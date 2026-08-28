 Skip to main content
raiders.com homepage
Advertising

Raiders' 2026 preseason stat leaders

Aug 28, 2026 at 08:00 AM
Author Image
Raiders.com Staff

Passing

_headshot-2026_0034_O'Connell_Aidan

Aidan O'Connell

#12 QB

  • Height: 6-3
  • Weight: 206 lbs
  • College: Purdue
  • 283 passing yards
  • 22-of-46
  • 1 rushing touchdown
_headshot-2026_0058_Mendoza_Fernando

Fernando Mendoza

#15 QB

  • Height: 6-5
  • Weight: 225 lbs
  • College: Indiana
  • 240 passing yards
  • 25-of-45
  • 1 passing touchdown

Receiving

_headshot-2026_0027_Jackson_Shedrick

Shedrick Jackson

#4 WR

  • Height: 6-1
  • Weight: 198 lbs
  • College: Auburn
  • 74 receiving yards
  • 4 receptions
  • 18.5 yards/reception average
brandon-johnson-headshot-2026

Brandon Johnson

#82 WR

  • Height: 6-2
  • Weight: 195 lbs
  • College: UCF
  • 66 receiving yards
  • 4 receptions
  • 16.5 yards/reception average

Rushing

_headshot-2026_0064_Washington Jr._Mike

Mike Washington Jr.

#30 RB

  • Height: 6-2
  • Weight: 228 lbs
  • College: Arkansas
  • 168 rushing yards
  • 23 carries
  • 7.3 yards/attempt average
dylan-laube-headshot-2025-media-day

Dylan Laube

#23 RB

  • Height: 5-9
  • Weight: 204 lbs
  • College: New Hampshire
  • 59 rushing yards
  • 14 carries
  • 4.2 yards/attempt average
  • 1 rushing touchdown

Tackles

_headshot-2026_0026_Vance_Greedy

Greedy Vance

#22 CB

  • Height: 5-9
  • Weight: 177 lbs
  • College: USC
  • 16 total tackles
  • 12 solo tackles
_headshot-2026_0004_Johnson_Dalton

Dalton Johnson

#43 S

  • Height: 5-11
  • Weight: 198 lbs
  • College: Arizona
  • 12 total tackles
  • 5 solo tackles

Interceptions

_headshot-2026_0049_Lafayette_Devin

Devin Lafayette

#40 S

  • Height: 6-2
  • Weight: 210 lbs
  • College: Troy
  • 1 interception

Sacks

Patrick-Johnson-headshot-quick-2026

Patrick Johnson

#93 DE

  • Height: 6-2
  • Weight: 248 lbs
  • College: Tulane
  • 2 sacks

Kick Returns

Deven Thompkins-headshot-2026-quick

Deven Thompkins

#83 WR

  • Height: 5-8
  • Weight: 155 lbs
  • College: Utah State
  • 7 kick returns
  • 198 return yards
  • 28.3 yards/return average

Scoring

headshot-2026-Gay_Matt

Matt Gay

#14 K

  • Height: 6-0
  • Weight: 232 lbs
  • College: Utah
  • 17 points scored
  • 5-of-6 on FGs
  • 2-of-2 on PATs

Gameday Photos: Preseason Week 3 vs. 49ers

View photos from the Raiders' preseason matchup against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
1 / 109

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
2 / 109

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
3 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
4 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
5 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
6 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
7 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
8 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
9 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
10 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
11 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
12 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
13 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
14 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
15 / 109

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
16 / 109

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
17 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
18 / 109

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
19 / 109

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
20 / 109

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
21 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
22 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
23 / 109

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
24 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
25 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
26 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
27 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and linebacker Nakobe Dean (17) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
28 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and linebacker Nakobe Dean (17) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
29 / 109

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
30 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
31 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
32 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
33 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
34 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
35 / 109

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
36 / 109

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
37 / 109

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
38 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
39 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
40 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
41 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
42 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
43 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
44 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
45 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
46 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
47 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
48 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Buddy Johnson (59) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
49 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Buddy Johnson (59) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
50 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
51 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
52 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
53 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
54 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
55 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
56 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
57 / 109

