el esperado debut de Mendoza. La primera selección global del Draft tuvo cuatro series ofensivas y completó 10 de 16 pases para 97 yardas y un touchdown.

Su primera anotación como Raider llegó durante una ofensiva de 79 yardas y 10 jugadas. Mendoza encontró a Jack Bech en un pase de seis yardas para poner puntos para Las Vegas nuevamente en el marcador.

Pero Mendoza también reconoció que el salto al nivel profesional se siente de inmediato.

"Creo que la confianza siempre es una gran parte de cómo juegas, especialmente si eres atleta, artista, intérprete o simplemente en la vida diaria", aseguró Mendoza. "La confianza es un aspecto importante de tu desempeño. Y una de las fuentes de confianza es la experiencia previa. Así que me he apoyado en eso en el pasado. Sin embargo, el señor (Tom) Brady pudo hablar con nuestro equipo anoche y dijo: 'No importa qué tan buen jugador de preparatoria o universidad hayas sido, la NFL es un nivel diferente', y esta noche lo sentí. Tengo mucho que aprender de esto."

Mendoza tuvo momentos positivos, pero también enfrentó situaciones nuevas que le permitirán aprender de cara a los siguientes partidos de preparación.

Otro de los momentos destacados llegó de parte del corredor Mike Washington Jr., quien tuvo un acarreo de 53 yardas en primera oportunidad y larga tras un castigo, la cual provocó una gran reacción de la afición presente.

"Fue electrizante", aseguró Washington sobre la experiencia de tener una jugada explosiva en su primer partido con los Raiders. "Es algo parecido a lo que dijo Fernando: es como tu primer día regresando a la escuela, jugando tu primer partido. Sé que es un partido de pretemporada, pero es mi primer partido. Poder romper una carrera larga en mi primer partido fue increíble."

Washington Jr. tendrá más oportunidades de demostrar que puede convertirse en una pieza importante dentro del grupo de corredores mientras continúa la batalla por posiciones en el roster.

Aunque hubo aspectos positivos, el entrenador en jefe Klint Kubiak dejó claro que los Raiders todavía tienen mucho trabajo por delante. Kubiak quedó especialmente satisfecho con la primera serie ofensiva y con la manera en que la defensa respondió después del medio tiempo, pero reconoció que el equipo estuvo lejos de jugar un partido perfecto.

"El partido en sí, tenemos mucho que mejorar", declaró Kubiak. "Estoy muy contento con lo que hizo la ofensiva en esa primera serie; Kirk (Cousins) nos comandó en el campo. También estuve muy contento con lo que hizo nuestra defensa en la segunda mitad en terceras oportunidades después de la primera mitad. Pero hay muchas cosas que necesitamos mejorar".

Y esa es precisamente la naturaleza de la pretemporada. Los Raiders ahora tendrán un día libre antes de regresar a Henderson para entrenar sábado, domingo y lunes. Después viajarán a Houston, donde tendrán una práctica conjunta con los Texans el martes antes de enfrentarlos el jueves.

La derrota ante Arizona ya quedó atrás. Ahora comienza otra semana de evaluación, con Cousins, Mendoza y muchos otros jugadores buscando seguir construyendo su lugar dentro de estos nuevos Raiders.

Gameday Photos: Preseason Week 1 vs. Cardinals

View photos from the Raiders' preseason matchup against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Ashton Jeanty (2) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Ashton Jeanty (2) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9), tight end Michael Mayer (87) and center Tyler Linderbaum (65) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9), tight end Michael Mayer (87) and center Tyler Linderbaum (65) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56), tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56), tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) and cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) and cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
74 / 93

Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
78 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
82 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and linebacker Xavian Sorey Jr. (53) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and linebacker Xavian Sorey Jr. (53) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Los Raiders jugarán con sus titulares el jueves contra los Arizona Cardinals

"Tenemos un plan para esos jugadores y sabemos cuántas jugadas o series nos gustaría que participara", dijo Klint Kubiak el martes.

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Tonka Hemingway, del anonimato a pelear por la titularidad

Después de un inicio discreto como novato, Tonka Hemingway cerró el 2025 con fuerza, trabajó sin descanso en la temporada baja y ahora está entrenando con la defensa titular de los Raiders.

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Cómo el equipo creativo de los Raiders dio vida a las cajas de abonos de temporada de este año

"Siempre se trata de retribuir a los aficionados", declaró Mark Davis a Raiders.com.

