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Raiders-Chiefs Week 4 Injury Report

Sep 30, 2026 at 02:12 PM
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Raiders.com Staff

Las Vegas Raiders:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Malik BensonWRKneeFP
Folorunso FatukasiDTShoulderFP
Ashton JeantyRBAnkleFP
Tristin McCollumSKneeFP
Aidan O'ConnellQBNIR-personalDNP
Jackson Powers-JohnsonGGroinDNP
Treydan StukesSConcussionFP
Cody WhiteWRAnkleFP

Kansas City Chiefs:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Josh SimmonsTBackDNP
Felix Anudike-UzomahDEQuadFP
Jadon CanadyDBKneeFP
Jack CochraneLBCalfFP
Chamarri ConnerDBKneeFP
Ashton GillotteDEKneeFP
Chris JonesDTCalfFP
Rashee RiceWRKneeFP
L'Jarius SneedCBKneeLP
Patrick MahomesQBKneeFP
Chris Roland-WallaceCBShoulderFP

Practice Status

  • DNP - Did not participate in practice
  • LP - Limited participation in practice
  • FP - Full participation
  • (-) - Not listed
  • NIR - Not injury related

Game Status

  • Out - Player will not play
  • Doubtful - Player is unlikely to play
  • Questionable - Player is not certain to play
  • (-) - Not listed

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