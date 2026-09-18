Raiders listos para su primera prueba divisional del 2026

La presencia de Ashton Jeanty será otra de las claves para una ofensiva que buscará establecer el juego terrestre y controlar el ritmo del partido. Jeanty superó una lesión de tobillo para participar en el debut de la campaña y tuvo impacto tanto corriendo como recibiendo el balón. Ahora, con una semana más de preparación, los Raiders buscarán encontrar todavía más maneras de involucrarlo.

"Queremos maximizar todo lo que hacemos", aseguró Janocko. "Estamos tratando de utilizarlo en el juego aéreo y en el terrestre. Es un jugador que tiene muchísimo talento, así que tratamos de aprovecharlo de la manera que consideremos adecuada, dependiendo de lo que nos dé la defensa esta semana", dijo Janocko.

La línea ofensiva tendrá una prueba importante frente a una defensiva de los Cargadores con talento y experiencia. Después de que en la temporada pasada los Raiders fueron el equipo que más capturas recibió, en la semana 1 frente a Miami no permitieron que derribaran a Kirk Cousins. La tarea sigue siendo mantener vertical a Kirk Cousins y abrirle huecos a Ashton Jeanty.

"Creo que nuestra línea ofensiva salió del balón con velocidad", señaló Janocko. "Creo que intentaron terminar las jugadas. Se comunicaron muy bien. Todo lo que hemos hablado desde que nos reunimos en abril, simplemente queremos ver que eso cobre vida".

Por su parte, la defensa de Las Vegas tuvo un debut prometedor bajo el nuevo coordinador defensivo Rob Leonard, pero el propio Leonard dejó claro que todavía hay aspectos que deben mejorar. Más allá de las cinco capturas y las dos pérdidas de balón, Leonard quiere que la defensa se convierta en una unidad que juegue rápido, físico y, sobre todo, junta.

"En general, estuve orgulloso de nuestro esfuerzo. Los desafié a tener 11 jugadores alrededor del balón, y creo que es muy difícil si ese es el estándar", dijo Leonard. "Pero, tuvimos dos jugadas en las que estaban los 11 jerseys alrededor del balón cuando hicieron la tacleada. Eso fue lo que más me enorgulleció".

El próximo reto será una ofensiva de los Cargadores con elementos talentosos como Justin Herbert, Omarion Hampton y Ladd McConkey, además de su nuevo coordinador Mike McDaniel.

"Son muy explosivos, he enfrentado a Mike (McDaniel) varias veces y hace un gran trabajo", dijo Leonard sobre el rival en turno. "Será una prueba difícil. Tienen grandes jugadores y cada semana es una prueba diferente. Tenemos que estar listos".

La presión al quarterback volverá a ser un elemento importante. Kwity Paye tuvo un impacto inmediato en su primer partido con los Raiders y su presencia podría ayudar a que Maxx Crosby reciba menos atención de las ofensivas rivales.

"La idea es que mientras más tengan que preocuparse por todo el frente, menos atención habrá sobre un solo jugador y entonces él puede ser él mismo. Eso es lo que hacen los grandes equipos", explicó Leonard.

La defensa también tendrá que corregir algunos detalles de comunicación y ejecución que aparecieron en la Semana 1. Leonard no está interesado en esconder esas deficiencias. Al contrario, considera que reconocerlas rápidamente es parte del proceso para construir la identidad que busca.

La baja de Darien Porter, quien ha sido descartado para este partido por una lesión en el pie, obligará a los Raiders a modificar su rotación en la secundaria. Kubiak señaló a los novatos Jermod McCoy y Hezekiah Masses como dos de los jugadores preparados para asumir esa responsabilidad.

Masses ya tuvo la oportunidad de responder en la Semana 1 cuando Porter salió del partido, y Leonard quedó satisfecho con la manera en que el joven jugador manejó el momento.

"Así es como debería ser. Juegas como practicas. Yo tenía confianza en él allá afuera y salió e hizo su trabajo. No estoy seguro exactamente cómo se va a repartir (la cantidad de jugadas), porque hay mucha competencia, estoy seguro de que va a jugar en algún momento", explicó Leonard.

Dylan Laube fue uno de los protagonistas de los equipos especiales en la Semana 1 y volverá a tener un papel importante contra los Cargadores, siendo elegido como el capitán para los equipos especiales de los Malosos en este partido, mientras que a la ofensiva será Ashton Jeanty y a la defensa Kwity Paye.

"Pensé que (Laube) hizo un trabajo excelente para nosotros", dijo el coordinador de equipos especiales Joe DeCamillis. "Será capitán esta semana. Hizo un gran trabajo en el juego de regresos, pero también fue muy productivo en cobertura. Así que hizo un trabajo excelente".

Los Raiders jugarán como visitantes, pero difícilmente se sentirán solos en el Estadio SoFi. La presencia de la Raider Nation en Los Ángeles será nuevamente un factor y Kubiak sabe perfectamente lo que significa para el equipo jugar frente a una multitud que, aunque esté fuera de Las Vegas, tendrá una importante representación de aficionados portando los colores plata y negro.

"Siempre estamos emocionados de jugar frente a nuestros aficionados, sin importar dónde sea. Sé que habrá muchos aficionados vestidos de Plata y Negro. Estamos emocionados por jugar y nuestros aficionados siempre nos dan energía extra", dijo Kubiak.

Los Raiders ya tienen una victoria en el bolsillo. Ahora buscan algo que no consiguen desde hace cinco años: comenzar una temporada ganando sus primeros dos partidos. Pero para conseguirlo tendrán que superar a un rival divisional, en patio ajeno y ante una defensa que Janocko considera una de las grandes pruebas que enfrentará su unidad.