Historias de los orígenes de la Raider Nation: Conoce a Gilberto Márquez, un reconocido artesano de sombreros inspirado en la cultura mexicana

Regresó a Estados Unidos con ocho sombreros bajo el brazo. A base de prueba y error, y con los escasos conocimientos que había aprendido del dueño de la tienda, Márquez desmontó los sombreros por completo y los volvió a coser una y otra vez. Lo hizo hasta que dominó el arte de fabricar sombreros.

Con el paso del tiempo, aprendió a personalizar tanto sombreros lowrider como sombreros de vaquero de ala ancha, y también se aventuró en el mundo de los sombreros mexicanos y los sombreros artesanales. Con una confianza cada vez mayor en su arte, lanzó la marca Márquez Clásico.

Fundó la empresa de sombreros personalizados a tiempo completo junto a su esposa, Cinthya, que se encarga de la gestión diaria. Ella también ayuda a Gilbert a diseñar los sombreros y está especializada en pirograbado, un estilo artístico a mano alzada en el que se utilizan herramientas calientes.

Mientras ambos se dedicaban sin descanso a confeccionar sombreros en su cochera, les llegó su gran oportunidad cuando recibieron una llamada de Madonna, una de las artistas femeninas que más discos ha vendido de todos los tiempos.

"Su estilista personal se puso en contacto con nosotros y nos pidió seis piezas de inmediato", explicó Márquez. "Las necesitaba ya mismo y empezamos a prepararlas. Y, una vez que lo conseguí, se produjo una especie de efecto dominó y empezamos a tener mucha visibilidad en las redes sociales".

El llamado "efecto dominó" los llevó a trasladarse de su cochera a un local comercial en el centro de Los Ángeles. Marquez Clásico cuenta ahora con 235,000 seguidores en Instagram y ha creado sombreros personalizados para personajes como Diplo, Ronaldo «Lazy Boy» Rodríguez, El Potro de Sinaloa y Lupita Infante.