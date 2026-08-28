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Live Game Updates: Raiders vs. 49ers | Preseason

Aug 27, 2026 at 05:00 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Preseason Week 3 vs. 49ers

View photos from the Raiders' preseason matchup against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
1 / 109

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
2 / 109

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
3 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
4 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
5 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
6 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
7 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
8 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
9 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
10 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
11 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
12 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
13 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
14 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
15 / 109

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
16 / 109

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
17 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
18 / 109

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
19 / 109

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
20 / 109

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
21 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
22 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
23 / 109

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
24 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
25 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
26 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
27 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and linebacker Nakobe Dean (17) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
28 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and linebacker Nakobe Dean (17) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
29 / 109

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
30 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
31 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
32 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
33 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
34 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
35 / 109

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
36 / 109

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
37 / 109

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
38 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
39 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
40 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
41 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
42 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
43 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
44 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
45 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
46 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
47 / 109

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
48 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Buddy Johnson (59) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
49 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Buddy Johnson (59) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
50 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
51 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
52 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
53 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
54 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
55 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
56 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
57 / 109

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
58 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
59 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), defensive end Keyron Crawford (42) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
60 / 109

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43), defensive end Keyron Crawford (42) and linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
61 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
62 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
63 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
64 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
65 / 109

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
66 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
67 / 109

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
68 / 109

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
69 / 109

Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
70 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
71 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
72 / 109

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
73 / 109

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
74 / 109

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
75 / 109

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
\32Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
76 / 109

\32Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
77 / 109

Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
78 / 109

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
79 / 109

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
80 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
81 / 109

Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
82 / 109

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
83 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
84 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
85 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
86 / 109

Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
87 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
88 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
89 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
90 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
91 / 109

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
92 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
93 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
94 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
95 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
96 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
97 / 109

Las Vegas Raiders center/guard Jordan Meredith (61) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
98 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
99 / 109

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
100 / 109

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
101 / 109

Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
102 / 109

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
103 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
104 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) and tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
105 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) and defensive tackle Treven Ma'ae (68) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
106 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) and defensive tackle Treven Ma'ae (68) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
107 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) and safety Devin Lafayette (40) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
108 / 109

Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.
109 / 109

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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