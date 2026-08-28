Raiders terminan pretemporada con titulares viendo acción

Los Raiders cerraron su pretemporada 2026 con una derrota de 18-12 ante los San Francisco 49ers en el Estadio Allegiant, en un partido en el que ningún equipo logró encontrar la zona de anotación. Pero para Las Vegas, el resultado final fue solamente una parte de la historia.

El último encuentro de preparación sirvió principalmente para que el nuevo staff de coacheo pudiera darle una última oportunidad a varios jugadores de demostrar lo que pueden aportar, mientras que los titulares tuvieron la oportunidad de trabajar juntos antes del inicio de la temporada regular.

"Simplemente queríamos que nuestros jugadores jugaran juntos", explicó el entrenador en jefe Klint Kubiak sobre el tener a los titulares sobre el emparrillado durante el primer cuarto. "Estaba emocionado de poder verlos ahí afuera juntos".

Kirk Cousins abrió el partido y disputó dos series con la primera unidad ofensiva, incluyendo a varias de las principales armas de Las Vegas, como Brock Bowers. El mariscal de campo veterano completó 8 de 11 pases para 51 yardas y dirigió dos series que terminaron en goles de campo de Matt Gay.

"Hay muchas cosas positivas", dijo Cousins a pesar de que los Raiders no pudieron concluir sus dos series de la mejor manera posible. "Simplemente queremos terminar con touchdowns en lugar de goles de campo".

Cousins también destacó la importancia de haber compartido el terreno de juego con la línea ofensiva y sus compañeros, especialmente en situaciones reales de partido. Desde trabajar bajo presión del reloj hasta superar castigos y convertir terceras oportunidades.

Esta experiencia fue muy valiosa para que las tres fases del juego —ofensiva, defensiva y equipos especiales— puedan funcionar como un solo equipo, complementando a un alto nivel.

"Espero con entusiasmo jugar estos partidos con nuestros titulares durante los cuatro cuartos y ver al equipo completo jugando juntos", dijo Kubiak. "Ese es el objetivo: que las tres fases estén jugando a un nivel alto".

Uno de los jugadores que más aprovechó su oportunidad fue Mike Washington Jr.

El corredor trabajó con la primera unidad y terminó con 8 acarreos para 49 yardas, mostrando velocidad, paciencia y la capacidad de encontrar espacios contra la defensa de San Francisco. Washington Jr. no quiso adelantarse a lo que pueda suceder cuando Ashton Jeanty regrese, pero sí dejó claro que está concentrado en aprovechar cada oportunidad.

"Estoy dónde están mis pies y aprovechando la oportunidad de competir contra sus titulares y correr con nuestros titulares", dijo Washington Jr. "Es una buena experiencia".

Kubiak también dejó claro que Washington y Jeanty podrían tener papeles importantes cuando llegue la temporada. El entrenador no quiso establecer porcentajes ni prometer una cantidad determinada de jugadas, pero sí destacó que ambos deberán estar preparados para contribuir de diferentes maneras.

Para Fernando Mendoza, el último partido de pretemporada fue mucho más complicado. El pick número uno del Draft completó 7 de 14 pases para 57 yardas, lanzó una intercepción y fue capturado dos veces.