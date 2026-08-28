Live Game Updates: Raiders vs. 49ers | Preseason

View photos from the Raiders' preseason matchup against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
Aug 27, 2026 at 05:00 PM
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
7 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
8 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
10 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
11 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
12 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
17 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
18 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
19 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
20 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
21 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
22 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
23 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
24 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
25 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
26 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
27 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
28 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
30 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
31 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
32 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
33 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
34 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
35 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
36 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
37 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
38 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
39 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
40 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
41 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
42 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
44 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
45 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
47 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
48 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
49 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
50 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
51 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
52 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
53 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
54 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
55 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
56 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
57 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
58 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
59 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
60 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
61 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
62 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
63 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
64 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
65 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
67 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
68 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
69 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
70 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
71 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
73 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
77 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
78 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
79 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
80 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
81 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
82 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
83 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
84 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
85 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
86 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
87 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
88 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
89 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
90 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
91 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
92 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
93 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
94 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
95 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
96 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
97 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
98 / 109
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
99 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
100 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
101 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
103 / 109
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Las Vegas' long-standing gap in specialized pediatric care meets a franchise level response as the Raiders deliver a $25 million gift to Intermountain Health
The Raiders organization and Intermountain Health have worked closely since the team's relocation to Las Vegas, yet discussion for their most impactful collaboration didn't begin until less than a year ago.