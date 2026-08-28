Raiders terminan pretemporada con titulares viendo acción

Los Raiders cerraron su pretemporada 2026 con una derrota de 18-12 ante los San Francisco 49ers en el Estadio Allegiant, en un partido en el que ningún equipo logró encontrar la zona de anotación. Pero para Las Vegas, el resultado final fue solamente una parte de la historia.
El último encuentro de preparación sirvió principalmente para que el nuevo staff de coacheo pudiera darle una última oportunidad a varios jugadores de demostrar lo que pueden aportar, mientras que los titulares tuvieron la oportunidad de trabajar juntos antes del inicio de la temporada regular.
"Simplemente queríamos que nuestros jugadores jugaran juntos", explicó el entrenador en jefe Klint Kubiak sobre el tener a los titulares sobre el emparrillado durante el primer cuarto. "Estaba emocionado de poder verlos ahí afuera juntos".
Kirk Cousins abrió el partido y disputó dos series con la primera unidad ofensiva, incluyendo a varias de las principales armas de Las Vegas, como Brock Bowers. El mariscal de campo veterano completó 8 de 11 pases para 51 yardas y dirigió dos series que terminaron en goles de campo de Matt Gay.
"Hay muchas cosas positivas", dijo Cousins a pesar de que los Raiders no pudieron concluir sus dos series de la mejor manera posible. "Simplemente queremos terminar con touchdowns en lugar de goles de campo".
Cousins también destacó la importancia de haber compartido el terreno de juego con la línea ofensiva y sus compañeros, especialmente en situaciones reales de partido. Desde trabajar bajo presión del reloj hasta superar castigos y convertir terceras oportunidades.
Esta experiencia fue muy valiosa para que las tres fases del juego —ofensiva, defensiva y equipos especiales— puedan funcionar como un solo equipo, complementando a un alto nivel.
"Espero con entusiasmo jugar estos partidos con nuestros titulares durante los cuatro cuartos y ver al equipo completo jugando juntos", dijo Kubiak. "Ese es el objetivo: que las tres fases estén jugando a un nivel alto".
Uno de los jugadores que más aprovechó su oportunidad fue Mike Washington Jr.
El corredor trabajó con la primera unidad y terminó con 8 acarreos para 49 yardas, mostrando velocidad, paciencia y la capacidad de encontrar espacios contra la defensa de San Francisco. Washington Jr. no quiso adelantarse a lo que pueda suceder cuando Ashton Jeanty regrese, pero sí dejó claro que está concentrado en aprovechar cada oportunidad.
"Estoy dónde están mis pies y aprovechando la oportunidad de competir contra sus titulares y correr con nuestros titulares", dijo Washington Jr. "Es una buena experiencia".
Kubiak también dejó claro que Washington y Jeanty podrían tener papeles importantes cuando llegue la temporada. El entrenador no quiso establecer porcentajes ni prometer una cantidad determinada de jugadas, pero sí destacó que ambos deberán estar preparados para contribuir de diferentes maneras.
Para Fernando Mendoza, el último partido de pretemporada fue mucho más complicado. El pick número uno del Draft completó 7 de 14 pases para 57 yardas, lanzó una intercepción y fue capturado dos veces.
La intercepción llegó en el primer cuarto cuando un pase dirigido a Jalen Nailor fue desviado por el defensor Darrell Luter Jr. y terminó en manos del linebacker Tatum Bethune.
Mendoza fue el mariscal de campo durante 14 de las 31 series ofensivas de Las Vegas en esta pretemporada, donde hubo altibajos pero cada ocasión que pisó el campo fue importante para su crecimiento. Incluso reconoció que, desde el primer día del campamento hasta ahora, se siente como un mucho mejor jugador.
"He crecido mucho", dijo Mendoza. "Ha habido momentos altos y momentos bajos, pero creo que desde el primer día del campamento hasta ahora he mejorado exponencialmente como quarterback".
Kubiak coincidió en que el desarrollo de Mendoza ha sido evidente y aseguró estar satisfecho con el punto en el que se encuentra el novato.
"Estoy contento con dónde está, pero simplemente tenemos que seguir exigiendo que sea mejor", afirmó.
Mientras la ofensiva tuvo dificultades para encontrar la zona de anotación, la defensa de los Raiders dejó varios aspectos positivos. Las Vegas limitó a San Francisco a convertir solamente 4 de 15 terceras oportunidades y tuvo una actuación particularmente sólida en situaciones de campo corto y zona roja.
El problema para los Raiders fue que San Francisco tuvo a Eddy Piñeiro en una noche perfecta. El pateador de los 49ers convirtió los seis goles de campo que intentó, incluyendo tres desde más de 50 yardas. Su patada más larga fue de 59 yardas.
Los Raiders terminaron su pretemporada con marca de 1-2, pero más allá de los resultados, Kubiak siente que los Raiders están mucho más avanzados que cuando comenzó el trabajo de primavera.
"Me encantan nuestros jugadores", dijo Kubiak. "Me encanta lo duro que trabajan, lo maduros que son y lo importante que es este juego para ellos. También me encanta lo importante que es para ellos jugar por el Silver and Black".
Y ahora viene el siguiente paso. El domingo a las 3 de la tarde, hora de Las Vegas, vence el plazo para reducir el roster a 53 jugadores. Después vendrán nuevos movimientos, pero la evaluación de la pretemporada ya terminó.
Los Raiders ahora tienen que transformar todo lo aprendido durante el campamento y estos tres partidos de preparación en una identidad que pueda sostenerse durante la temporada regular. El primer capítulo de la campaña 2026 será el domingo 13 de septiembre, cuando los Raiders reciban a los Miami Dolphins en el Estadio Allegiant.
La pretemporada terminó. Ahora comienza lo bueno.
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