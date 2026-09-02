Kirk Cousins es nombrado mariscal de campo titular de los Raiders

Kirk Cousins será el mariscal de campo titular de los Raiders de cara a la Semana 1 de la temporada 2026.

El anuncio lo hizo el entrenador en jefe Klint Kubiak el miércoles por la mañana, después del entrenamiento. Anteriormente, se había abstenido de nombrar a un titular durante todo el campo de entrenamiento, permitiendo que la competencia entre Cousins, Aidan O'Connell y Fernando Mendoza, la primera selección general del draft, siguiera su curso.

"Jugó muy bien", dijo Kubiak. "Estoy muy contento con nuestros tres mariscales de campo. Kirk ha tenido una pretemporada excelente, un campo de entrenamiento muy bueno y se lo ha ganado".

A punto de comenzar su decimoquinta temporada en la NFL, Cousins cuenta con 167 partidos como titular, con 44,700 yardas por pase, 298 touchdowns por pase y 88 victorias en su carrera.