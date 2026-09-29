Historias de los orígenes de la Raider Nation: Conoce a Gilberto Márquez, un reconocido artesano de sombreros inspirado en la cultura mexicana

Para Gilberto Márquez, formar parte de la Raider Nation es algo más que ser simplemente aficionado de un equipo de fútbol americano.
Es toda una declaración.
Este nativo del sur de California creció en un barrio en el que abundaban las gorras snapback de los Raiders de Los Ángeles y las chaquetas Starter de satén.
El vínculo entre la ciudad de Los Ángeles y los Plata y Negro es único, ya que el estilo de juego descarado y audaz en el campo se fusionó con la moda urbana. Al día de hoy, el escudo sigue estando de moda en todo el mundo, incluso entre personas que nunca han visto jugar al equipo.
"Soy consciente de la importancia que tienen los Raiders para la cultura de la Costa Oeste y para la cultura pop, sobre todo en mi época", afirmó Márquez. "Los Raiders ejercieron una enorme influencia por lo que representaban. Eran los desvalidos y los rebeldes".
Criado entre el fútbol americano de los Raiders y la cultura lowrider, Márquez encontró más tarde la manera de fusionar esas pasiones con su herencia hispana. Los sombreros de vaquero, venerados desde hace tiempo en la cultura mexicana tanto como prenda distintiva como símbolo de orgullo, se convirtieron en el lienzo sobre para plasmar su visión.
Mientras viajaba por México enseñando a otros el arte de elaborar mezcal, Márquez solía visitar muchos mercados locales. Durante mucho tiempo, no fue más que un consumidor.
Hasta que un día, el dueño de una tienda de sombreros de la zona se le acercó.
"Me dijo algo así como: "Oye, ¿quieres ver cómo se fabrican los sombreros?", contó Márquez a Raiders.com. "Fui hasta allí y vi una producción artesanal, rústica, en pequeñas series y hecha a mano. Me enamoré al instante. Nunca se me dio bien dibujar ni pintar, así que pensé: "Esta va a ser mi vía de expresión artística".
Regresó a Estados Unidos con ocho sombreros bajo el brazo. A base de prueba y error, y con los escasos conocimientos que había aprendido del dueño de la tienda, Márquez desmontó los sombreros por completo y los volvió a coser una y otra vez. Lo hizo hasta que dominó el arte de fabricar sombreros.
Con el paso del tiempo, aprendió a personalizar tanto sombreros lowrider como sombreros de vaquero de ala ancha, y también se aventuró en el mundo de los sombreros mexicanos y los sombreros artesanales. Con una confianza cada vez mayor en su arte, lanzó la marca Márquez Clásico.
Fundó la empresa de sombreros personalizados a tiempo completo junto a su esposa, Cinthya, que se encarga de la gestión diaria. Ella también ayuda a Gilbert a diseñar los sombreros y está especializada en pirograbado, un estilo artístico a mano alzada en el que se utilizan herramientas calientes.
Mientras ambos se dedicaban sin descanso a confeccionar sombreros en su cochera, les llegó su gran oportunidad cuando recibieron una llamada de Madonna, una de las artistas femeninas que más discos ha vendido de todos los tiempos.
"Su estilista personal se puso en contacto con nosotros y nos pidió seis piezas de inmediato", explicó Márquez. "Las necesitaba ya mismo y empezamos a prepararlas. Y, una vez que lo conseguí, se produjo una especie de efecto dominó y empezamos a tener mucha visibilidad en las redes sociales".
El llamado "efecto dominó" los llevó a trasladarse de su cochera a un local comercial en el centro de Los Ángeles. Marquez Clásico cuenta ahora con 235,000 seguidores en Instagram y ha creado sombreros personalizados para personajes como Diplo, Ronaldo «Lazy Boy» Rodríguez, El Potro de Sinaloa y Lupita Infante.
Además, ahora ha creado piezas personalizadas para su querido equipo de la NFL, una de las cuales la lució Jackson Powers-Johnson al llegar al partido de la segunda semana de los Raiders contra los Chargers. Casualmente, ese fue también el primer partido de la NFL al que asistió Márquez.
"Me transportó de inmediato a mi juventud... Cuando supe que tenía la oportunidad de diseñar algo que representara a los Raiders, me emocioné muchísimo", afirmó.
"La cultura de los Raiders está muy ligada a lo que hacemos porque, sobre todo en nuestros inicios, nos influyó mucho la cultura de los lowriders", añadió. "Sin duda, es algo que se ve en muchas de las fiestas previas a los partidos... Al menos cada dos semanas o cada mes, alguien me pide algo con colores muy parecidos a los de los Raiders, simplemente porque los sombreros están muy influenciados por los Raiders".
Puede que Márquez sea una expresión moderna de la cultura de los Raiders, la moda urbana y la identidad hispana, pero el vínculo entre esas comunidades es muy profundo y se remonta a cuando los miembros hispanos del Salón de la Fama del Fútbol Americano, Tom Flores, Jim Plunkett y Ted Hendricks, ganaron el primer Super Bowl para la ciudad de Los Ángeles en 1984.
"La cultura de los Raiders, al igual que la de otros equipos, aunque yo diría que de forma más destacada, ha formado parte de la cultura hispana", afirmó Márquez. "Especialmente en mi lugar de origen, el sur de California, está muy arraigada en la cultura... Me resultaría imposible ser chicano y no conocer de los Raiders ni lo que representan".
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