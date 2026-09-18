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Raiders listos para su primera prueba divisional del 2026

Sep 18, 2026 at 01:30 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders de Las Vegas llegan a su primer compromiso divisional de la temporada con la confianza de haber comenzado el año con una victoria, pero con la claridad de que lo sucedido en la Semana 1 no tendrá ningún valor el domingo cuando enfrenten a Cargadores de Los Ángeles en el Estadio SoFi.

La victoria 27-13 sobre los Delfines de Miami dejó señales positivas en las tres fases del juego. La ofensiva encontró maneras de mover el balón, la defensa registró cinco capturas y forzó dos pérdidas de balón, mientras que los equipos especiales tuvieron múltiples jugadas importantes.

Ahora, el desafío es demostrar que ese desempeño puede trasladarse a un rival divisional y a un escenario diferente. Para Klint Kubiak, el enfoque no puede cambiar simplemente porque el equipo comenzó la temporada con una victoria.

"Uno de 17 no es nada. Son 17 temporadas de un solo partido, así es como lo abordamos", dijo Kubiak. "Tenemos este partido frente a nosotros y estamos enfocados en eso. Si no juegas de esa manera cada domingo, estás en problemas. Nuestros jugadores también lo saben. Tenemos 17 partidos en los que debemos estar desesperados por ganar".

Ese enfoque será especialmente importante ante unos Cargadores que llegan a este partido después de una derrota en la Semana 1 y que buscarán responder en su casa. Kubiak, sin embargo, no quiere que sus jugadores se preocupen por las circunstancias del rival. Para los Raiders, cada partido debe jugarse con la misma urgencia.

Una de las noticias más importantes de la semana llegó este viernes con Brock Bowers. Después de perderse el partido inaugural y no participar en las primeras prácticas de la temporada regular, Bowers finalmente regresó al campo el viernes. Los Raiders lo han elevado de 'Descartado' en la semana 1 a 'En Duda' para la semana 2, y el ala cerrada será evaluado nuevamente antes del partido.

"Brock, lo vamos a poner como 'en duda' y vamos a trabajar con él antes del partido", explicó Kubiak. "Si no puede jugar esta semana, somos optimistas de que pueda regresar la próxima semana (ante Nueva Orleans)".

Aunque su disponibilidad todavía está en duda, el simple hecho de que Bowers haya podido participar en una práctica representa un avance para un jugador que ha sido una pieza fundamental de la ofensiva de Las Vegas desde que lo eligieron en la primera ronda del draft del 2024. Mientras tanto, Michael Mayer demostró en la Semana 1 que puede asumir una mayor responsabilidad. Mayer tuvo un papel ampliado ante Miami, terminando con 6 recepciones para 32 yardas.

"Creo que todos tienen un rol que va evolucionando cada semana, especialmente ahora que todos estamos entrando en esto, ya sea que sea nuestro primer año juntos o que llevemos mucho tiempo juntos", declaró el coordinador ofensivo Andrew Janocko. "Todos están evolucionando en la Semana 1, ya sea Michael o diferentes jugadores a los que les pedimos hacer trabajos distintos. Creo que Mike hizo un buen trabajo con lo que le pedimos, aprovechó sus oportunidades e hizo algunas jugadas para nosotros. Esperamos que la ofensiva como un todo continúe evolucionando y siga creando jugadas".

La presencia de Ashton Jeanty será otra de las claves para una ofensiva que buscará establecer el juego terrestre y controlar el ritmo del partido. Jeanty superó una lesión de tobillo para participar en el debut de la campaña y tuvo impacto tanto corriendo como recibiendo el balón. Ahora, con una semana más de preparación, los Raiders buscarán encontrar todavía más maneras de involucrarlo.

"Queremos maximizar todo lo que hacemos", aseguró Janocko. "Estamos tratando de utilizarlo en el juego aéreo y en el terrestre. Es un jugador que tiene muchísimo talento, así que tratamos de aprovecharlo de la manera que consideremos adecuada, dependiendo de lo que nos dé la defensa esta semana", dijo Janocko.

