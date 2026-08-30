 Skip to main content
raiders.com homepage
Advertising
Presented by

Lo que el roster de los Raiders revela sobre John Spytek y el futuro

Aug 30, 2026 at 04:12 PM
Author Image
Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

26_Social_53 Man Roster_B_2560x1440

Llegó el día de las decisiones difíciles. Los Raiders llegaron este domingo a la fecha límite de la NFL para reducir sus plantillas al máximo de 53 jugadores y realizaron las transacciones necesarias para llegar a esa cifra.

Sin embargo, como suele ocurrir en esta época del año, esta plantilla es solamente una fotografía del momento: habrá movimientos, reclamos en waivers (donde los Raiders tendrán la primera opción de elegir jugadores disponibles en ese proceso, igual que en el draft), lesiones y ajustes en los próximos días.

Pero por ahora, hay varios detalles que llaman la atención, donde quizás el que mejor explica la filosofía detrás de esta plantilla es que 29 de los 53 jugadores fueron seleccionados originalmente en el Draft por los Raiders, una señal importante de la confianza que existe en el talento que el equipo ha identificado y desarrollado en los últimos años.

Entre esos 29 jugadores se encuentran 17 que fueron elegidos durante la gestión del actual gerente general John Spytek. Eso representa casi la tercera parte de todo el plantel. Las huellas de Spytek están por todas partes.

El gerente general ha hablado repetidamente de su deseo de construir a los Raiders de una manera que considera correcta y sostenible. Ahora, una parte considerable de los jugadores seleccionados bajo su dirección tendrá la oportunidad de demostrar que esa filosofía puede traducirse en victorias.

De los 10 jugadores elegidos por Las Vegas en el Draft de 2026, ocho forman parte del roster inicial de 53 jugadores. El único seleccionado que no estará en la plantilla activa debido a una lesión es Keyon Crawford, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados, por lo que estará fuera de acción en toda la campaña 2026. El otro, Brandon Cleveland, fue dado de baja.

Ninguno de los agentes libres no drafteados de la clase de 2026 logró entrar al roster activo inicial de 53 jugadores. Eso habla de la importancia que tuvo el Draft para la construcción de esta plantilla.

La mayoría de esas adquisiciones en la agencia libre lograron sobrevivir el proceso de recorte. De los 12 jugadores que firmaron, solamente Segun Olubi y Cameron McGrone fueron cortados.

La mezcla es clara: los Raiders no están dependiendo exclusivamente del talento que ellos mismos seleccionaron, pero sí existe una fuerte base construida a través del Draft.

De los siete jugadores que regresaron al equipo después de tener sus contratos expirados al finalizar la temporada 2025, solamente uno fue cortado: Will Putnam.

Otro, Jordan Meredith, terminó siendo enviado a los New York Jets mediante un intercambio.

Las Vegas recibió una selección de sexta ronda del Draft de 2027, mientras que los Raiders enviaron a Nueva York a Meredith junto a una selección de séptima ronda de 2029.

Es otro ejemplo de cómo la construcción del roster no terminó simplemente con decidir quién se queda y quién se va. Cada movimiento puede tener consecuencias a futuro.

Si hay una palabra que define a estos Raiders, es juventud. Solamente tres jugadores del roster tienen al menos 32 años de edad: Kirk Cousins, Matt Gay y Adam Butler.

En total, 45 de los 53 jugadores tienen menos de 30 años. Y todavía más llamativo: 26 jugadores no han cumplido todavía los 26 años.

Eso significa que prácticamente la mitad del roster está compuesto por jugadores que todavía están en las primeras etapas de sus carreras. Es una plantilla con mucha juventud, pero también con mucha responsabilidad.

Así quedó el roster inicial de 53 jugadores

Mariscales de Campo

Kirk Cousins, Fernando Mendoza, Aidan O'Connell

Corredores

Ashton Jeanty, Dylan Laube, Mike Washington Jr.

