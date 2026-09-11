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Los Raiders están listos para debutar con Ashton Jeanty de regreso

Sep 11, 2026 at 01:35 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Después de meses de preparación, instalación, prácticas, reuniones y partidos de pretemporada, llegó el momento que todos estaban esperando. Los Raiders finalmente harán su debut en la temporada 2026 este domingo.

Las Vegas abrirá su nueva campaña en casa ante los Delfines de Miami, en el primer partido oficial bajo el mando del entrenador en jefe Klint Kubiak. Y aunque Kubiak ha insistido durante todo el verano en enfocarse en el proceso y no adelantarse a lo que viene, ahora llega la oportunidad de ver cómo responde su equipo cuando los partidos realmente cuentan.

"Somos un equipo que está creciendo, y uno descubre mucho de sí mismo en los partidos", dijo Kubiak. "Vamos a descubrir mucho de nosotros mismos el domingo".

Y ese descubrimiento llegará con buenas noticias, pero también con un importante reto desde el comienzo, en el cual tendrán disponible al corredor de segundo año Ashton Jeanty, quien se perdió la semana final del campo de entrenamiento y el último partido de pretemporada debido a una lesión en el tobillo, pero regresó al emparrillado esta semana y fue participante completo en las tres prácticas previas al encuentro contra Miami.

Para una ofensiva que espera establecer el juego terrestre como una de sus fortalezas, tener nuevamente a Jeanty representa una enorme inyección de energía.

"Estamos felices de tener a Ashton de regreso en el campo", dijo el coordinador ofensivo Andrew Janocko, dejando claro lo que significa tener a Jeanty nuevamente. "Sale con esa gran sonrisa en su rostro. La energía que trae a esta ofensiva y a esta organización es innegable".

Ahora la pregunta será cuánto impacto podrá tener Jeanty en su primer partido después de la lesión. El simple hecho de que haya podido completar la semana de preparación sin limitaciones representa una señal positiva para los Raiders. Y Miami tendrá que prepararse para enfrentarlo. Afortunadamente el novato Mike Washington Jr. dejó una buena impresión en la pretemporada, dejándole saber al equipo que hay mas opciones en esa posición aparte de Jeanty.

La noticia negativa de la semana llegó con Brock Bowers. El ala cerrada estrella no pudo participar en las prácticas debido a una lesión en la rodilla y quedó descartado para el partido inaugural de la temporada 2026.

Es una ausencia significativa para una ofensiva que contaba con Bowers como uno de sus principales creadores de jugadas y uno de los jugadores más productivos del equipo, pero el mensaje dentro del edificio ha sido claro: nadie va a utilizar la lesión como excusa.

"Es una temporada de 17 partidos", explicó Janocko. "Tenemos un roster de 70 jugadores. Van a existir diferentes oportunidades para cada jugador de este roster en diferentes momentos".

Y esas oportunidades comienzan inmediatamente. Michael Mayer podría asumir un papel todavía más importante. Janocko destacó su capacidad tanto como bloqueador como receptor y señaló que los Raiders buscarán enfatizar las cosas que Mayer hace mejor. También habrá oportunidades para Ian Thomas, además del resto de las armas ofensivas del equipo. La ausencia de Bowers, en otras palabras, será una primera prueba de qué tan real es la profundidad de esta ofensiva.

"Tenemos que repartir el balón para tener éxito", aseguró Kubiak. "Va a requerir una contribución de todo el roster: corredores, alas cerradas y receptores".

Mientras Jeanty regresa y otros jugadores tendrán que asumir responsabilidades adicionales, todas las miradas estarán puestas en Kirk Cousins. A sus 37 años y entrando en su temporada número 15 en la NFL, Cousins será el quarterback titular de Las Vegas.

"Es menos importante para mí que lo que haces después de ese primer snap", dijo Cousins sobre lo que significa ser titular en la semana uno. "Se trata de toda la temporada y de ganar el juego largo".

