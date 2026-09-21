Los Raiders mandan otro aviso al vencer a Cargadores

Masses, quien tuvo la oportunidad de enfrentar a Herbert en apenas su segundo partido de temporada regular, respondió con dos jugadas enormes, demostrando que las cinco intercepciones que tuvo en el nivel colegial el año pasado no fueron coincidencia.

"Los coaches me dieron una oportunidad y después Herbert intentó conmigo dos veces. Yo estaba tratando de hacer una jugada sobre el balón", explicó Masses. "Después de la primera serie, mi mente se tranquilizó. Me dije: 'Estoy cómodo aquí. Aquí es donde debo estar'".

La defensa también consiguió un safety después de un castigo dentro de las diagonales provocado por Maxx Crosby. Para Crosby, la respuesta de la unidad es una muestra del trabajo que se está haciendo durante la semana bajo el coordinador defensivo Rob Leonard y todo su staff.

"Creo que tenemos mucha confianza. Todo comienza con Robbie (Leonard). Hace un gran trabajo durante la semana y está preparado, al igual que Travis (Smith) y todos los demás en el staff defensivo", declaró Crosby. "Cada semana es un nuevo reto, una nueva ofensiva, un nuevo esquema y cosas que tenemos que mejorar. Así que estamos juntos, jugando juntos, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero es increíble ver cómo respondieron los muchachos".

La victoria se completó con una importante actuación de los equipos especiales. Matt Gay conectó todas las patadas que intentó, incluyendo un gol de campo de 59 yardas que le dio a los Raiders la ventaja antes del medio tiempo y que representó el intento más largo conectado en su carrera, además de los tres puntos que se le presentaron.

AJ Cole también fue determinante al mantener a los Cargadores lejos de una buena posición de campo. En seis despejes, Cole promedió 46.2 yardas, con cuatro patadas dentro de la yarda 20, de esas tres terminaron dentro de la yarda 10.

El resultado fue una actuación completa para Las Vegas y una nueva victoria fuera de casa. Además, los Raiders recibieron un importante respaldo de su afición. Miles de seguidores de Las Vegas se hicieron sentir en Los Ángeles, algo que no pasó desapercibido.

"Me impresionó mucho nuestra afición y la manera en que viajaron para este partido, así como el ambiente que nos dieron desde que salimos al campo y durante los calentamientos, hasta el final del partido", dijo el mariscal de campo Kirk Cousins. "Sentimos su energía y nos alimentamos un poco de ella. Creo que nos ayudó a terminar el partido como lo hicimos. Es un privilegio jugar para un equipo como los Raiders y tener una afición así".

Aunque los Raiders tienen mucho que celebrar después de comenzar 2-0, Kubiak y sus jugadores saben que la temporada apenas comienza. Maxx Crosby resumió la mentalidad del equipo después de la victoria.

"Para eso jugamos este deporte. Jugamos para ganar. Sabemos que vamos a disfrutar esto esta noche y durante el viaje de regreso, y después será momento de volver al trabajo", aseveró Crosby.

El siguiente reto llegará nuevamente fuera de casa. Los Raiders viajarán a Nueva Orleans para enfrentarse a los Santos, quienes harán su debut como locales después de conseguir una importante victoria en Baltimore ante los Cuervos en la semana dos.