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Maxx Crosby participa sin limitaciones en el inicio del campo de entrenamiento

Después de someterse a una cirugía de rodilla izquierda en enero y perderse los OTA's y el minicampamento obligatorio, Crosby regresó al emparrillado a máxima velocidad durante la primera práctica con el plantel completo.

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Arranca el campo de entrenamiento 2026 con Fernando Mendoza continuando su progreso

Los Raiders realizaron su primera práctica del campo de entrenamiento 2026 con el plantel completo. Kirk Cousins inició como titular, Mendoza dio un paso importante en su desarrollo y el equipo se prepara para aumentar la intensidad cuando se pongan las hombreras.

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Los Raiders firman a todos los jugadores seleccionados en el Draft de 2026

Los diez jugadores seleccionados por los Raiders en el Draft de 2026 han firmado oficialmente sus contratos.

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Fernando Mendoza tiene humildad, confianza y una misión clara

El mariscal de campo novato aprovechará cada día para seguir creciendo mientras se prepara para reportarse el 23 de julio en Henderson.

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Klint Kubiak ve un equipo mejorado y más unido al cerrar minicampamento

El entrenador en jefe destacó el progreso del equipo, la importancia de "ganarse el escudo" y lanzó una advertencia sobre los próximos 40 días antes del campo de entrenamiento.

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Kirk Cousins elogió la intensidad de los Raiders al arrancar el minicampamento obligatorio

El mariscal de campo veterano asegura sentirse cada vez mejor físicamente y destaca la urgencia y disciplina que Klint Kubiak ha instalado dentro del equipo.

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Un análisis partido por partido del calendario de los Raiders para 2026

Ya se ha dado a conocer el calendario de los Raiders para la temporada 2026. A continuación, analizamos el calendario partido por partido.

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Quick Hits: Klint Kubiak talks preseason opener, turns the page to Houston

Aug 14, 2026

The Raiders head coach spoke with the media Friday following the preseason loss to Arizona Cardinals.

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Klint Kubiak recaps Preseason Week 1: 'We're continuing to build'

Aug 14, 2026

Head Coach Klint Kubiak addresses the media to recap Preseason Week 1 against the Arizona Cardinals.

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Gutierrez: Fernando Mendoza delivers in his debut; the bigger test awaits

Aug 14, 2026

It's a small sample size for Mendoza's debut. One that will grow with two more exhibitions plus a joint practice with the Texans.

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Mendoza y Cousins dejan buenas señales en primer juego de pretemporada

Aug 14, 2026

Fernando Mendoza y Kirk Cousins lanzaron pases de anotación, mientras los Raiders mostraron aspectos positivos y mucho por corregir en la derrota ante Arizona.

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Game Recap: Raiders offense starts strong and rookies shine against Arizona Cardinals

Aug 13, 2026

Though the Raiders fell 27-14, Thursday night showed glimpses of what's to come this season.

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Bech, Nailor, Benson, Linderbaum and Burford Scrums | Preseason Week 1

Aug 13, 2026

WR Jalen Nailor, WR Malik Benson, C Tyler Linderbaum, WR Jack Bech and G Spencer Burford address the media in the locker room.

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Full Game Highlights: Raiders vs. Cardinals - Preseason Week 1

Aug 13, 2026

Watch full game highlights from the Raiders' Preseason Week 1 matchup against the Arizona Cardinals.

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Highlights: Fernando Mendoza's best plays from preseason debut

Aug 13, 2026

Watch the best plays from quarterback Fernando Mendoza's preseason debut against the Arizona Cardinals in Week 1 of the 2026 NFL preseason.

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Fernando Mendoza Postgame Presser - 8.13.26 | Preseason Week 1

Aug 13, 2026

Quarterback Fernando Mendoza addresses the media following the Raiders' preseason opener against the Arizona Cardinals.

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Gameday Photos: Preseason Week 1 vs. Cardinals

Aug 13, 2026

View photos from the Raiders' preseason matchup against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

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Cian Slone sacks Kedon Slovis!

Aug 13, 2026

Watch as defensive end Cian Slone brings down Cardinals quarterback Kedon Slovis for a 5-yard loss.

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Fernando Mendoza finds Jack Bech in the end zone for first preseason TD pass!

Aug 13, 2026

Watch as quarterback Fernando Mendoza finds wide receiver Jack Bech in the end zone for a 6-yard touchdown against the Arizona Cardinals.

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