Los Raiders están listos para debutar con Ashton Jeanty de regreso

Ahora la pregunta será cuánto impacto podrá tener Jeanty en su primer partido después de la lesión. El simple hecho de que haya podido completar la semana de preparación sin limitaciones representa una señal positiva para los Raiders. Y Miami tendrá que prepararse para enfrentarlo. Afortunadamente el novato Mike Washington Jr. dejó una buena impresión en la pretemporada, dejándole saber al equipo que hay mas opciones en esa posición aparte de Jeanty.

La noticia negativa de la semana llegó con Brock Bowers. El ala cerrada estrella no pudo participar en las prácticas debido a una lesión en la rodilla y quedó descartado para el partido inaugural de la temporada 2026.

Es una ausencia significativa para una ofensiva que contaba con Bowers como uno de sus principales creadores de jugadas y uno de los jugadores más productivos del equipo, pero el mensaje dentro del edificio ha sido claro: nadie va a utilizar la lesión como excusa.

"Es una temporada de 17 partidos", explicó Janocko. "Tenemos un roster de 70 jugadores. Van a existir diferentes oportunidades para cada jugador de este roster en diferentes momentos".

Y esas oportunidades comienzan inmediatamente. Michael Mayer podría asumir un papel todavía más importante. Janocko destacó su capacidad tanto como bloqueador como receptor y señaló que los Raiders buscarán enfatizar las cosas que Mayer hace mejor. También habrá oportunidades para Ian Thomas, además del resto de las armas ofensivas del equipo. La ausencia de Bowers, en otras palabras, será una primera prueba de qué tan real es la profundidad de esta ofensiva.

"Tenemos que repartir el balón para tener éxito", aseguró Kubiak. "Va a requerir una contribución de todo el roster: corredores, alas cerradas y receptores".

Mientras Jeanty regresa y otros jugadores tendrán que asumir responsabilidades adicionales, todas las miradas estarán puestas en Kirk Cousins. A sus 37 años y entrando en su temporada número 15 en la NFL, Cousins será el quarterback titular de Las Vegas.

"Es menos importante para mí que lo que haces después de ese primer snap", dijo Cousins sobre lo que significa ser titular en la semana uno. "Se trata de toda la temporada y de ganar el juego largo".

Cousins llega a este momento después de meses aprendiendo la ofensiva de los Malosos y trabajando nuevamente con personas que ya conoce, incluyendo a Kubiak, Andrew Janocko y Rick Dennison. Pero ahora la instalación terminó. Ahora comienza la parte que cuenta.

Kubiak ha destacado repetidamente el nivel de confianza que ha mostrado Cousins durante el offseason y su capacidad para comunicarse con sus compañeros.

"Hay que liderar bien", explicó Cousins. "Hay que elevar a los otros 10 jugadores en el huddle y al resto del vestidor con la manera en que lideras y tu presencia. Hay que ser fuerte física, mental y emocionalmente, proteger el balón y ejecutar bien".

Para un equipo con tantas piezas nuevas y jóvenes, esa experiencia puede ser uno de los factores más importantes de los Raiders.

Del otro lado del balón estará uno de los mayores retos que Miami puede presentar: De'Von Achane. La velocidad del corredor de los Dolphins fue uno de los temas más mencionados por Kubiak y el coordinador defensivo Rob Leonard durante la semana.

Kubiak lo describió como un jugador de élite que exigirá toda la atención de la defensa. Leonard fue todavía más específico sobre lo que los Raiders necesitarán hacer para contenerlo.

"Va a requerir a los 11", aseveró Leonard. "Cuando estás lidiando con ese tipo de velocidad, se necesita a los 11". Eso significa disciplina, buena asignación de huecos y, sobre todo, evitar las jugadas explosivas.

La defensa de Las Vegas también tendrá que lidiar con un quarterback diferente. Miami llega con Malik Willis, un jugador que Leonard describió como un atleta explosivo con un brazo potente. Con el material disponible para los Delfines y tantos cambios en ambos equipos, los Raiders saben que habrá elementos impredecibles. Por eso, el enfoque de Leonard es sencillo: preocuparse por lo que ellos pueden controlar.

"Va a tratarse de nosotros, de cómo ejecutamos lo que hacemos y de nuestra capacidad", dijo.

Más allá de las lesiones, los esquemas y los enfrentamientos individuales, el domingo tendrá un significado especial. Será el primer partido oficial de Kubiak como entrenador en jefe de la NFL y el primer juego de esta nueva versión de los Raiders frente a Raider Nation en un partido que realmente importa.

Kubiak no quiere hacer demasiado grande el aspecto personal.

"No es mi primer partido de la NFL", dijo. "Es nuestro primer partido como staff, nuestro primer partido como equipo. Eso es lo que me emociona: la parte de 'nosotros'".

Y precisamente ese "nosotros" será puesto a prueba. Los Raiders llevan meses construyendo una nueva cultura, y Kubiak ha dejado claro que esa cultura finalmente será definida por los jugadores cuando salgan al campo.

"Los jugadores establecen la cultura", dijo Kubiak.

El domingo, los Raiders tendrán su primera oportunidad de dejar una buena impresión tras un 2025 para el olvido.