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Raiders dejan buenas sensaciones ante Miami en el inicio de la era Kubiak

Sep 14, 2026 at 08:30 AM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Las Vegas comenzó la temporada 2026 de la mejor manera posible: con una victoria.

Los Raiders derrotaron 27-13 a los Delfines de Miami en el debut oficial de Klint Kubiak como entrenador en jefe en la NFL, mostrando una actuación completa en las tres fases del juego y consiguiendo su triunfo más amplio en un partido inaugural desde 2002, cuando vencieron 31-17 a los Halcones Marinos de Seattle.

Además, los 27 puntos anotados representan la segunda mayor cantidad para los Raiders en sus últimos 35 partidos.

Desde el inicio, la ofensiva de Las Vegas mostró eficiencia. Los Raiders tuvieron tres series ofensivas en la primera mitad y consiguieron puntos en cada una de ellas. Jack Bech y Ashton Jeanty encontraron la zona de anotación por aire, mientras que Matt Gay agregó un gol de campo de 47 yardas para darle a Las Vegas una ventaja de 17-6 al medio tiempo.

Para Bech, fue un momento especialmente importante. El receptor consiguió el primer touchdown de su carrera en temporada regular durante el partido inaugural de su segundo año en la NFL. Como novato en 2025, Bech no logró encontrar la zona de anotación.

"Creo que simplemente tener ese primer año bajo nuestro cinturón y ahora poder salir aquí, entender el ritmo del partido, entender cómo funcionan las cosas y poder reconocer un poco mejor las coberturas realmente ayudó", explicó Bech. "La cantidad de detalles que el Coach (Klint) Kubiak inculca en todo su staff, ofensiva, defensiva y equipos especiales, realmente ha ayudado a ser parte de esto".

La ofensiva también recibió una enorme contribución de Ashton Jeanty.

El corredor terminó con 23 acarreos para 102 yardas, además de seis recepciones para 45 yardas y dos touchdowns. En total, Jeanty tuvo 29 toques de balón, acumuló 147 yardas y encontró la zona de anotación dos veces. Fue apenas la tercera ocasión en su carrera en la NFL en la que Jeanty superó las 100 yardas terrestres.

Esto sucedió exactamente tres semanas después de sufrir una lesión de tobillo en la semana final del campo de entrenamiento, donde tras ello tuvo oportunidades limitadas de practicar. A pesar de ello, su gran actuación fue clave en la victoria del equipo.

"Es más o menos lo que hemos llegado a esperar de él", aseguró el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Ha sido un líder durante todo este proceso y lo que hizo esta noche es lo que esperamos de él. Pero hacerlo con un tobillo lastimado, con menos entrenamientos de los que está acostumbrado, creo que simplemente te demuestra el tipo de persona con la que estás tratando".

Aunque Kirk Cousins tuvo algunos errores que tendrá que corregir, el veterano quarterback también hizo historia. Cousins completó 21 de 30 pases para 160 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones. Con sus tres pases de anotación, llegó a 301 touchdowns por aire en su carrera, superando a John Elway, quien terminó su carrera con 300, para colocarse en el lugar número 14 de todos los tiempos en la NFL.

El siguiente nombre en la lista es Fran Tarkenton, quien terminó su carrera con 342 pases de touchdown.

"Creo que simplemente es un testimonio de intentar ganar a largo plazo, de tratar de tener buenos hábitos durante un período largo de tiempo", dijo Cousins. "También es un testimonio de las personas con las que he podido trabajar, los entrenadores y los jugadores que me rodean. Estoy realmente agradecido por todas las personas que han sido parte de esto".

La protección de Cousins fue clave, con la línea ofensiva de los Raiders dejándolo limpio al no permitir una sola captura, algo que el equipo no conseguía desde la Semana 4 de 2025, cuando tampoco permitió sacks ante Chicago. Fueron clave también para que el ataque terrestre de los Raiders acumulara 130 yardas, cifra que solo superaron solo dos veces en solo la temporada 2025.

"Sentí que el juego terrestre simplemente nos mantuvo en situaciones favorables de downs y distancia durante gran parte del partido", declaró Cousins. "La manera en que corrimos el balón para comenzar el partido hizo que todo fuera más fácil y abrió gran parte del resto de nuestra ofensiva. Gran protección, eso es lo que nos encanta ver".

La segunda mitad comenzó de manera complicada para Las Vegas. Cousins lanzó una intercepción en su primer pase del tercer cuarto y Miami aprovechó inmediatamente el error. Los Delfines recorrieron 52 yardas en apenas cuatro jugadas y redujeron la diferencia a 17-13.

Pero los Raiders respondieron. Dylan Laube tuvo un regreso de patada de salida de 50 yardas, la segunda vez en el juego donde tuvo un retorno de al menos 45 yardas, dejando a la ofensiva en una excelente posición de campo. Las Vegas aprovechó la oportunidad y Cousins conectó nuevamente con Jeanty para ampliar la ventaja.