La línea ofensiva tendrá una prueba importante frente a una defensiva de los Cargadores con talento y experiencia. Después de que en la temporada pasada los Raiders fueron el equipo que más capturas recibió, en la semana 1 frente a Miami no permitieron que derribaran a Kirk Cousins. La tarea sigue siendo mantener vertical a Kirk Cousins y abrirle huecos a Ashton Jeanty.

"Creo que nuestra línea ofensiva salió del balón con velocidad", señaló Janocko. "Creo que intentaron terminar las jugadas. Se comunicaron muy bien. Todo lo que hemos hablado desde que nos reunimos en abril, simplemente queremos ver que eso cobre vida".

Por su parte, la defensa de Las Vegas tuvo un debut prometedor bajo el nuevo coordinador defensivo Rob Leonard, pero el propio Leonard dejó claro que todavía hay aspectos que deben mejorar. Más allá de las cinco capturas y las dos pérdidas de balón, Leonard quiere que la defensa se convierta en una unidad que juegue rápido, físico y, sobre todo, junta.

"En general, estuve orgulloso de nuestro esfuerzo. Los desafié a tener 11 jugadores alrededor del balón, y creo que es muy difícil si ese es el estándar", dijo Leonard. "Pero, tuvimos dos jugadas en las que estaban los 11 jerseys alrededor del balón cuando hicieron la tacleada. Eso fue lo que más me enorgulleció".

El próximo reto será una ofensiva de los Cargadores con elementos talentosos como Justin Herbert, Omarion Hampton y Ladd McConkey, además de su nuevo coordinador Mike McDaniel.

"Son muy explosivos, he enfrentado a Mike (McDaniel) varias veces y hace un gran trabajo", dijo Leonard sobre el rival en turno. "Será una prueba difícil. Tienen grandes jugadores y cada semana es una prueba diferente. Tenemos que estar listos".

La presión al quarterback volverá a ser un elemento importante. Kwity Paye tuvo un impacto inmediato en su primer partido con los Raiders y su presencia podría ayudar a que Maxx Crosby reciba menos atención de las ofensivas rivales.

"La idea es que mientras más tengan que preocuparse por todo el frente, menos atención habrá sobre un solo jugador y entonces él puede ser él mismo. Eso es lo que hacen los grandes equipos", explicó Leonard.

La defensa también tendrá que corregir algunos detalles de comunicación y ejecución que aparecieron en la Semana 1. Leonard no está interesado en esconder esas deficiencias. Al contrario, considera que reconocerlas rápidamente es parte del proceso para construir la identidad que busca.

La baja de Darien Porter, quien ha sido descartado para este partido por una lesión en el pie, obligará a los Raiders a modificar su rotación en la secundaria. Kubiak señaló a los novatos Jermod McCoy y Hezekiah Masses como dos de los jugadores preparados para asumir esa responsabilidad.

Masses ya tuvo la oportunidad de responder en la Semana 1 cuando Porter salió del partido, y Leonard quedó satisfecho con la manera en que el joven jugador manejó el momento.

"Así es como debería ser. Juegas como practicas. Yo tenía confianza en él allá afuera y salió e hizo su trabajo. No estoy seguro exactamente cómo se va a repartir (la cantidad de jugadas), porque hay mucha competencia, estoy seguro de que va a jugar en algún momento", explicó Leonard.

Dylan Laube fue uno de los protagonistas de los equipos especiales en la Semana 1 y volverá a tener un papel importante contra los Cargadores, siendo elegido como el capitán para los equipos especiales de los Malosos en este partido, mientras que a la ofensiva será Ashton Jeanty y a la defensa Kwity Paye.

"Pensé que (Laube) hizo un trabajo excelente para nosotros", dijo el coordinador de equipos especiales Joe DeCamillis. "Será capitán esta semana. Hizo un gran trabajo en el juego de regresos, pero también fue muy productivo en cobertura. Así que hizo un trabajo excelente".

Los Raiders jugarán como visitantes, pero difícilmente se sentirán solos en el Estadio SoFi. La presencia de la Raider Nation en Los Ángeles será nuevamente un factor y Kubiak sabe perfectamente lo que significa para el equipo jugar frente a una multitud que, aunque esté fuera de Las Vegas, tendrá una importante representación de aficionados portando los colores plata y negro.

