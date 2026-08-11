Los Raiders jugarán con sus titulares el jueves contra los Arizona Cardinals

Los Raiders planean alinear a sus titulares en el partido de pretemporada del jueves contra los Arizona Cardinals.
"Tenemos un plan para esos jugadores y sabemos cuántas jugadas o series nos gustaría que participara", dijo Klint Kubiak el martes. "No es necesario que todos los demás lo sepan, pero vamos a hacer jugar a muchos jugadores en este partido. Necesitamos evaluar a toda la plantilla".
En cuanto al novato Fernando Mendoza, Kubiak espera que adquiera "mucha experiencia en el juego", pero, una vez más, no reveló más detalles.
"Tengo muchas ganas de verlo en el campo con sus compañeros", dijo el entrenador en jefe. "Hay muchos jugadores que necesitamos evaluar, pero él tendrá muchas oportunidades de jugar".
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