Raiders buscan mantener paso perfecto ante unos Santos peligrosos

Y ahora otro defensor está recibiendo reconocimientos por parte de la NFL. El novato Hezekiah Masses fue nombrado el Jugador Defensivo de la Semana de la Conferencia Americana y el Novato de la Semana después de interceptar dos pases de Justin Herbert en la victoria sobre Los Ángeles.

Masses aprovechó la oportunidad después de que Darien Porter estuviera fuera por una lesión en el pie, pero ahora Porter está disponible y listo para regresar, lo que genera una competencia interesante en la secundaria.

Maxx Crosby ha visto de cerca el crecimiento de Masses desde que llegó a Las Vegas.

"Una de las cosas más difíciles para un jugador joven que llega a la liga es desarrollar confianza", explicó Crosby. "Él tenía esa confianza desde el primer día".

Crosby destacó el trabajo de Masses desde los OTA's, el campamento y las prácticas, además de su capacidad para quitarle el balón al rival.

Una de las principales interrogantes rumbo al partido es Brock Bowers. El ala cerrada practicó de manera limitada el miércoles y jueves, pero no lo hizo el viernes. Está listado como cuestionable, aunque existe optimismo alrededor de su posible regreso.

Bowers no ha visto acción desde que sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera del partido inaugural contra Miami, y su regreso representaría una pieza importante para una ofensiva que ha comenzado la temporada con dos victorias. Para Cousins, la posibilidad de finalmente compartir el terreno de juego con Bowers en un partido de temporada regular representa una oportunidad para seguir construyendo química.

"Las OTAs son una cosa, el campamento es otra y los partidos de pretemporada son otra. Todo eso sirve para construir una base, pero no hay nada como los partidos reales", explicó el mariscal de campo que suma 6 pases anotadores en este inicio de campaña.

Además de Bowers, los Raiders tienen a Kwity Paye listado como cuestionable debido a una enfermedad y a Aidan O'Connell cuestionable por motivos personales. El único jugador descartado oficialmente es el safety novato Treydan Stukes, quien continúa en el protocolo de conmociones.

Mientras la defensa ha acaparado buena parte de la atención, los equipos especiales también han contribuido al arranque perfecto. Matt Gay considera que una de las claves ha sido la disposición de los jugadores para comprometerse con esa fase del juego.

"Tenemos jugadores que realmente quieren jugar equipos especiales, y eso es lo que se necesita", explicó Gay.

El pateador destacó especialmente la actitud de los jugadores que bajan en las patadas de salida con la intención de hacer una jugada y cambiar el rumbo de un partido. Para un equipo que ha ganado sus primeros dos encuentros, esas jugadas complementarias pueden terminar siendo tan importantes como las grandes actuaciones ofensivas o defensivas.

Para Crosby, el hecho de estar 2-0 es positivo, pero no cambia el estándar que los Raiders se han impuesto.

"Estamos 2-0, pero tenemos la mentalidad de ir 1-0 esta semana", afirmó.

El líder de la defensiva sabe que Nueva Orleans representa otro desafío importante. Crosby destacó al quarterback Tyler Shough, a los dos corredores Travis Etienne y Alvin Kamara, su línea ofensiva y un grupo de armas encabezado por el receptor abierto Chris Olave.

"Son un equipo muy talentoso. Son jóvenes. Renovaron ese roster y lo hicieron mucho más joven", dijo Crosby.

El récord es 2-0. La mentalidad, sin embargo, vuelve a empezar de cero.

Los Raiders buscarán salir de Nueva Orleans con una tercera victoria consecutiva y mantener vivo el impulso de un inicio de temporada que ha puesto a prueba a cada una de sus unidades.