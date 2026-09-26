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Raiders buscan mantener paso perfecto ante unos Santos peligrosos

Sep 25, 2026 at 10:30 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders están perfectos después de dos semanas, pero el mensaje dentro del vestidor es claro: lo que sucedió en los primeros dos juegos ya quedó atrás.

Las Vegas visita este domingo a los Santos de Nueva Orleans con marca de 2-0, después de imponerse a los Delfines y Cargadores en sus primeros dos encuentros de la temporada. Ahora, el equipo dirigido por Klint Kubiak enfrentará un escenario completamente distinto al ser los visitantes en el primer partido como local de Nueva Orleans en la temporada y un ambiente que, como reconoce Kirk Cousins, suele ser uno de los más complicados de la NFL.

"Son aficionados apasionados que apoyan a su equipo", señaló Cousins. "Es una gran comunidad que se une detrás del equipo, y siempre han jugado duro y muy bien ahí. Es un ambiente difícil cada vez".

Y los Santos llegan con argumentos propios. Nueva Orleans tiene marca de 1-1 después de abrir la campaña con una derrota en tiempo extra en Detroit antes de conseguir una importante victoria como visitante ante los Cuervos en Baltimore. Ahora, con su afición por primera vez en las tribunas de su estadio esta temporada, buscarán trasladar ese buen momento a casa.

Para los Raiders, la clave será mantener la identidad que los ha llevado a comenzar invictos.

La defensa de Las Vegas ha sido protagonista durante las primeras dos semanas. Los Raiders no han permitido más de 14 puntos en ninguno de sus dos partidos y tampoco han permitido una sola anotación en el primer cuarto. Además, se han ido al descanso de medio tiempo con ventaja en ambos encuentros y solamente ha estado abajo en el marcador menos de 6 minutos en toda la temporada.

Pero una de las características más importantes de esta defensa ha sido su capacidad para generar jugadas que cambian partidos. Nakobe Dean ha sido fundamental en ese aspecto, provocando un balón suelto en el último cuarto ante Miami y otro contra los Cargadores, ambos cuando Las Vegas tenía la ventaja para ponerlos en posición de sellar la victoria.

Y ahora otro defensor está recibiendo reconocimientos por parte de la NFL. El novato Hezekiah Masses fue nombrado el Jugador Defensivo de la Semana de la Conferencia Americana y el Novato de la Semana después de interceptar dos pases de Justin Herbert en la victoria sobre Los Ángeles.

Masses aprovechó la oportunidad después de que Darien Porter estuviera fuera por una lesión en el pie, pero ahora Porter está disponible y listo para regresar, lo que genera una competencia interesante en la secundaria.

Maxx Crosby ha visto de cerca el crecimiento de Masses desde que llegó a Las Vegas.

"Una de las cosas más difíciles para un jugador joven que llega a la liga es desarrollar confianza", explicó Crosby. "Él tenía esa confianza desde el primer día".

Crosby destacó el trabajo de Masses desde los OTA's, el campamento y las prácticas, además de su capacidad para quitarle el balón al rival.

Una de las principales interrogantes rumbo al partido es Brock Bowers. El ala cerrada practicó de manera limitada el miércoles y jueves, pero no lo hizo el viernes. Está listado como cuestionable, aunque existe optimismo alrededor de su posible regreso.

Bowers no ha visto acción desde que sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera del partido inaugural contra Miami, y su regreso representaría una pieza importante para una ofensiva que ha comenzado la temporada con dos victorias. Para Cousins, la posibilidad de finalmente compartir el terreno de juego con Bowers en un partido de temporada regular representa una oportunidad para seguir construyendo química.

"Las OTAs son una cosa, el campamento es otra y los partidos de pretemporada son otra. Todo eso sirve para construir una base, pero no hay nada como los partidos reales", explicó el mariscal de campo que suma 6 pases anotadores en este inicio de campaña.

Además de Bowers, los Raiders tienen a Kwity Paye listado como cuestionable debido a una enfermedad y a Aidan O'Connell cuestionable por motivos personales. El único jugador descartado oficialmente es el safety novato Treydan Stukes, quien continúa en el protocolo de conmociones.

Mientras la defensa ha acaparado buena parte de la atención, los equipos especiales también han contribuido al arranque perfecto. Matt Gay considera que una de las claves ha sido la disposición de los jugadores para comprometerse con esa fase del juego.

"Tenemos jugadores que realmente quieren jugar equipos especiales, y eso es lo que se necesita", explicó Gay.

El pateador destacó especialmente la actitud de los jugadores que bajan en las patadas de salida con la intención de hacer una jugada y cambiar el rumbo de un partido. Para un equipo que ha ganado sus primeros dos encuentros, esas jugadas complementarias pueden terminar siendo tan importantes como las grandes actuaciones ofensivas o defensivas.

Para Crosby, el hecho de estar 2-0 es positivo, pero no cambia el estándar que los Raiders se han impuesto.

"Estamos 2-0, pero tenemos la mentalidad de ir 1-0 esta semana", afirmó.

El líder de la defensiva sabe que Nueva Orleans representa otro desafío importante. Crosby destacó al quarterback Tyler Shough, a los dos corredores Travis Etienne y Alvin Kamara, su línea ofensiva y un grupo de armas encabezado por el receptor abierto Chris Olave.

"Son un equipo muy talentoso. Son jóvenes. Renovaron ese roster y lo hicieron mucho más joven", dijo Crosby.

El récord es 2-0. La mentalidad, sin embargo, vuelve a empezar de cero.

Los Raiders buscarán salir de Nueva Orleans con una tercera victoria consecutiva y mantener vivo el impulso de un inicio de temporada que ha puesto a prueba a cada una de sus unidades.

Pero enfrente estarán unos Santos que ya demostraron que pueden ganar fuera de casa y que ahora tendrán a su afición detrás de ellos por primera vez en 2026. El siguiente capítulo se dará el domingo en Nueva Orleans.

Photos: Raiders depart for Week 3 against the New Orleans Saints

Head down to the tarmac and view exclusive photos of the Raiders as they depart for their Week 3 matchup against the New Orleans Saints.

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and running back Ashton Jeanty (2) depart for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and running back Ashton Jeanty (2) depart for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and tackle Kolton Miller (74) depart for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and tackle Kolton Miller (74) depart for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) departs for the regular season away game against the New Orleans Saints.

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