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Kirk Cousins es nombrado mariscal de campo titular de los Raiders

Sep 02, 2026 at 09:29 AM
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Raiders.com Staff
Cousins_v1thumb_090226

Kirk Cousins será el mariscal de campo titular de los Raiders de cara a la Semana 1 de la temporada 2026.

El anuncio lo hizo el entrenador en jefe Klint Kubiak el miércoles por la mañana, después del entrenamiento. Anteriormente, se había abstenido de nombrar a un titular durante todo el campo de entrenamiento, permitiendo que la competencia entre Cousins, Aidan O'Connell y Fernando Mendoza, la primera selección general del draft, siguiera su curso.

"Jugó muy bien", dijo Kubiak. "Estoy muy contento con nuestros tres mariscales de campo. Kirk ha tenido una pretemporada excelente, un campo de entrenamiento muy bueno y se lo ha ganado".

A punto de comenzar su decimoquinta temporada en la NFL, Cousins cuenta con 167 partidos como titular, con 44,700 yardas por pase, 298 touchdowns por pase y 88 victorias en su carrera.

En sus dos partidos de pretemporada con los Raiders, completó el 76.5% de sus pases para 101 yardas y un touchdown.

Photos: 2026 Las Vegas Raiders Roster

View photos of the Raiders roster as it currently stands. (Last updated Tuesday, September 1)

WR Tre Tucker (1)
1 / 53

WR Tre Tucker (1)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
RB Ashton Jeanty (2)
2 / 53

RB Ashton Jeanty (2)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Taron Johnson (3)
3 / 53

CB Taron Johnson (3)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
RB Mike Washington Jr. (4)
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RB Mike Washington Jr. (4)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
CB Eric Stokes (5)
5 / 53

CB Eric Stokes (5)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
P AJ Cole (6)
6 / 53

P AJ Cole (6)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
LB Quay Walker (7)
7 / 53

LB Quay Walker (7)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
QB Kirk Cousins (8)
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QB Kirk Cousins (8)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
WR Jalen Nailor (9)
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WR Jalen Nailor (9)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
S Jeremy Chinn (11)
10 / 53

S Jeremy Chinn (11)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
QB Aidan O'Connell (12)
11 / 53

QB Aidan O'Connell (12)

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
K Matt Gay (14)
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K Matt Gay (14)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
QB Fernando Mendoza (15)
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QB Fernando Mendoza (15)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
LB Nakobe Dean (17)
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LB Nakobe Dean (17)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
WR Jack Bech (18)
15 / 53

WR Jack Bech (18)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
WR Malik Benson (19)
16 / 53

WR Malik Benson (19)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
S Isaiah Pola-Mao (20)
17 / 53

S Isaiah Pola-Mao (20)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
RB Dylan Laube (23)
18 / 53

RB Dylan Laube (23)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Darrell Luter Jr. (25)
19 / 53

CB Darrell Luter Jr. (25)

Kelley L. Cox/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
CB Darien Porter (26)
20 / 53

CB Darien Porter (26)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
S Tristin McCollum (27)
21 / 53

S Tristin McCollum (27)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
CB Jermod McCoy (28)
22 / 53

CB Jermod McCoy (28)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
S Treydan Stukes (31)
23 / 53

S Treydan Stukes (31)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
FB Connor Heyward (34)
24 / 53

FB Connor Heyward (34)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Hezekiah Masses (35)
25 / 53

CB Hezekiah Masses (35)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
S Dalton Johnson (43)
26 / 53

S Dalton Johnson (43)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
LB Tommy Eichenberg (44)
27 / 53

LB Tommy Eichenberg (44)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
LS Alex Ward (47)
28 / 53

LS Alex Ward (47)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
LB Segun Olubi (50)
29 / 53

LB Segun Olubi (50)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
DE Malcolm Koonce (51)
30 / 53

DE Malcolm Koonce (51)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
LB Cody Lindenberg (55)
31 / 53

LB Cody Lindenberg (55)

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
G Atonio Mafi (56)
32 / 53

G Atonio Mafi (56)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
C Jackson Powers-Johnson (58)
33 / 53

C Jackson Powers-Johnson (58)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
T Charles Grant (60)
34 / 53

T Charles Grant (60)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
C Tyler Linderbaum (65)
35 / 53

C Tyler Linderbaum (65)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
G Trey Zuhn III (66)
36 / 53

G Trey Zuhn III (66)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DT Adam Butler (69)
37 / 53

DT Adam Butler (69)

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
G Spencer Burford (70)
38 / 53

G Spencer Burford (70)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
T DJ Glaze (71)
39 / 53

T DJ Glaze (71)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
T Kolton Miller (74)
40 / 53

T Kolton Miller (74)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
G Caleb Rogers (76)
41 / 53

G Caleb Rogers (76)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
TE Ian Thomas (80)
42 / 53

TE Ian Thomas (80)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
WR Dareke Young (81)
43 / 53

WR Dareke Young (81)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
TE Michael Mayer (87)
44 / 53

TE Michael Mayer (87)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
TE Brock Bowers (89)
45 / 53

TE Brock Bowers (89)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
DT JJ Pegues (92)
46 / 53

DT JJ Pegues (92)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DE Patrick Johnson (93)
47 / 53

DE Patrick Johnson (93)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DT Folorunso Fatukasi (94)
48 / 53

DT Folorunso Fatukasi (94)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DE Kwity Paye (95)
49 / 53

DE Kwity Paye (95)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DT Jonah Laulu (96)
50 / 53

DT Jonah Laulu (96)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
DT Tonka Hemingway (97)
51 / 53

DT Tonka Hemingway (97)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DE Maxx Crosby (98)
52 / 53

DE Maxx Crosby (98)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DT Thomas Booker IV (99)
53 / 53

DT Thomas Booker IV (99)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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