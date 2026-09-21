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Los Raiders mandan otro aviso al vencer a Cargadores

Sep 21, 2026 at 08:30 AM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders están con marca de 2-0 por primera vez desde el 2021 tras derrotar 26-14 a los Cargadores en Los Ángeles, en una actuación en la que ofensiva, defensiva y equipos especiales contribuyeron para conseguir el triunfo divisional.

Kirk Cousins volvió a lanzar tres pases anotadores, completando 19 de 29 envíos para 253 yardas. Después de lanzar una intercepción en la primera serie ofensiva del encuentro, no volvió a entregar el balón y dirigió a los Raiders de manera efectiva, superando los 25 puntos por segunda semana consecutiva después de que el equipo solo alcanzara esa cifra una vez durante toda la temporada 2025.

"Esta es la NFL, el negocio más competitivo del mundo", dijo tras el partido el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Nuestros jugadores y entrenadores, todos somos competidores, todos queremos ganar y nuestro trabajo es ganar. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos hoy, pero la manera de seguir ganando es olvidarlo rápidamente y volver al trabajo para el siguiente partido".

Uno de los protagonistas de la ofensiva fue Tre Tucker. Por segunda vez en su carrera, Tucker superó las 100 yardas por medio de recepciones, terminando con 119 yardas y una anotación en cinco conexiones aéreas.

Cody White también tuvo una tarde importante. Elevado del equipo de prácticas por segunda semana consecutiva, White consiguió dos touchdowns. El primero le dio a Las Vegas la ventaja definitiva en el tercer cuarto, mientras que el segundo llegó en el último parcial para ayudar a sellar la victoria. Tras entrar a la liga como agente libre no drafteado en el 2020, solamente tenía una recepción anotadora antes del encuentro.

"Nosotros llegamos y no nos importa quién haga las jugadas", aseguró White. "No nos importa quién reciba los reflectores. Se trata realmente de salir y conseguir victorias. Para que esa cultura siga creciendo… no importa lo que hagamos personalmente mientras salgamos de aquí con una victoria. Esa es la cultura que estamos construyendo".

La defensa de Las Vegas tuvo otra actuación sobresaliente, esta vez ante Justin Herbert y una ofensiva de los Cargadores que solo consiguió puntos en dos de sus 13 series ofensivas. Los Raiders generaron tres pérdidas de balón, incluyendo dos intercepciones del novato Hezekiah Masses y un balón suelto provocado por Nakobe Dean y recuperado por Jeremy Chinn cuando los Cargadores estaban por ponerse en posición de gol de campo para empatar el juego en el tramo final del último cuarto.

Masses, quien tuvo la oportunidad de enfrentar a Herbert en apenas su segundo partido de temporada regular, respondió con dos jugadas enormes, demostrando que las cinco intercepciones que tuvo en el nivel colegial el año pasado no fueron coincidencia.

"Los coaches me dieron una oportunidad y después Herbert intentó conmigo dos veces. Yo estaba tratando de hacer una jugada sobre el balón", explicó Masses. "Después de la primera serie, mi mente se tranquilizó. Me dije: 'Estoy cómodo aquí. Aquí es donde debo estar'".

La defensa también consiguió un safety después de un castigo dentro de las diagonales provocado por Maxx Crosby. Para Crosby, la respuesta de la unidad es una muestra del trabajo que se está haciendo durante la semana bajo el coordinador defensivo Rob Leonard y todo su staff.

"Creo que tenemos mucha confianza. Todo comienza con Robbie (Leonard). Hace un gran trabajo durante la semana y está preparado, al igual que Travis (Smith) y todos los demás en el staff defensivo", declaró Crosby. "Cada semana es un nuevo reto, una nueva ofensiva, un nuevo esquema y cosas que tenemos que mejorar. Así que estamos juntos, jugando juntos, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero es increíble ver cómo respondieron los muchachos".

La victoria se completó con una importante actuación de los equipos especiales. Matt Gay conectó todas las patadas que intentó, incluyendo un gol de campo de 59 yardas que le dio a los Raiders la ventaja antes del medio tiempo y que representó el intento más largo conectado en su carrera, además de los tres puntos que se le presentaron.

AJ Cole también fue determinante al mantener a los Cargadores lejos de una buena posición de campo. En seis despejes, Cole promedió 46.2 yardas, con cuatro patadas dentro de la yarda 20, de esas tres terminaron dentro de la yarda 10.

El resultado fue una actuación completa para Las Vegas y una nueva victoria fuera de casa. Además, los Raiders recibieron un importante respaldo de su afición. Miles de seguidores de Las Vegas se hicieron sentir en Los Ángeles, algo que no pasó desapercibido.

"Me impresionó mucho nuestra afición y la manera en que viajaron para este partido, así como el ambiente que nos dieron desde que salimos al campo y durante los calentamientos, hasta el final del partido", dijo el mariscal de campo Kirk Cousins. "Sentimos su energía y nos alimentamos un poco de ella. Creo que nos ayudó a terminar el partido como lo hicimos. Es un privilegio jugar para un equipo como los Raiders y tener una afición así".