Fullback

Connor Heyward

Alas Cerradas

Brock Bowers, Michael Mayer, Ian Thomas

Receptores Abiertos

Jack Bech, Malik Benson, Jalen Nailor, Dont'e Thornton Jr., Tre Tucker, Dareke Young

Linieros Ofensivos

Spencer Burford, DJ Glaze, Charles Grant, Tyler Linderbaum, Atonio Mafi, Kolton Miller, Jackson Powers-Johnson, Caleb Rogers, Trey Zuhn III

Linieros Defensivos

Thomas Booker IV, Adam Butler, Maxx Crosby, Folorunso Fatukasi, Tonka Hemingway, Patrick Johnson, Malcolm Koonce, Jonah Laulu, Kwity Paye, JJ Pegues

Linebackers

Nakobe Dean, Tommy Eichenberg, Cody Lindenberg, Quay Walker

Esquineros

Taron Johnson, Hezekiah Masses, Jermod McCoy, Darien Porter, Decamerion Richardson, Eric Stokes

Safeties

Jeremy Chinn, Dalton Johnson, Tristin McCollum, Isaiah Pola-Mao, Treydan Stukes

Equipos especiales

AJ Cole, Matt Gay, Alex Ward

Los Raiders tienen una plantilla definida, al menos por ahora.

Spytek ha hablado de construir a los Raiders de la manera correcta. La temporada 2026 será la primera gran oportunidad para comprobar si los jugadores que forman el núcleo de esa construcción pueden convertir esa promesa en resultados.

Photos: 2026 Las Vegas Raiders Roster

View photos of the Raiders roster as it currently stands. (Last updated Sunday, August 30)

WR Tre Tucker (1)
1 / 53

WR Tre Tucker (1)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
RB Ashton Jeanty (2)
2 / 53

RB Ashton Jeanty (2)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Taron Johnson (3)
3 / 53

CB Taron Johnson (3)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Eric Stokes (5)
4 / 53

CB Eric Stokes (5)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
P AJ Cole (6)
5 / 53

P AJ Cole (6)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
LB Quay Walker (7)
6 / 53

LB Quay Walker (7)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
QB Kirk Cousins (8)
7 / 53

QB Kirk Cousins (8)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
WR Jalen Nailor (9)
8 / 53

WR Jalen Nailor (9)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
WR Dont'e Thornton Jr. (10)
9 / 53

WR Dont'e Thornton Jr. (10)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
S Jeremy Chinn (11)
10 / 53

S Jeremy Chinn (11)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
QB Aidan O'Connell (12)
11 / 53

QB Aidan O'Connell (12)

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
K Matt Gay (14)
12 / 53

K Matt Gay (14)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
QB Fernando Mendoza (15)
13 / 53

QB Fernando Mendoza (15)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
LB Nakobe Dean (17)
14 / 53

LB Nakobe Dean (17)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
WR Jack Bech (18)
15 / 53

WR Jack Bech (18)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
WR Malik Benson (19)
16 / 53

WR Malik Benson (19)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
S Isaiah Pola-Mao (20)
17 / 53

S Isaiah Pola-Mao (20)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
RB Dylan Laube (23)
18 / 53

RB Dylan Laube (23)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Decamerion Richardson (25)
19 / 53

CB Decamerion Richardson (25)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
CB Darien Porter (26)
20 / 53

CB Darien Porter (26)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
S Tristin McCollum (27)
21 / 53

S Tristin McCollum (27)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
CB Jermod McCoy (28)
22 / 53

CB Jermod McCoy (28)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
RB Mike Washington Jr. (30)
23 / 53

RB Mike Washington Jr. (30)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
S Treydan Stukes (31)
24 / 53

S Treydan Stukes (31)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
FB Connor Heyward (34)
25 / 53

FB Connor Heyward (34)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
CB Hezekiah Masses (35)
26 / 53