"Vino listo para jugar, creo que tuvo un gran comienzo de partido", dijo Kubiak sobre Cousins. "Hubo dos decisiones que quisiera tener de regreso. Esa es la naturaleza de la posición. Es algo que vamos a corregir y limpiar. Pero, en general, jugó fútbol americano ganador".

Del otro lado del balón, la defensa de Las Vegas impuso presión constantemente.

Los Raiders terminaron con cinco capturas de mariscal de campo y siete tacleadas para pérdida de yardaje. Kwity Paye lideró al equipo con dos sacks, Maxx Crosby agregó una y media, Nakobe Dean consiguió una y Folorunso Fatukasi registró media captura.

Además, el novato Treydan Stukes consiguió la primera intercepción de su carrera en la NFL.

"Simplemente seguimos predicando nuestros fundamentos y nuestra técnica", aseveró Stukes. "Salimos con una mentalidad que establecimos hace mucho tiempo sobre cómo vamos a jugar. Creo que los muchachos hicieron un gran trabajo manteniéndose fieles a ese estándar".

Y todavía hubo una última jugada defensiva para cerrar la tarde. En la última posesión ofensiva de Miami, después de la pausa de los dos minutos, Jeremy Chinn forzó un balón suelto que fue recuperado por Quay Walker, poniendo el punto final a una actuación defensiva que generó dos pérdidas de balón.

Los equipos especiales también jugaron un papel importante.

Los regresos de despeje de Laube ayudaron a darle excelentes posiciones de campo a la ofensiva, mientras que, en promedio, Las Vegas comenzó en promedio desde su propia yarda 43.7 sus posesiones después de las patadas de salida ejecutadas por Miami. Matt Gay conectó todas las patadas que intentó, mientras que AJ Cole promedio 63.3 yardas en 3 patadas de despeje, incluyendo una de 72 yardas.

En conjunto, fue una actuación completa de los Raiders.

Claro, hay aspectos por corregir. Las dos intercepciones de Cousins, la facilidad con la que Miami convirtió una de ellas en touchdown y un regreso de kickoff de 79 yardas de los Delfines son situaciones que Las Vegas tendrá que limpiar.

Pero hacerlo después de una victoria siempre es preferible.

Los Raiders arrancaron la temporada con un triunfo convincente, una ofensiva que mostró balance, una línea que protegió a su quarterback, una defensa que generó presión y pérdidas de balón, y unos equipos especiales que ayudaron a establecer una excelente posición de campo.

Ahora llega la primera prueba divisional.

Las Vegas viajará a Los Ángeles para enfrentar en la semana dos a los Cargadores, quienes llegarán a ese encuentro buscando recuperarse después de caer 26-14 ante los Cardenales de Arizona.

La era Klint Kubiak ya tiene su primera victoria. Y ahora, los Raiders buscarán construir sobre ella.

Top Shots: Raiders vs. Dolphins | Week 1 vs. Dolphins

View photos from the Raiders' Week 1 home opener against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

NFL Kickoff signage prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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NFL Kickoff signage prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes' (31) pads in the locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes' (31) pads in the locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) arrives to the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Allegiant Stadium before the Las Vegas Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at the Stadium.
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Allegiant Stadium before the Las Vegas Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at the Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) huddles with the offense before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) huddles with the offense before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive tackle JJ Pegues (92) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive tackle JJ Pegues (92) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel and tackle DJ Glaze (71) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel and tackle DJ Glaze (71) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) huddles with the offense before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) huddles with the offense before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and assistant defensive line coach Kenyon Jackson warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and assistant defensive line coach Kenyon Jackson warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) with fans before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) with fans before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) with fans before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) with fans before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) and assistant offensive line coach Ben Wilkerson warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) and assistant offensive line coach Ben Wilkerson warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Fans before the Las Vegas Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Fans before the Las Vegas Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders alumni Jim Plunkett, Ted Hendricks, Fred Biletnikoff and Tim Brown before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders alumni Jim Plunkett, Ted Hendricks, Fred Biletnikoff and Tim Brown before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders President Sandra Douglass Morgan before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders President Sandra Douglass Morgan before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) in the locker room before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) in the locker room before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defensive line in the locker room before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders defensive line in the locker room before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) in the locker room before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) in the locker room before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and quarterback Kirk Cousins (8) walk down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and quarterback Kirk Cousins (8) walk down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) and linebacker Quay Walker (7) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) and linebacker Quay Walker (7) walks down the tunnel before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Chris Myarick (41) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Chris Myarick (41) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) huddles with the team before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) huddles with the team before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Fans before the Las Vegas Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Fans before the Las Vegas Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
81 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
82 / 204

Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders before the Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
83 / 204

The Las Vegas Raiders before the Raiders' regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
87 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
88 / 204

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the national anthem before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8), linebacker Quay Walker (7) and linebacker Segun Olubi (50) during the coin toss before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8), linebacker Quay Walker (7) and linebacker Segun Olubi (50) during the coin toss before the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and linebacker Segun Olubi (50) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and linebacker Segun Olubi (50) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
91 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and safety Jeremy Chinn (11) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
92 / 204

