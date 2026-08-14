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Live Game Updates: Raiders vs. Cardinals | Preseason

Aug 13, 2026 at 05:00 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Preseason Week 1 vs. Cardinals

View photos from the Raiders' preseason matchup against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
1 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Ashton Jeanty (2) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
2 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Ashton Jeanty (2) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
3 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
4 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
5 / 93

Las Vegas Raiders during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
6 / 93

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
7 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
8 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
9 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
10 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
11 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
12 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
13 / 93

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9), tight end Michael Mayer (87) and center Tyler Linderbaum (65) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
14 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9), tight end Michael Mayer (87) and center Tyler Linderbaum (65) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
15 / 93

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
16 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
17 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
18 / 93

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
19 / 93

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
20 / 93

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
21 / 93

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
22 / 93

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
23 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
24 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
25 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
26 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
27 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
28 / 93

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
29 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
30 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
31 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
32 / 93

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56), tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
33 / 93

Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56), tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
34 / 93

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80), wide receiver Jack Bech (18) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
35 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and wide receiver Jack Bech (18) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
36 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
37 / 93

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
38 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
39 / 93

Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
40 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
41 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) and cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
42 / 93

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) and cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
43 / 93

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
44 / 93

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
45 / 93

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
46 / 93

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
47 / 93

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
48 / 93

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
49 / 93

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
50 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
51 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
52 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
53 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
54 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
55 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
56 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
57 / 93

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
58 / 93

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
59 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
60 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
61 / 93

Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
62 / 93

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
63 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
64 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
65 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
66 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
67 / 93

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
68 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
69 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
70 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
71 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
72 / 93

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
73 / 93

Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
74 / 93

Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
75 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
76 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
77 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
78 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
79 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
80 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
81 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
82 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
83 / 93

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
84 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
85 / 93

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
86 / 93

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and linebacker Xavian Sorey Jr. (53) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
87 / 93

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and linebacker Xavian Sorey Jr. (53) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
88 / 93

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
89 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
90 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
91 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
92 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
93 / 93

Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason home game against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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