CB Hezekiah Masses (35)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
S Dalton Johnson (43)
27 / 53

S Dalton Johnson (43)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
LB Tommy Eichenberg (44)
28 / 53

LB Tommy Eichenberg (44)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
LS Alex Ward (47)
29 / 53

LS Alex Ward (47)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DE Malcolm Koonce (51)
30 / 53

DE Malcolm Koonce (51)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
LB Cody Lindenberg (55)
31 / 53

LB Cody Lindenberg (55)

Jeff Bennett/Las Vegas Raiders
G Atonio Mafi (56)
32 / 53

G Atonio Mafi (56)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
C Jackson Powers-Johnson (58)
33 / 53

C Jackson Powers-Johnson (58)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
T Charles Grant (60)
34 / 53

T Charles Grant (60)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DT Folorunso Fatukasi (63)
35 / 53

DT Folorunso Fatukasi (63)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
C Tyler Linderbaum (65)
36 / 53

C Tyler Linderbaum (65)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
G Trey Zuhn III (66)
37 / 53

G Trey Zuhn III (66)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DT Adam Butler (69)
38 / 53

DT Adam Butler (69)

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
G Spencer Burford (70)
39 / 53

G Spencer Burford (70)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
T DJ Glaze (71)
40 / 53

T DJ Glaze (71)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
T Kolton Miller (74)
41 / 53

T Kolton Miller (74)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
G Caleb Rogers (76)
42 / 53

G Caleb Rogers (76)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
TE Ian Thomas (80)
43 / 53

TE Ian Thomas (80)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
WR Dareke Young (81)
44 / 53

WR Dareke Young (81)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
TE Michael Mayer (87)
45 / 53

TE Michael Mayer (87)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
TE Brock Bowers (89)
46 / 53

TE Brock Bowers (89)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
DT JJ Pegues (92)
47 / 53

DT JJ Pegues (92)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DE Patrick Johnson (93)
48 / 53

DE Patrick Johnson (93)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DE Kwity Paye (95)
49 / 53

DE Kwity Paye (95)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DT Jonah Laulu (96)
50 / 53

DT Jonah Laulu (96)

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
DT Tonka Hemingway (97)
51 / 53

DT Tonka Hemingway (97)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
DE Maxx Crosby (98)
52 / 53

DE Maxx Crosby (98)

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
DT Thomas Booker IV (99)
53 / 53

DT Thomas Booker IV (99)

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

Raiders terminan pretemporada con titulares viendo acción

Aunque Las Vegas cayó ante los 49ers, Kirk Cousins, Mike Washington Jr., Fernando Mendoza y una sólida defensa dejaron motivos para ilusionarse antes del inicio de la temporada regular.

news

Los Raiders celebran el 50.º aniversario del equipo campeón del Super Bowl XI

A lo largo de la temporada 2026, Raiders.com destacará a los héroes del equipo de 1976, junto con momentos emocionantes e historias desconocidas de una campaña que pasará a la historia como una de las mejores en los anales del fútbol americano profesional.

news

Aidan O'Connell lidera remontada de Raiders en Houston

Las Vegas borra una desventaja de 17 puntos con la defensa generando oportunidades para la ofensiva plata y negro, las cuales no desaprovecharon.

news

Semana de gran reto para los Raiders en Houston

Fernando Mendoza recibe la oportunidad de enfrentarse a una de las mejores defensas de la NFL durante una práctica en conjunto con los Texans.

news

Mendoza y Cousins dejan buenas señales en primer juego de pretemporada

Fernando Mendoza y Kirk Cousins lanzaron pases de anotación, mientras los Raiders mostraron aspectos positivos y mucho por corregir en la derrota ante Arizona.

news

Gutierrez: Fernando Mendoza cumple en su debut; la prueba más difícil aún está por venir

¿Una reacción impulsiva ante la primera actuación de Fernando Mendoza como Raider? Será genial ver de qué es capaz con la ofensiva del primer equipo.

