Raiders' 2026 preseason stat leaders

Passing
- 283 passing yards
- 22-of-46
- 1 rushing touchdown
- 240 passing yards
- 25-of-45
- 1 passing touchdown
Receiving
- 74 receiving yards
- 4 receptions
- 18.5 yards/reception average
- 66 receiving yards
- 4 receptions
- 16.5 yards/reception average
Rushing
- 168 rushing yards
- 23 carries
- 7.3 yards/attempt average
- 59 rushing yards
- 14 carries
- 4.2 yards/attempt average
- 1 rushing touchdown
Tackles
- 16 total tackles
- 12 solo tackles
- 12 total tackles
- 5 solo tackles
Interceptions
- 1 interception
Sacks
- 2 sacks
Kick Returns
- 7 kick returns
- 198 return yards
- 28.3 yards/return average
Scoring
- 17 points scored
- 5-of-6 on FGs
- 2-of-2 on PATs
View photos from the Raiders' preseason matchup against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.