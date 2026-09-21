Los Raiders mandan otro aviso al vencer a Cargadores

Los Raiders están con marca de 2-0 por primera vez desde el 2021 tras derrotar 26-14 a los Cargadores en Los Ángeles, en una actuación en la que ofensiva, defensiva y equipos especiales contribuyeron para conseguir el triunfo divisional.
Kirk Cousins volvió a lanzar tres pases anotadores, completando 19 de 29 envíos para 253 yardas. Después de lanzar una intercepción en la primera serie ofensiva del encuentro, no volvió a entregar el balón y dirigió a los Raiders de manera efectiva, superando los 25 puntos por segunda semana consecutiva después de que el equipo solo alcanzara esa cifra una vez durante toda la temporada 2025.
"Esta es la NFL, el negocio más competitivo del mundo", dijo tras el partido el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Nuestros jugadores y entrenadores, todos somos competidores, todos queremos ganar y nuestro trabajo es ganar. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos hoy, pero la manera de seguir ganando es olvidarlo rápidamente y volver al trabajo para el siguiente partido".
Uno de los protagonistas de la ofensiva fue Tre Tucker. Por segunda vez en su carrera, Tucker superó las 100 yardas por medio de recepciones, terminando con 119 yardas y una anotación en cinco conexiones aéreas.
Cody White también tuvo una tarde importante. Elevado del equipo de prácticas por segunda semana consecutiva, White consiguió dos touchdowns. El primero le dio a Las Vegas la ventaja definitiva en el tercer cuarto, mientras que el segundo llegó en el último parcial para ayudar a sellar la victoria. Tras entrar a la liga como agente libre no drafteado en el 2020, solamente tenía una recepción anotadora antes del encuentro.
"Nosotros llegamos y no nos importa quién haga las jugadas", aseguró White. "No nos importa quién reciba los reflectores. Se trata realmente de salir y conseguir victorias. Para que esa cultura siga creciendo… no importa lo que hagamos personalmente mientras salgamos de aquí con una victoria. Esa es la cultura que estamos construyendo".
La defensa de Las Vegas tuvo otra actuación sobresaliente, esta vez ante Justin Herbert y una ofensiva de los Cargadores que solo consiguió puntos en dos de sus 13 series ofensivas. Los Raiders generaron tres pérdidas de balón, incluyendo dos intercepciones del novato Hezekiah Masses y un balón suelto provocado por Nakobe Dean y recuperado por Jeremy Chinn cuando los Cargadores estaban por ponerse en posición de gol de campo para empatar el juego en el tramo final del último cuarto.
Masses, quien tuvo la oportunidad de enfrentar a Herbert en apenas su segundo partido de temporada regular, respondió con dos jugadas enormes, demostrando que las cinco intercepciones que tuvo en el nivel colegial el año pasado no fueron coincidencia.
"Los coaches me dieron una oportunidad y después Herbert intentó conmigo dos veces. Yo estaba tratando de hacer una jugada sobre el balón", explicó Masses. "Después de la primera serie, mi mente se tranquilizó. Me dije: 'Estoy cómodo aquí. Aquí es donde debo estar'".
La defensa también consiguió un safety después de un castigo dentro de las diagonales provocado por Maxx Crosby. Para Crosby, la respuesta de la unidad es una muestra del trabajo que se está haciendo durante la semana bajo el coordinador defensivo Rob Leonard y todo su staff.
"Creo que tenemos mucha confianza. Todo comienza con Robbie (Leonard). Hace un gran trabajo durante la semana y está preparado, al igual que Travis (Smith) y todos los demás en el staff defensivo", declaró Crosby. "Cada semana es un nuevo reto, una nueva ofensiva, un nuevo esquema y cosas que tenemos que mejorar. Así que estamos juntos, jugando juntos, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero es increíble ver cómo respondieron los muchachos".
La victoria se completó con una importante actuación de los equipos especiales. Matt Gay conectó todas las patadas que intentó, incluyendo un gol de campo de 59 yardas que le dio a los Raiders la ventaja antes del medio tiempo y que representó el intento más largo conectado en su carrera, además de los tres puntos que se le presentaron.
AJ Cole también fue determinante al mantener a los Cargadores lejos de una buena posición de campo. En seis despejes, Cole promedió 46.2 yardas, con cuatro patadas dentro de la yarda 20, de esas tres terminaron dentro de la yarda 10.
El resultado fue una actuación completa para Las Vegas y una nueva victoria fuera de casa. Además, los Raiders recibieron un importante respaldo de su afición. Miles de seguidores de Las Vegas se hicieron sentir en Los Ángeles, algo que no pasó desapercibido.
"Me impresionó mucho nuestra afición y la manera en que viajaron para este partido, así como el ambiente que nos dieron desde que salimos al campo y durante los calentamientos, hasta el final del partido", dijo el mariscal de campo Kirk Cousins. "Sentimos su energía y nos alimentamos un poco de ella. Creo que nos ayudó a terminar el partido como lo hicimos. Es un privilegio jugar para un equipo como los Raiders y tener una afición así".
Aunque los Raiders tienen mucho que celebrar después de comenzar 2-0, Kubiak y sus jugadores saben que la temporada apenas comienza. Maxx Crosby resumió la mentalidad del equipo después de la victoria.
"Para eso jugamos este deporte. Jugamos para ganar. Sabemos que vamos a disfrutar esto esta noche y durante el viaje de regreso, y después será momento de volver al trabajo", aseveró Crosby.
El siguiente reto llegará nuevamente fuera de casa. Los Raiders viajarán a Nueva Orleans para enfrentarse a los Santos, quienes harán su debut como locales después de conseguir una importante victoria en Baltimore ante los Cuervos en la semana dos.
Las Vegas tendrá ahora la oportunidad de extender su inicio perfecto a 3-0, pero el mensaje dentro del vestidor es claro: la celebración por el 2-0 será breve y el trabajo continuará de inmediato.
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