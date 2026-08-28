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Raiders terminan pretemporada con titulares viendo acción

Aug 28, 2026 at 12:00 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders cerraron su pretemporada 2026 con una derrota de 18-12 ante los San Francisco 49ers en el Estadio Allegiant, en un partido en el que ningún equipo logró encontrar la zona de anotación. Pero para Las Vegas, el resultado final fue solamente una parte de la historia.

El último encuentro de preparación sirvió principalmente para que el nuevo staff de coacheo pudiera darle una última oportunidad a varios jugadores de demostrar lo que pueden aportar, mientras que los titulares tuvieron la oportunidad de trabajar juntos antes del inicio de la temporada regular.

"Simplemente queríamos que nuestros jugadores jugaran juntos", explicó el entrenador en jefe Klint Kubiak sobre el tener a los titulares sobre el emparrillado durante el primer cuarto. "Estaba emocionado de poder verlos ahí afuera juntos".

Kirk Cousins abrió el partido y disputó dos series con la primera unidad ofensiva, incluyendo a varias de las principales armas de Las Vegas, como Brock Bowers. El mariscal de campo veterano completó 8 de 11 pases para 51 yardas y dirigió dos series que terminaron en goles de campo de Matt Gay.

"Hay muchas cosas positivas", dijo Cousins a pesar de que los Raiders no pudieron concluir sus dos series de la mejor manera posible. "Simplemente queremos terminar con touchdowns en lugar de goles de campo".

Cousins también destacó la importancia de haber compartido el terreno de juego con la línea ofensiva y sus compañeros, especialmente en situaciones reales de partido. Desde trabajar bajo presión del reloj hasta superar castigos y convertir terceras oportunidades.

Esta experiencia fue muy valiosa para que las tres fases del juego —ofensiva, defensiva y equipos especiales— puedan funcionar como un solo equipo, complementando a un alto nivel.

"Espero con entusiasmo jugar estos partidos con nuestros titulares durante los cuatro cuartos y ver al equipo completo jugando juntos", dijo Kubiak. "Ese es el objetivo: que las tres fases estén jugando a un nivel alto".

Uno de los jugadores que más aprovechó su oportunidad fue Mike Washington Jr.

El corredor trabajó con la primera unidad y terminó con 8 acarreos para 49 yardas, mostrando velocidad, paciencia y la capacidad de encontrar espacios contra la defensa de San Francisco. Washington Jr. no quiso adelantarse a lo que pueda suceder cuando Ashton Jeanty regrese, pero sí dejó claro que está concentrado en aprovechar cada oportunidad.

"Estoy dónde están mis pies y aprovechando la oportunidad de competir contra sus titulares y correr con nuestros titulares", dijo Washington Jr. "Es una buena experiencia".

Kubiak también dejó claro que Washington y Jeanty podrían tener papeles importantes cuando llegue la temporada. El entrenador no quiso establecer porcentajes ni prometer una cantidad determinada de jugadas, pero sí destacó que ambos deberán estar preparados para contribuir de diferentes maneras.

Para Fernando Mendoza, el último partido de pretemporada fue mucho más complicado. El pick número uno del Draft completó 7 de 14 pases para 57 yardas, lanzó una intercepción y fue capturado dos veces.

La intercepción llegó en el primer cuarto cuando un pase dirigido a Jalen Nailor fue desviado por el defensor Darrell Luter Jr. y terminó en manos del linebacker Tatum Bethune.

Mendoza fue el mariscal de campo durante 14 de las 31 series ofensivas de Las Vegas en esta pretemporada, donde hubo altibajos pero cada ocasión que pisó el campo fue importante para su crecimiento. Incluso reconoció que, desde el primer día del campamento hasta ahora, se siente como un mucho mejor jugador.

"He crecido mucho", dijo Mendoza. "Ha habido momentos altos y momentos bajos, pero creo que desde el primer día del campamento hasta ahora he mejorado exponencialmente como quarterback".

Kubiak coincidió en que el desarrollo de Mendoza ha sido evidente y aseguró estar satisfecho con el punto en el que se encuentra el novato.

"Estoy contento con dónde está, pero simplemente tenemos que seguir exigiendo que sea mejor", afirmó.

Mientras la ofensiva tuvo dificultades para encontrar la zona de anotación, la defensa de los Raiders dejó varios aspectos positivos. Las Vegas limitó a San Francisco a convertir solamente 4 de 15 terceras oportunidades y tuvo una actuación particularmente sólida en situaciones de campo corto y zona roja.

El problema para los Raiders fue que San Francisco tuvo a Eddy Piñeiro en una noche perfecta. El pateador de los 49ers convirtió los seis goles de campo que intentó, incluyendo tres desde más de 50 yardas. Su patada más larga fue de 59 yardas.

Los Raiders terminaron su pretemporada con marca de 1-2, pero más allá de los resultados, Kubiak siente que los Raiders están mucho más avanzados que cuando comenzó el trabajo de primavera.

"Me encantan nuestros jugadores", dijo Kubiak. "Me encanta lo duro que trabajan, lo maduros que son y lo importante que es este juego para ellos. También me encanta lo importante que es para ellos jugar por el Silver and Black".

