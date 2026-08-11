Los Raiders jugarán con sus titulares el jueves contra los Arizona Cardinals

Los Raiders planean alinear a sus titulares en el partido de pretemporada del jueves contra los Arizona Cardinals.

"Tenemos un plan para esos jugadores y sabemos cuántas jugadas o series nos gustaría que participara", dijo Klint Kubiak el martes. "No es necesario que todos los demás lo sepan, pero vamos a hacer jugar a muchos jugadores en este partido. Necesitamos evaluar a toda la plantilla".

En cuanto al novato Fernando Mendoza, Kubiak espera que adquiera "mucha experiencia en el juego", pero, una vez más, no reveló más detalles.