news

Los Raiders jugarán con sus titulares el jueves contra los Arizona Cardinals

"Tenemos un plan para esos jugadores y sabemos cuántas jugadas o series nos gustaría que participara", dijo Klint Kubiak el martes.

news

Tonka Hemingway, del anonimato a pelear por la titularidad

Después de un inicio discreto como novato, Tonka Hemingway cerró el 2025 con fuerza, trabajó sin descanso en la temporada baja y ahora está entrenando con la defensa titular de los Raiders.

news

Cómo el equipo creativo de los Raiders dio vida a las cajas de abonos de temporada de este año

"Siempre se trata de retribuir a los aficionados", declaró Mark Davis a Raiders.com.

news

Maxx Crosby participa sin limitaciones en el inicio del campo de entrenamiento

Después de someterse a una cirugía de rodilla izquierda en enero y perderse los OTA's y el minicampamento obligatorio, Crosby regresó al emparrillado a máxima velocidad durante la primera práctica con el plantel completo.

news

Arranca el campo de entrenamiento 2026 con Fernando Mendoza continuando su progreso

Los Raiders realizaron su primera práctica del campo de entrenamiento 2026 con el plantel completo. Kirk Cousins inició como titular, Mendoza dio un paso importante en su desarrollo y el equipo se prepara para aumentar la intensidad cuando se pongan las hombreras.

Latest Content

news

4 observations on the Raiders' initial 2026 53-man roster

Aug 30, 2026

The quarterback room, receiving corps and a defensive surprise among top takeaways from release of initial 53-man roster.

news

How the 2026 Raiders 53-man roster was built

Aug 30, 2026

With the initial 53-man roster now set, take a look at how this Raiders roster was compiled.

news

Lo que el roster de los Raiders revela sobre John Spytek y el futuro

Aug 30, 2026

El Draft domina la construcción de Las Vegas, una plantilla joven recibe la oportunidad de demostrar que el proyecto puede funcionar.

news

Position-by-position breakdown of the Raiders' initial 53-man roster for 2026 season

Aug 30, 2026

Take a look at who makes up the Silver and Black's position groups going into the 2026 regular season

gallery

Photos: 2026 Las Vegas Raiders Roster

Aug 30, 2026

View photos of the Raiders roster as it currently stands. (Last updated Sunday, August 30)

news

Raiders make moves to bring roster to 53-player limit

Aug 30, 2026

The transactions bring the team to the league-mandated limit on the active roster.

audio

Instant reactions to the Raiders' initial 53-man roster

Aug 30, 2026

Paul Gutierrez and Lincoln Kennedy share their immediate thoughts and takeaways from the Raiders' initial 53-man roster for the 2026 NFL season.

gallery

Silver and Black and White: Preseason Week 3 vs. 49ers

Aug 29, 2026

View director of photography Michael Clemens' top picks of black and white photos from the Raiders' Preseason Week 3 matchup against the San Francisco at Allegiant Stadium.

gallery

177 Feet Up: The 30 best photos from the catwalk | Raiders vs. 49ers

Aug 29, 2026

View senior team photographer Matt Aguirre's top 30 photos from Allegiant Stadium's catwalk during the Las Vegas Raiders' Preseason Week 3 matchup against the San Francisco 49ers.

gallery

Sights of the Game: Preseason Week 3 Gameday Entertainment vs. 49ers

Aug 28, 2026

Get an exclusive look at the gameday entertainment from the Raiders' Preseason Week 3 matchup against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

news

Raiders add Torrey Gill as offensive quality control coach

Aug 28, 2026

Gill first joined the Raiders in training camp through the NFL's Bill Walsh Coaching Fellowship.

gallery

Top Shots: Raiders vs. 49ers | Preseason Week 3

Aug 28, 2026

View the best photos from the Raiders' preseason Week 3 game against the San Francisco 49ers at Allegiant Stadium.

View All
Advertising