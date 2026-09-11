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Las Vegas Raiders y Team México anuncian alianza estratégica en México

Sep 11, 2026 at 09:00 AM
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Raiders Communications
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Monterrey, México a 10 de septiembre de 2026.- La temporada 2026-2027 marca el inicio de una nueva alianza para Las Vegas Raiders en México. La franquicia suma a Team México, plataforma mexicana de sportsbook y casino en línea, como su partner oficial de apuestas deportivas en el país.

El acuerdo tiene como objetivo desarrollar una experiencia de entretenimiento innovadora, dinámica y cercana a las nuevas generaciones de aficionados al deporte, al mismo tiempo que fortalece el vínculo entre Las Vegas Raiders y los millones de seguidores que forman parte de la Raider Nation en México.

A través de esta alianza, ambas organizaciones impulsarán distintas iniciativas y experiencias a lo largo de la temporada, con el propósito de conectar con los aficionados al fútbol americano y crear nuevas formas de vivir su pasión por el deporte.

Qiava Martínez, vicepresidenta senior y directora comercial de los Raiders de Las Vegas, destacó la importancia de esta alianza: "Nuestra colaboración con Team México marca un nuevo y emocionante capítulo para los Raiders. Juntos, crearemos nuevas experiencias para los aficionados, fortaleceremos nuestra conexión con las comunidades en México y ampliaremos el alcance de Raider Nation".

Por su parte, Marlon Magallon, fundador de Team México, destacó la relevancia de la afición de Las Vegas Raiders en el país: "Los Raiders cuentan con una de las aficiones más reconocibles y comprometidas dentro del fútbol americano, con una comunidad especialmente relevante en México. Ser el partner oficial de apuestas deportivas de este equipo icónico representa una oportunidad para acercarnos aún más a los aficionados mexicanos al deporte, generar experiencias únicas alrededor de la temporada y construir una conexión entre dos marcas que entienden la pasión y el sentido de pertenencia que genera el deporte".

Como parte de su estrategia para conectar con distintas audiencias, Team México ha construido un roster de embajadores integrado por algunas de las personalidades más reconocidas del país, entre ellas Julio César Chávez, Adrián Marcelo e Iván Fematt "La Mole", además de la reciente incorporación de Werevertumorro.

La alianza con Las Vegas Raiders representa un nuevo paso en esta estrategia, al combinar la pasión por el fútbol americano, el entretenimiento y la cultura mexicana.

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