Raiders dejan buenas sensaciones ante Miami en el inicio de la era Kubiak

Aunque Kirk Cousins tuvo algunos errores que tendrá que corregir, el veterano quarterback también hizo historia. Cousins completó 21 de 30 pases para 160 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones. Con sus tres pases de anotación, llegó a 301 touchdowns por aire en su carrera, superando a John Elway, quien terminó su carrera con 300, para colocarse en el lugar número 14 de todos los tiempos en la NFL.

El siguiente nombre en la lista es Fran Tarkenton, quien terminó su carrera con 342 pases de touchdown.

"Creo que simplemente es un testimonio de intentar ganar a largo plazo, de tratar de tener buenos hábitos durante un período largo de tiempo", dijo Cousins. "También es un testimonio de las personas con las que he podido trabajar, los entrenadores y los jugadores que me rodean. Estoy realmente agradecido por todas las personas que han sido parte de esto".

La protección de Cousins fue clave, con la línea ofensiva de los Raiders dejándolo limpio al no permitir una sola captura, algo que el equipo no conseguía desde la Semana 4 de 2025, cuando tampoco permitió sacks ante Chicago. Fueron clave también para que el ataque terrestre de los Raiders acumulara 130 yardas, cifra que solo superaron solo dos veces en solo la temporada 2025.

"Sentí que el juego terrestre simplemente nos mantuvo en situaciones favorables de downs y distancia durante gran parte del partido", declaró Cousins. "La manera en que corrimos el balón para comenzar el partido hizo que todo fuera más fácil y abrió gran parte del resto de nuestra ofensiva. Gran protección, eso es lo que nos encanta ver".

La segunda mitad comenzó de manera complicada para Las Vegas. Cousins lanzó una intercepción en su primer pase del tercer cuarto y Miami aprovechó inmediatamente el error. Los Delfines recorrieron 52 yardas en apenas cuatro jugadas y redujeron la diferencia a 17-13.

Pero los Raiders respondieron. Dylan Laube tuvo un regreso de patada de salida de 50 yardas, la segunda vez en el juego donde tuvo un retorno de al menos 45 yardas, dejando a la ofensiva en una excelente posición de campo. Las Vegas aprovechó la oportunidad y Cousins conectó nuevamente con Jeanty para ampliar la ventaja.

"Vino listo para jugar, creo que tuvo un gran comienzo de partido", dijo Kubiak sobre Cousins. "Hubo dos decisiones que quisiera tener de regreso. Esa es la naturaleza de la posición. Es algo que vamos a corregir y limpiar. Pero, en general, jugó fútbol americano ganador".

Del otro lado del balón, la defensa de Las Vegas impuso presión constantemente.

Los Raiders terminaron con cinco capturas de mariscal de campo y siete tacleadas para pérdida de yardaje. Kwity Paye lideró al equipo con dos sacks, Maxx Crosby agregó una y media, Nakobe Dean consiguió una y Folorunso Fatukasi registró media captura.

Además, el novato Treydan Stukes consiguió la primera intercepción de su carrera en la NFL.

"Simplemente seguimos predicando nuestros fundamentos y nuestra técnica", aseveró Stukes. "Salimos con una mentalidad que establecimos hace mucho tiempo sobre cómo vamos a jugar. Creo que los muchachos hicieron un gran trabajo manteniéndose fieles a ese estándar".

Y todavía hubo una última jugada defensiva para cerrar la tarde. En la última posesión ofensiva de Miami, después de la pausa de los dos minutos, Jeremy Chinn forzó un balón suelto que fue recuperado por Quay Walker, poniendo el punto final a una actuación defensiva que generó dos pérdidas de balón.

Los equipos especiales también jugaron un papel importante.

Los regresos de despeje de Laube ayudaron a darle excelentes posiciones de campo a la ofensiva, mientras que, en promedio, Las Vegas comenzó en promedio desde su propia yarda 43.7 sus posesiones después de las patadas de salida ejecutadas por Miami. Matt Gay conectó todas las patadas que intentó, mientras que AJ Cole promedio 63.3 yardas en 3 patadas de despeje, incluyendo una de 72 yardas.

En conjunto, fue una actuación completa de los Raiders.

Claro, hay aspectos por corregir. Las dos intercepciones de Cousins, la facilidad con la que Miami convirtió una de ellas en touchdown y un regreso de kickoff de 79 yardas de los Delfines son situaciones que Las Vegas tendrá que limpiar.

Pero hacerlo después de una victoria siempre es preferible.

Los Raiders arrancaron la temporada con un triunfo convincente, una ofensiva que mostró balance, una línea que protegió a su quarterback, una defensa que generó presión y pérdidas de balón, y unos equipos especiales que ayudaron a establecer una excelente posición de campo.

Ahora llega la primera prueba divisional.

Las Vegas viajará a Los Ángeles para enfrentar en la semana dos a los Cargadores, quienes llegarán a ese encuentro buscando recuperarse después de caer 26-14 ante los Cardenales de Arizona.