Cousins llega a este momento después de meses aprendiendo la ofensiva de los Malosos y trabajando nuevamente con personas que ya conoce, incluyendo a Kubiak, Andrew Janocko y Rick Dennison. Pero ahora la instalación terminó. Ahora comienza la parte que cuenta.

Kubiak ha destacado repetidamente el nivel de confianza que ha mostrado Cousins durante el offseason y su capacidad para comunicarse con sus compañeros.

"Hay que liderar bien", explicó Cousins. "Hay que elevar a los otros 10 jugadores en el huddle y al resto del vestidor con la manera en que lideras y tu presencia. Hay que ser fuerte física, mental y emocionalmente, proteger el balón y ejecutar bien".

Para un equipo con tantas piezas nuevas y jóvenes, esa experiencia puede ser uno de los factores más importantes de los Raiders.

Del otro lado del balón estará uno de los mayores retos que Miami puede presentar: De'Von Achane. La velocidad del corredor de los Dolphins fue uno de los temas más mencionados por Kubiak y el coordinador defensivo Rob Leonard durante la semana.

Kubiak lo describió como un jugador de élite que exigirá toda la atención de la defensa. Leonard fue todavía más específico sobre lo que los Raiders necesitarán hacer para contenerlo.

"Va a requerir a los 11", aseveró Leonard. "Cuando estás lidiando con ese tipo de velocidad, se necesita a los 11". Eso significa disciplina, buena asignación de huecos y, sobre todo, evitar las jugadas explosivas.

La defensa de Las Vegas también tendrá que lidiar con un quarterback diferente. Miami llega con Malik Willis, un jugador que Leonard describió como un atleta explosivo con un brazo potente. Con el material disponible para los Delfines y tantos cambios en ambos equipos, los Raiders saben que habrá elementos impredecibles. Por eso, el enfoque de Leonard es sencillo: preocuparse por lo que ellos pueden controlar.

"Va a tratarse de nosotros, de cómo ejecutamos lo que hacemos y de nuestra capacidad", dijo.

Más allá de las lesiones, los esquemas y los enfrentamientos individuales, el domingo tendrá un significado especial. Será el primer partido oficial de Kubiak como entrenador en jefe de la NFL y el primer juego de esta nueva versión de los Raiders frente a Raider Nation en un partido que realmente importa.

Kubiak no quiere hacer demasiado grande el aspecto personal.

"No es mi primer partido de la NFL", dijo. "Es nuestro primer partido como staff, nuestro primer partido como equipo. Eso es lo que me emociona: la parte de 'nosotros'".

Y precisamente ese "nosotros" será puesto a prueba. Los Raiders llevan meses construyendo una nueva cultura, y Kubiak ha dejado claro que esa cultura finalmente será definida por los jugadores cuando salgan al campo.

"Los jugadores establecen la cultura", dijo Kubiak.

El domingo, los Raiders tendrán su primera oportunidad de dejar una buena impresión tras un 2025 para el olvido.

Después de todo el trabajo realizado desde la primavera, ya no hay más preparación. Ahora toca jugar. Y como Kubiak ha repetido durante toda la semana, los Raiders están a punto de descubrir exactamente quiénes son.

Practice Photos: Friday 9.11.26

The Raiders' final practice before their Week 1 matchup against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Kansei Matsuzawa (38) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Kansei Matsuzawa (38) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders signage during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders signage during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza's (15) shoulder pads during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza's (15) shoulder pads during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Bryce Cabeldue (77) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Bryce Cabeldue (77) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Azeez Ojulari (52) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Azeez Ojulari (52) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders players and coaches during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders players and coaches during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders signage during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders signage during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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A Las Vegas Raiders football during practice at Intermountain Health Performance Center.
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A Las Vegas Raiders football during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) and center Will Putnam (67) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) and center Will Putnam (67) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) and guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) and guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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