Live Game Updates: Raiders vs. Cardinals | Preseason

View photos from the Raiders' preseason matchup against the Arizona Cardinals at Allegiant Stadium.
Aug 13, 2026 at 05:00 PM
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
3 / 93
Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
4 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
5 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
6 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
7 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
8 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
9 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
10 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
11 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
12 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
13 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
14 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
15 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
16 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
17 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
18 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
19 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
20 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
21 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
22 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
23 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
24 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
25 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
26 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
27 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
28 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
29 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
30 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
31 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
32 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
33 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
34 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
35 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
36 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
37 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
38 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
39 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
40 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
41 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
42 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
43 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
44 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
45 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
46 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
47 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
48 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
49 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
50 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
51 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
52 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
53 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
54 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
55 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
56 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
57 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
58 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
59 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
60 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
61 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
62 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
63 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
64 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
65 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
66 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
67 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
68 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
69 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
70 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
71 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
72 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
73 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
74 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
75 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
76 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
77 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
78 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
79 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
80 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
81 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
82 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
83 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
84 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
85 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
86 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
87 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
88 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
89 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
90 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
91 / 93
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
92 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
93 / 93
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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