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
58 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
59 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), defensive end Keyron Crawford (42) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
60 / 109

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), defensive end Keyron Crawford (42) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
61 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
62 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
63 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
64 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
65 / 109

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
66 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
67 / 109

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
68 / 109

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
69 / 109

Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
70 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
71 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
72 / 109

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
73 / 109

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
74 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
75 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
\32Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
76 / 109

\32Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
77 / 109

Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
78 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
79 / 109

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
80 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
81 / 109

Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
82 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
83 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
84 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
85 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
86 / 109

Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
87 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
88 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
89 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
90 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
91 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
92 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
93 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
94 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
95 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
96 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
97 / 109

Las Vegas Raiders center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
98 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
99 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
100 / 109

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
101 / 109

Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
102 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
103 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
104 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
105 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) and defensive tackle Treven Ma'ae (68) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
106 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) and defensive tackle Treven Ma'ae (68) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
107 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
108 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
109 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

Gutierrez: The lessons, not the numbers, mattered for Fernando Mendoza

Thursday was exactly the kind of night the No. 1 overall draft pick needed for his continued development.

news

Game Recap: Big decisions await Raiders following preseason finale vs. 49ers

Thursday's loss gives the Silver and Black a lot to evaluate heading into roster reduction.

news

Live Game Updates: Raiders vs. 49ers | Preseason

Follow along for live updates during the game.

news

How to watch, listen to and livestream Raiders vs. 49ers

The Las Vegas Raiders close out their preseason slate Thursday against the San Francisco 49ers.

Latest Content

news

Gutierrez: The lessons, not the numbers, mattered for Fernando Mendoza

Aug 28, 2026

Thursday was exactly the kind of night the No. 1 overall draft pick needed for his continued development.

news

Raiders' 2026 preseason stat leaders

Aug 28, 2026

Take a look at the preseason leaders on offense, defense and special teams.

news

Game Recap: Big decisions await Raiders following preseason finale vs. 49ers

Aug 27, 2026

Thursday's loss gives the Silver and Black a lot to evaluate heading into roster reduction.

video

Klint Kubiak Postgame Presser - 8.27.26 | Preseason Week 3

Aug 27, 2026

Head Coach Klint Kubiak addresses the media following the Raiders' preseason finale against the San Francisco 49ers.

video

Full Game Highlights: Raiders vs. 49ers - Preseason Week 3

Aug 27, 2026

Watch full game highlights from the Raiders' Preseason Week 3 matchup against the San Francisco 49ers.

video

Washington Jr., Dean, Stukes, Rogers and Bech Scrums | Preseason Week 3

Aug 27, 2026

Safety Treydan Stukes, RB Mike Washington Jr., LB Nakobe Dean, guard Caleb Rogers and WR Jack Bech address the media in the locker room.

gallery

Gameday Photos: Preseason Week 3 vs. 49ers

Aug 27, 2026

View photos from the Raiders' preseason matchup against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

video

Matt Gay drills 53-yard FG vs. 49ers

Aug 27, 2026

Watch as kicker Matt Gay connects on a 53-yard field goal during the first quarter against the San Francisco 49ers.

video

Mike Washington Jr. finds a crease in 49ers defense for 13-yard gain

Aug 27, 2026

Watch as running back Mike Washington Jr. rushes for 13 yards during the first quarter against the San Francisco 49ers.

video

Matt Gay caps off Raiders' opening drive with 37-yard field goal

Aug 27, 2026

Watch as kicker Matt Gay makes a 37-yard field goal during the first quarter against the San Francisco 49ers.

gallery

Pregame sights from Preseason Week 3 vs. 49ers

Aug 27, 2026

Take a look inside Allegiant Stadium as the Raiders prepare for their Preseason Week 3 matchup against the San Francisco 49ers.

news

Live Game Updates: Raiders vs. 49ers | Preseason

Aug 27, 2026

Follow along for live updates during the game.

View All
Advertising