"Siempre estamos emocionados de jugar frente a nuestros aficionados, sin importar dónde sea. Sé que habrá muchos aficionados vestidos de Plata y Negro. Estamos emocionados por jugar y nuestros aficionados siempre nos dan energía extra", dijo Kubiak.

Los Raiders ya tienen una victoria en el bolsillo. Ahora buscan algo que no consiguen desde hace cinco años: comenzar una temporada ganando sus primeros dos partidos. Pero para conseguirlo tendrán que superar a un rival divisional, en patio ajeno y ante una defensa que Janocko considera una de las grandes pruebas que enfrentará su unidad.

La fórmula de Kubiak, sin embargo, permanece sencilla: olvidar lo que ya pasó y concentrarse exclusivamente en el próximo partido.

Practice Photos: Friday 9.18.26

An exclusive look at the Raiders' last practice at Intermountain Health Performance Center before heading to Los Angeles for their Week 2 matchup against the Chargers.

The weight room at Intermountain Health Performance Center.
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The weight room at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The weight room at Intermountain Health Performance Center.
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The weight room at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby's (98) helmet before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby's (98) helmet before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Ronnie Bell (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Ronnie Bell (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive quality control coach Torrey Gill during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive quality control coach Torrey Gill during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1), wide receiver coach Zach Azzanni and wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1), wide receiver coach Zach Azzanni and wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) and the offensive line during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) and the offensive line during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Chris Myarick (41) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Chris Myarick (41) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) and tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) and tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Azeez Ojulari (52) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Azeez Ojulari (52) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) defensive assistant Steve Ferentz during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) defensive assistant Steve Ferentz during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders senior vice president of football operations and strategy Mark Thewes during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders senior vice president of football operations and strategy Mark Thewes during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Los Raiders firman una extensión de contrato multianual con el ala cerrada Michael Mayer

Mayer fue seleccionado por los Raiders en la segunda ronda (puesto 35 en total) del Draft de la NFL de 2023.

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Los Raiders están listos para debutar con Ashton Jeanty de regreso

Klint Kubiak y Kirk Cousins harán su debut oficial con Las Vegas como anfitriones de los Delfines de Miami en la Semana 1.

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Las Vegas Raiders y Team México anuncian alianza estratégica en México

Team México se convierte en partner oficial de apuestas deportivas de Las Vegas Raiders en el país.

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Kirk Cousins es nombrado mariscal de campo titular de los Raiders

"Kirk ha tenido una pretemporada excelente, un campo de entrenamiento muy bueno y se lo ha ganado," dijo Kubiak.

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Lo que el roster de los Raiders revela sobre John Spytek y el futuro

El Draft domina la construcción de Las Vegas, una plantilla joven recibe la oportunidad de demostrar que el proyecto puede funcionar.

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Raiders terminan pretemporada con titulares viendo acción

Aunque Las Vegas cayó ante los 49ers, Kirk Cousins, Mike Washington Jr., Fernando Mendoza y una sólida defensa dejaron motivos para ilusionarse antes del inicio de la temporada regular.

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Los Raiders celebran el 50.º aniversario del equipo campeón del Super Bowl XI

A lo largo de la temporada 2026, Raiders.com destacará a los héroes del equipo de 1976, junto con momentos emocionantes e historias desconocidas de una campaña que pasará a la historia como una de las mejores en los anales del fútbol americano profesional.

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Aidan O'Connell lidera remontada de Raiders en Houston

Las Vegas borra una desventaja de 17 puntos con la defensa generando oportunidades para la ofensiva plata y negro, las cuales no desaprovecharon.

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Semana de gran reto para los Raiders en Houston

Fernando Mendoza recibe la oportunidad de enfrentarse a una de las mejores defensas de la NFL durante una práctica en conjunto con los Texans.

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'Just Being Us': Inside Rob Leonard's successful debut as Raiders defensive coordinator

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"I enjoy the players buying into what we're doing, the energy, and them feeling like they have a chance to make a play," said Leonard after his first game as an NFL defensive coordinator.

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