Los Raiders firman una extensión de contrato multianual con el ala cerrada Michael Mayer

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado una extensión de contrato de varios años con el ala cerrada Michael Mayer, anunció el equipo el sábado.

Mayer fue seleccionado por los Raiders en la segunda ronda (puesto 35 en total) del Draft de la NFL de 2023, proveniente de Notre Dame, y ha conseguido 83 recepciones para 788 yardas por recepción (promedio de 9.5) y tres touchdowns en 38 partidos (32 como titular) durante sus primeras tres temporadas en la NFL. Su promedio de 9.5 yardas por recepción lo ubica en el puesto 33 de la NFL entre los alas cerradas desde 2023 (mínimo con 75 recepciones). También promedia 5.1 yardas después de la recepción desde que ingresó a la liga, lo que lo coloca en el puesto 17 entre los alas cerradas en ese período.

El ala cerrada, de 6-4 y 258 libras, jugó 13 partidos (12 como titular) la temporada pasada y estableció récords personales en recepciones (35) y yardas por recepción (328), además de anotar un touchdown. En su segunda temporada, en 2024, Mayer participó en 11 partidos, ocho de ellos como titular, y sumó 21 recepciones para 156 yardas.