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and safety Jeremy Chinn (11) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
93 / 204

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) passes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
94 / 204

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) passes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) looks for a receiver during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) looks for a receiver during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
96 / 204

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) celebrates after making a first down during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
97 / 204

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) celebrates after making a first down during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
98 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
99 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) blocks during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
100 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) blocks during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) makes a 15-yard catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
101 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) makes a 15-yard catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) heads to the end zone on a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
102 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) heads to the end zone on a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) heads to the end zone on a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
103 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) heads to the end zone on a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) heads to the end zone on a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
104 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) heads to the end zone on a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) scores a 15-yard touchdown during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
105 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) scores a 15-yard touchdown during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) scores a 15-yard touchdown during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
106 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) scores a 15-yard touchdown during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates after a making 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
107 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates after a making 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates with teammates after making a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
108 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates with teammates after making a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after a touchdown during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
109 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after a touchdown during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates with fullback Connor Heyward (34) after making a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
110 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates with fullback Connor Heyward (34) after making a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates after a making a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
111 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) celebrates after a making a 15-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a PAT attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
112 / 204

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a PAT attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
113 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
114 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
115 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
116 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
117 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) returns a punt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
118 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) returns a punt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
119 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
120 / 204

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 47-yard field goal attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
121 / 204

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 47-yard field goal attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with punter AJ Cole (6) after kicking a 47-yard field goal during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
122 / 204

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with punter AJ Cole (6) after kicking a 47-yard field goal during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) kicks off during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
123 / 204

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) kicks off during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and linebacker Tommy Eichenberg (44) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
124 / 204

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and linebacker Tommy Eichenberg (44) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
125 / 204

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
126 / 204

Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
127 / 204

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) make a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
128 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
129 / 204

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
130 / 204

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) returns a kickoff during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
131 / 204

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
132 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) and tight end Michael Mayer (87) celebrate after a first down during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
133 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) and tight end Michael Mayer (87) celebrate after a first down during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
134 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
135 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
136 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
137 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with center Tyler Linderbaum (65) and quarterback Kirk Cousins (8) after a making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
138 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with center Tyler Linderbaum (65) and quarterback Kirk Cousins (8) after a making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
139 / 204

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
140 / 204

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
141 / 204

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) pressures the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
142 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) pressures the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
143 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) rushes the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
144 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) rushes the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after a first down during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
145 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after a first down during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
146 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) makes a 13-yard catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
147 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) makes a 13-yard catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
148 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
149 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) heads to the end zone on a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
150 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with teammates after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
151 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with teammates after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with fullback Connor Heyward (34) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
152 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with fullback Connor Heyward (34) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with wide receiver Tre Tucker (1) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
153 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with wide receiver Tre Tucker (1) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense huddles during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
154 / 204

The Las Vegas Raiders defense huddles during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) rushes the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
155 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) rushes the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
156 / 204

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) passes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
157 / 204

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) passes during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
158 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) runs after making a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) lines up before a field goal attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
159 / 204

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) lines up before a field goal attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up before a field goal attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
160 / 204

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up before a field goal attempt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
161 / 204

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
162 / 204

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
163 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
164 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) sacks the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
165 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) returns a punt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
166 / 204

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) returns a punt during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
167 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
168 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
169 / 204

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) makes a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) makes a catch during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) celebrates with defensive end Patrick Johnson (93) after making a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) celebrates with defensive end Patrick Johnson (93) after making a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) lines up before the snap during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) rushes the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) rushes the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) hypes up the crowd during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) hypes up the crowd during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) makes a tackle during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) pressures the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) pressures the quarterback during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) and defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) and defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with defensive end Kwity Paye (95) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates a forced a fumble during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates a forced a fumble during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) celebrates during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) celebrates during the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with quarterbacks coach Mike Sullivan in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with quarterbacks coach Mike Sullivan in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with center Tyler Linderbaum (65) in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with center Tyler Linderbaum (65) in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) with fans after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) with fans after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and General Manager John Spytek in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and General Manager John Spytek in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) celebrates on the field after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) celebrates on the field after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with his teammates after receiving a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with his teammates after receiving a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) receives a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) receives a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) addresses the team after receiving a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) addresses the team after receiving a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents a game ball to the defense in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents a game ball to the defense in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents a game ball to the defense in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents a game ball to the defense in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak addresses his players in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak addresses his players in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense gives a game ball to defensive coordinator Rob Leonard in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders defense gives a game ball to defensive coordinator Rob Leonard in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard receives a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard receives a game ball in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders General Manager John Spytek presents a game ball to Head Coach Klint Kubiak, for his first win as a head coach, in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek presents a game ball to Head Coach Klint Kubiak, for his first win as a head coach, in the locker room after the regular season home game against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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