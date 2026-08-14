Gutierrez: Fernando Mendoza cumple en su debut; la prueba más difícil aún está por venir

Me parece justo.

Como actual ganador del Trofeo Heisman, campeón nacional y primera selección general del draft, las expectativas son muy altas. Pero a Mendoza también se le está preparando de manera muy cuidadosa y, como dijo Kubiak, el puesto es de Cousins "hasta que lo pierda". Y eso también es justo.

Mendoza cuenta con muchos recursos a su disposición, desde Cousins en la banca —"Es un jugador y una persona muy inteligente y madura", dijo Cousins. "Si acaso, no quiero interponerme en su camino"— hasta Tom Brady en la reunión del equipo la noche anterior.

"Dijo: "No importa qué tan buen jugador hayas sido en la preparatoria o en la universidad, la NFL es otro nivel", relató Mendoza sobre lo que Brady le dijo al equipo.

"Eso lo sentí esta noche"

Especialmente en esa captura, cuando Mendoza se hubiera podido salir con la suya en la universidad si hubiera retenido el balón un instante más.

"Hubo una jugada en la que corrí hacia la derecha y, por lo general, a veces logro llegar al borde del campo, tal vez correr dos o tres yardas", dijo con una risita. "En cambio, fue como: "Vaya, ustedes son un poco más rápidos de lo que pensaba".

"Así que tuve que deshacerme del balón e intentar hacer la jugada más inteligente, para ayudar mejor a mis compañeros. Diría que definitivamente son más rápidos y que golpean más fuerte. Me sorprendió, pero no fue una sorpresa".

Pero es una muestra pequeña. Una que se ampliará con dos partidos de pretemporada más, en Houston y en casa contra los 49ers, además de un entrenamiento conjunto con los Texans.