Y ahora viene el siguiente paso. El domingo a las 3 de la tarde, hora de Las Vegas, vence el plazo para reducir el roster a 53 jugadores. Después vendrán nuevos movimientos, pero la evaluación de la pretemporada ya terminó.

Los Raiders ahora tienen que transformar todo lo aprendido durante el campamento y estos tres partidos de preparación en una identidad que pueda sostenerse durante la temporada regular. El primer capítulo de la campaña 2026 será el domingo 13 de septiembre, cuando los Raiders reciban a los Miami Dolphins en el Estadio Allegiant.

La pretemporada terminó. Ahora comienza lo bueno.

Top Shots: Raiders vs. 49ers | Preseason Week 3

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The stadium prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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The locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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The locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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The locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14), punter AJ Cole (6), long snapper Alex Ward (47) and quarterback Aidan O'Connell (12) arrive to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14), punter AJ Cole (6), long snapper Alex Ward (47) and quarterback Aidan O'Connell (12) arrive to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) and defensive end Keyron Crawford (42) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) and defensive end Keyron Crawford (42) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) arrives to the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
, Thursday.Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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, Thursday.Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) signs autographs for fans before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) signs autographs for fans before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Owner Mark Davis and Limited Owner Allan Boscacci before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Owner Mark Davis and Limited Owner Allan Boscacci before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) and defensive end Maxx Crosby (98) walk down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) and defensive end Maxx Crosby (98) walk down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and linebacker Nakobe Dean (17) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and linebacker Nakobe Dean (17) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and safety Devyn Perkins (49) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and safety Devyn Perkins (49) warming up before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) signs autographs for fans before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) signs autographs for fans before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) with a fan before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) with a fan before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Braeden Daniels (79) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Braeden Daniels (79) walks down the tunnel before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) waits to be introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) waits to be introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the coin toss before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the coin toss before the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) celebrates after a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) celebrates after a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 37-yard field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 37-yard field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with teammates after kicking a 37-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with teammates after kicking a 37-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates with linebacker Buddy Johnson (59) after making a tackle with during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates with linebacker Buddy Johnson (59) after making a tackle with during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) celebrates with defensive end Patrick Johnson(93) after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) celebrates with defensive end Patrick Johnson(93) after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) celebrates after during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) celebrates after during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) looks for a receiver during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) looks for a receiver during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with center/guard Jordan Meredith (61) and tackle Dalton Wagner (78) after kicking a 53-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with center/guard Jordan Meredith (61) and tackle Dalton Wagner (78) after kicking a 53-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates after kicking a 53-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates after kicking a 53-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) celebrates with wide receiver E.J. Williams Jr. (88) and safety Dalton Johnson (43) after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) celebrates with wide receiver E.J. Williams Jr. (88) and safety Dalton Johnson (43) after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) lines up during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) lines up during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) celebrates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
121 / 194

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) celebrates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) celebrates with cornerback Hezekiah Masses (35) during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) celebrates with cornerback Hezekiah Masses (35) during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) celebrates with safety Dalton Johnson (43) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) celebrates with safety Dalton Johnson (43) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle with teammates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle with teammates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) celebrates after making a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) catches a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) catches a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) punts during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) punts during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) and safety Treydan Stukes (31) celebrate during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) and safety Treydan Stukes (31) celebrate during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and cornerback Taron Johnson (3) make a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and cornerback Taron Johnson (3) make a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) returns a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) returns a kickoff during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) passes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) passes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) blocks during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) blocks during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 45-yard field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 45-yard field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with teammates after kicking a 45-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with teammates after kicking a 45-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with long snapper Alex Ward (47) after kicking a 45-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with long snapper Alex Ward (47) after kicking a 45-yard field goal during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the sideline during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the sideline during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) celebrates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) celebrates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) rushes the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) rushes the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) sacks the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) sacks the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) celebrates with defensive tackle Jonah Laulu (96) after sacking the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) celebrates with defensive tackle Jonah Laulu (96) after sacking the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) runs the ball during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) runs the ball during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) runs the ball during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) runs the ball during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) celebrates with guard Caleb Rogers (76) after running the ball during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) celebrates with guard Caleb Rogers (76) after running the ball during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) celebrates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) celebrates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) breaks a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) breaks a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) looks for a receiver during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) looks for a receiver during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) passes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) passes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fans during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders fans during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) celebrates after making a tackle with teammates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) celebrates after making a tackle with teammates during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) runs after making a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) passes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) passes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders huddle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders huddle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) blocks during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) blocks during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) rushes the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) rushes the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) defends during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) pressures the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) pressures the quarterback during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) rushes during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) makes a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) makes a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) makes a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) makes a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) makes a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) makes a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) celebrates after making a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) celebrates after making a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) celebrates after making a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) celebrates after making a catch for a first down during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) looks for a receiver during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) looks for a receiver during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a field goal attempt during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) and safety Devin Lafayette (40) make a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) and safety Devin Lafayette (40) make a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders defense makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) makes a tackle during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) lines up before the snap during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) makes a catch during the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak shakes hands with San Francisco 49ers Head Coach Kyle Shanahan after the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak shakes hands with San Francisco 49ers Head Coach Kyle Shanahan after the preseason home game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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