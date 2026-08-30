Lo que el roster de los Raiders revela sobre John Spytek y el futuro

Llegó el día de las decisiones difíciles. Los Raiders llegaron este domingo a la fecha límite de la NFL para reducir sus plantillas al máximo de 53 jugadores y realizaron las transacciones necesarias para llegar a esa cifra.

Sin embargo, como suele ocurrir en esta época del año, esta plantilla es solamente una fotografía del momento: habrá movimientos, reclamos en waivers (donde los Raiders tendrán la primera opción de elegir jugadores disponibles en ese proceso, igual que en el draft), lesiones y ajustes en los próximos días.

Pero por ahora, hay varios detalles que llaman la atención, donde quizás el que mejor explica la filosofía detrás de esta plantilla es que 29 de los 53 jugadores fueron seleccionados originalmente en el Draft por los Raiders, una señal importante de la confianza que existe en el talento que el equipo ha identificado y desarrollado en los últimos años.

Entre esos 29 jugadores se encuentran 17 que fueron elegidos durante la gestión del actual gerente general John Spytek. Eso representa casi la tercera parte de todo el plantel. Las huellas de Spytek están por todas partes.

El gerente general ha hablado repetidamente de su deseo de construir a los Raiders de una manera que considera correcta y sostenible. Ahora, una parte considerable de los jugadores seleccionados bajo su dirección tendrá la oportunidad de demostrar que esa filosofía puede traducirse en victorias.

De los 10 jugadores elegidos por Las Vegas en el Draft de 2026, ocho forman parte del roster inicial de 53 jugadores. El único seleccionado que no estará en la plantilla activa debido a una lesión es Keyon Crawford, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados, por lo que estará fuera de acción en toda la campaña 2026. El otro, Brandon Cleveland, fue dado de baja.

Ninguno de los agentes libres no drafteados de la clase de 2026 logró entrar al roster activo inicial de 53 jugadores. Eso habla de la importancia que tuvo el Draft para la construcción de esta plantilla.

La mayoría de esas adquisiciones en la agencia libre lograron sobrevivir el proceso de recorte. De los 12 jugadores que firmaron, solamente Segun Olubi y Cameron McGrone fueron cortados.

La mezcla es clara: los Raiders no están dependiendo exclusivamente del talento que ellos mismos seleccionaron, pero sí existe una fuerte base construida a través del Draft.

De los siete jugadores que regresaron al equipo después de tener sus contratos expirados al finalizar la temporada 2025, solamente uno fue cortado: Will Putnam.

Otro, Jordan Meredith, terminó siendo enviado a los New York Jets mediante un intercambio.

Las Vegas recibió una selección de sexta ronda del Draft de 2027, mientras que los Raiders enviaron a Nueva York a Meredith junto a una selección de séptima ronda de 2029.

Es otro ejemplo de cómo la construcción del roster no terminó simplemente con decidir quién se queda y quién se va. Cada movimiento puede tener consecuencias a futuro.

Si hay una palabra que define a estos Raiders, es juventud. Solamente tres jugadores del roster tienen al menos 32 años de edad: Kirk Cousins, Matt Gay y Adam Butler.

En total, 45 de los 53 jugadores tienen menos de 30 años. Y todavía más llamativo: 26 jugadores no han cumplido todavía los 26 años.

Eso significa que prácticamente la mitad del roster está compuesto por jugadores que todavía están en las primeras etapas de sus carreras. Es una plantilla con mucha juventud, pero también con mucha responsabilidad.

Así quedó el roster inicial de 53 jugadores

Mariscales de Campo

Kirk Cousins, Fernando Mendoza, Aidan O'Connell

Corredores

Ashton Jeanty, Dylan Laube, Mike Washington Jr.

Fullback

Connor Heyward

Alas Cerradas

Brock Bowers, Michael Mayer, Ian Thomas

Receptores Abiertos

Jack Bech, Malik Benson, Jalen Nailor, Dont'e Thornton Jr., Tre Tucker, Dareke Young

Linieros Ofensivos

Spencer Burford, DJ Glaze, Charles Grant, Tyler Linderbaum, Atonio Mafi, Kolton Miller, Jackson Powers-Johnson, Caleb Rogers, Trey Zuhn III

Linieros Defensivos

Thomas Booker IV, Adam Butler, Maxx Crosby, Folorunso Fatukasi, Tonka Hemingway, Patrick Johnson, Malcolm Koonce, Jonah Laulu, Kwity Paye, JJ Pegues

Linebackers

Nakobe Dean, Tommy Eichenberg, Cody Lindenberg, Quay Walker

Esquineros

Taron Johnson, Hezekiah Masses, Jermod McCoy, Darien Porter, Decamerion Richardson, Eric Stokes

Safeties

Jeremy Chinn, Dalton Johnson, Tristin McCollum, Isaiah Pola-Mao, Treydan Stukes

Equipos especiales

AJ Cole, Matt Gay, Alex Ward

Los Raiders tienen una plantilla definida, al menos por ahora.