Aunque los Raiders tienen mucho que celebrar después de comenzar 2-0, Kubiak y sus jugadores saben que la temporada apenas comienza. Maxx Crosby resumió la mentalidad del equipo después de la victoria.

"Para eso jugamos este deporte. Jugamos para ganar. Sabemos que vamos a disfrutar esto esta noche y durante el viaje de regreso, y después será momento de volver al trabajo", aseveró Crosby.

El siguiente reto llegará nuevamente fuera de casa. Los Raiders viajarán a Nueva Orleans para enfrentarse a los Santos, quienes harán su debut como locales después de conseguir una importante victoria en Baltimore ante los Cuervos en la semana dos.

Las Vegas tendrá ahora la oportunidad de extender su inicio perfecto a 3-0, pero el mensaje dentro del vestidor es claro: la celebración por el 2-0 será breve y el trabajo continuará de inmediato.

Top Shots: Raiders vs. Chargers | Week 2

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SoFi Stadium before the Las Vegas Raiders' regular season away game against the Los Angeles Chargers at the Stadium.
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SoFi Stadium before the Las Vegas Raiders' regular season away game against the Los Angeles Chargers at the Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas' (80) pads in the locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas' (80) pads in the locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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SoFi Stadium before the Las Vegas Raiders' regular season away game against the Los Angeles Chargers at the Stadium.
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SoFi Stadium before the Las Vegas Raiders' regular season away game against the Los Angeles Chargers at the Stadium.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak's radio before the Las Vegas Raiders' regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak's radio before the Las Vegas Raiders' regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) arrives to the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders fans before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders fans before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders fans before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders fans before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) addresses the team before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) addresses the team before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) addresses the team before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) addresses the team before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2), running back Dylan Laube (23) and defensive end Kwity Paye (95) during the coin toss before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2), running back Dylan Laube (23) and defensive end Kwity Paye (95) during the coin toss before the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) kicks off during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) kicks off during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) takes the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) takes the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates a first down during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates a first down during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and defensive tackle Adam Butler (69) make a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and defensive tackle Adam Butler (69) make a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) sacks the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) sacks the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) after sacking the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) celebrates with defensive end Maxx Crosby (98) after sacking the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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SoFi Stadium during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at the Stadium.
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SoFi Stadium during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at the Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) runs after making an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) runs after making an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with teammates after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with teammates after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with teammates after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with teammates after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) hypes up the crowd during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) hypes up the crowd during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a 40-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a 40-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates after making a 40-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates after making a 40-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with the Raiders' offense after making a 40-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with the Raiders' offense after making a 40-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) and safety Treydan Stukes (31) make a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) and safety Treydan Stukes (31) make a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and cornerback Eric Stokes (5) make a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and cornerback Eric Stokes (5) make a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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The Las Vegas Raiders attempt to block a PAT during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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The Las Vegas Raiders attempt to block a PAT during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) rushes the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) rushes the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with fullback Connor Heyward (34) after making a PAT during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) celebrates with fullback Connor Heyward (34) after making a PAT during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) on the sidelines during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) on the sidelines during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) punts during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) punts during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) celebrates after making catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) celebrates after making catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) makes a 13-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) makes a 13-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with wide receiver Jack Bech (18) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with wide receiver Jack Bech (18) after making a 13-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) makes a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) makes a catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) celebrates with safety Isaiah Pola-Mao (20) after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) celebrates with safety Isaiah Pola-Mao (20) after making a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) pressures the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) strip sacks the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) strip sacks the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) strip sacks the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) strip sacks the quarterback during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) recovers a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) recovers a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with safety Isaiah Pola-Mao (20) after recovering a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with safety Isaiah Pola-Mao (20) after recovering a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Taron Johnson (3) after recovering a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Taron Johnson (3) after recovering a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Taron Johnson (3) after recovering a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates with cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Taron Johnson (3) after recovering a fumble during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) makes a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) makes a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates after making a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates after making a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with tight end Ian Thomas (80) after making a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with tight end Ian Thomas (80) after making a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with wide receiver Jack Bech (18) and tackle DJ Glaze (71) after making a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) celebrates with wide receiver Jack Bech (18) and tackle DJ Glaze (71) after making a 11-yard touchdown catch during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with teammates after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with teammates after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) celebrates during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with cornerback Eric Stokes (5) after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) celebrates with cornerback Eric Stokes (5) after an interception during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) lines up before the snap during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after a safety during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after a safety during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after a safety during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after a safety during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with guard/center Jackson Powers-Johnson (58) after a safety during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with guard/center Jackson Powers-Johnson (58) after a safety during the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and running back Ashton Jeanty (2) on the field after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and running back Ashton Jeanty (2) on the field after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents the game ball in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents the game ball in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents the game ball in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak presents the game ball in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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The Las Vegas Raiders huddle in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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The Las Vegas Raiders huddle in the locker room after the regular season away game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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