Semana de gran reto para los Raiders en Houston

Para Mendoza, este fue exactamente el tipo de experiencia que necesita en esta etapa de su desarrollo.

"Hubo jugadas que me encantaron y otras que me gustaría repetir, pero en realidad... eso no es cierto", aseguró Mendoza. "No quisiera cambiar ninguna de ellas, porque todo forma parte del aprendizaje y esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento; esto es lo que amo y es un día magnífico para jugar al fútbol americano aquí. Estoy muy contento. Tengo muchas cosas que aprender de lo vivido hoy".

El hecho de que ya haya disputado su primer partido de pretemporada le permite llegar a este enfrentamiento con una perspectiva diferente. Mendoza incluso identificó algo específico que quiere mejorar de su actuación ante Arizona.

"Sentí que mis pies estaban un poco rápidos, un poco fuera de control", aseguró Mendoza. "Necesito tener un poco más de control, examinar mejor el campo y verlo de una manera más clara. Estoy muy emocionado por este próximo partido y por todas las oportunidades que tengo por delante. La oportunidad de hoy ya pasó y la próxima será el jueves. Después tendremos otra práctica y luego enfrentaremos a los Niners. Cada oportunidad que se me presenta, estoy tratando de aprovecharla".

Las prácticas en conjunto siempre tienen un elemento adicional de intensidad, pero Kubiak dejó claro que los Raiders no viajaron a Houston para protagonizar una pelea. El objetivo era competir, trabajar y aprender.

"Me pareció que nuestros jugadores mostraron mucha madurez", declaró Kubiak. "Creo que hubo un altercado menor en el otro campo, pero es un entrenamiento. Estamos en la cuarta semana de la pretemporada; se trata de mejorar como equipo, así que, en general, quedé satisfecho con eso".

Alguien que no pudo participar en dicha sesión fue el liniero ofensivo Jackson Powers-Johnson, quien salió golpeado durante la práctica del lunes y el equipo decidió ser precavido.

Kubiak explicó que Powers-Johnson continuará siendo evaluado, pero prácticamente descartó su participación en el partido del jueves.

Este será otro aspecto a monitorear mientras el equipo continúa evaluando a sus jugadores de cara a la temporada regular, incluyendo a Caleb Rogers, quien está compitiendo junto a Powers-Johnson por el puesto como guardia derecho titular.

Cousins también reconoció que hubo aspectos positivos durante la práctica, aunque le hubiera gustado que los Raiders terminaran con mayor fuerza.

"Fue un día productivo", dijo Cousins. "Probablemente me hubiera gustado que termináramos un poco más fuertes, pero hicimos algunas jugadas en los primeros periodos que nos dejaron satisfechos y seguiremos construyendo a partir de aquí".

El quarterback también tuvo un momento de frustración hacia el final de la sesión después de recibir un golpe cerca del brazo. Cousins explicó que entiende que el contacto forma parte de estas prácticas, pero pidió que sus compañeros y rivales eviten golpearlo directamente en los brazos y los hombros, zonas en las que considera que existe un mayor riesgo de lesión.

La práctica en conjunto con Houston ofreció a los Raiders algo que ningún entrenamiento interno puede replicar completamente: competencia contra otro equipo, otro esquema y jugadores diferentes.

Y ahora tendrán que trasladar todo ese aprendizaje al partido. Para Mendoza, será otra oportunidad de seguir creciendo. Para Cousins y el resto de la ofensiva, será una oportunidad de corregir los detalles identificados durante la práctica.

Y para Kubiak, será otra evaluación de un equipo que todavía está construyendo su identidad.