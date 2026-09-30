Raiders-Chiefs Week 4 Injury Report

Las Vegas Raiders:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Malik Benson
|WR
|Knee
|FP
|Folorunso Fatukasi
|DT
|Shoulder
|FP
|Ashton Jeanty
|RB
|Ankle
|FP
|Tristin McCollum
|S
|Knee
|FP
|Aidan O'Connell
|QB
|NIR-personal
|DNP
|Jackson Powers-Johnson
|G
|Groin
|DNP
|Treydan Stukes
|S
|Concussion
|FP
|Cody White
|WR
|Ankle
|FP
Kansas City Chiefs:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Josh Simmons
|T
|Back
|DNP
|Felix Anudike-Uzomah
|DE
|Quad
|FP
|Jadon Canady
|DB
|Knee
|FP
|Jack Cochrane
|LB
|Calf
|FP
|Chamarri Conner
|DB
|Knee
|FP
|Ashton Gillotte
|DE
|Knee
|FP
|Chris Jones
|DT
|Calf
|FP
|Rashee Rice
|WR
|Knee
|FP
|L'Jarius Sneed
|CB
|Knee
|LP
|Patrick Mahomes
|QB
|Knee
|FP
|Chris Roland-Wallace
|CB
|Shoulder
|FP
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed