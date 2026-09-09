Raiders-Dolphins Week 1 Injury Report

Las Vegas Raiders:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Brock Bowers
|TE
|Knee
|DNP
|Ashton Jeanty
|RB
|Ankle
|FP
Miami Dolphins:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Ronnie Harrison Jr.
|ILB
|Hamstring
|LP
|Will Kacmarek
|TE
|Calf
|LP
|Seydou Traore
|TE
|Thumb/Achilles
|FP
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed