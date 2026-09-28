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Bowers brilla y defensa sentencia en triunfo de Raiders ante Santos

Sep 28, 2026 at 09:46 AM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders de Las Vegas demostraron que están construidos para responder ante la adversidad.

Lo que parecía encaminarse hacia la primera derrota del año terminó convirtiéndose en una de las remontadas más impresionantes de Las Vegas en tiempos recientes. Los Malosos borraron una desventaja de 11 puntos en la segunda mitad, impulsados por las cuatro pérdidas de balón que generaron en el último cuarto para imponerse a los Santos 35-27 en Nueva Orleans.

Con la victoria, Las Vegas comienza la temporada 2026 con marca de 3-0, uno de apenas cinco equipos que han ganado sus primeros tres partidos del año. Y, sobre todo, los Raiders demostraron que todavía tienen respuestas cuando las cosas se complican.

La ofensiva de Las Vegas puso puntos en la pizarra en cada una de las cuatro series ofensivas que tuvieron en la primera mitad. Las cuatro posesiones llegaron hasta la zona roja, pero únicamente una terminó en touchdown: un pase de Kirk Cousins a Michael Mayer. Las otras tres concluyeron con goles de campo de Matt Gay.

La defensa también tuvo momentos importantes durante la primera mitad, consiguiendo dos series de 'tres y fuera'. Sin embargo, Nueva Orleans encontró la manera de mover el balón en sus otras dos posesiones, recorriendo más de 70 yardas en series de al menos 10 jugadas que terminaron en touchdowns.

A pesar de dejar puntos sobre la mesa, los Raiders construyeron una ventaja de 16-13 al medio tiempo.

El tercer cuarto comenzó de la peor manera posible para Las Vegas. Los Raiders se fueron de tres y fuera en su primera serie y, posteriormente, los Santos construyeron una serie de 87 yardas que terminó en touchdown para ponerse al frente en el marcador. Esto fue seguido por Dylan Laube perdiendo el balón en el regreso de la patada de salida y Nueva Orleans necesitó solamente dos jugadas para aprovechar el error y ampliar su ventaja a 27-16, la más grande del partido.

En ese momento, Las Vegas tenía todas las razones para sentirse contra las cuerdas. Pero este equipo no bajó los brazos.

"Lo único que sé es seguir jugando", aseguró el mariscal de campo Kirk Cousins. "Cosas así te hacen más fuerte. Si juegas suficiente tiempo, acumulas cicatrices. Duele, pero simplemente sigues jugando".

La ofensiva respondió de inmediato en lugar de permitir que el partido se escapara. Mike Washington Jr. tomó el balón y recorrió 35 yardas hasta las diagonales para conseguir el primer touchdown de su carrera en la NFL, reduciendo la diferencia y cambiando nuevamente el rumbo del partido.

A partir de ahí, la defensa tomó el control. Y lo hizo de una manera espectacular.

Los Raiders provocaron cuatro pérdidas de balón durante el último cuarto, convirtiendo las primeras dos directamente en touchdowns para tomar la ventaja y utilizando las otras dos para consumir tiempo y cerrar definitivamente el partido.

"Sabíamos que teníamos que reagruparnos y comenzar a jugar nuestro estilo de fútbol americano", aseveró el linebacker Nakobe Dean. "Nuestro estilo de juego es quitarle el balón a nuestro rival. Tenemos que salir cada semana y ver cuántas pérdidas podemos conseguir. No tuvimos ninguna en la primera mitad, así que teníamos que regresar fuertes en la segunda mitad y lo hicimos".

Kirk Cousins lanzó tres pases anotadores por tercer partido consecutivo, el último de ellos siendo con Brock Bowers, quien terminó su partido de debut en la temporada con 10 recepciones para 116 yardas y un touchdown. La conexión fue inmediata entre estas dos piezas ofensivas de Las Vegas, a pesar de que el ala cerrada estrella no pudo jugar en las primeras dos semanas debido a una lesión de rodilla.

"Fue difícil lidiar con ello durante el campamento. Pensé que no era nada. Pensé que desaparecería para el inicio de la temporada", dijo Bowers sobre su lesión. "Tenía que solucionarlo antes de la larga temporada que tenemos por delante. Estoy contento de estar de regreso. Fue divertido estar ahí afuera con todos los muchachos".

Con la marca de 3-0, los Raiders ya igualaron la cantidad de triunfos que consiguieron durante toda la campaña 2025. Pero esa no es la vara con la que se mide a esta versión de los Malosos. El camino apenas comienza y el objetivo es seguir construyendo hasta encontrar la mejor versión de este equipo.

"Tenemos mucho trabajo por hacer. Es temprano, es septiembre", declaró el ala defensiva Maxx Crosby. "Todos en el vestidor están jugando los unos por los otros. Es así de simple. Creo que a los muchachos les gusta estar juntos. Les gusta trabajar juntos y encontrar soluciones en lugar de quejarse y buscar una salida".

Esa mentalidad fue puesta a prueba en Nueva Orleans. Los Raiders estaban abajo por 11 puntos en el tercer cuarto. Terminaron ganando por ocho.

Las Vegas regresa a casa compartiendo el primer lugar de la división oeste de la conferencia americana con Kansas City, quienes también han comenzado la temporada con tres victorias consecutivas. Y precisamente los Jefes son su próximo oponente en lo que será su primer partido como locales desde el encuentro inaugural de la temporada ante Miami.

Pero como lo ha dicho este equipo desde el inicio de la temporada, el objetivo sigue siendo el mismo: seguir encontrando soluciones, enfocarse en la preparación diaria y jugar el siguiente partido.

Por ahora, los Raiders tienen tres victorias. Y después de lo ocurrido en Nueva Orleans, también tienen una remontada que puede convertirse en uno de los momentos que defina su primera mitad de la temporada.

Gameday Photos: Week 3 vs. Saints

View photos from the Raiders' regular season Week 3 matchup against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), running back Ashton Jeanty (2) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), running back Ashton Jeanty (2) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fans during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders fans during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
91 / 174

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
92 / 174

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
94 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
97 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
98 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
99 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
100 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
101 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
103 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
104 / 174

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
105 / 174

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
106 / 174

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
107 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
108 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
109 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
110 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
111 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
112 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
113 / 174

The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23), safety Tristin McCollum (27) and wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
114 / 174

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23), safety Tristin McCollum (27) and wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
115 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
116 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
117 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
118 / 174

The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
119 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
120 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
121 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
122 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
123 / 174

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
124 / 174

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
125 / 174

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
126 / 174

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
127 / 174

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
128 / 174

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
129 / 174

The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
130 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
131 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82), wide receiver Cody White (82) and linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
132 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82), wide receiver Cody White (82) and linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
133 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
134 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
135 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
136 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
137 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
138 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
139 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
140 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
141 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
142 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
143 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) and cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
144 / 174

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) and cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
145 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
146 / 174

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
147 / 174

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
148 / 174

Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
149 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
150 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
151 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50), linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
152 / 174

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50), linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
153 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
154 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20), cornerback Eric Stokes (5) and wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
155 / 174

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20), cornerback Eric Stokes (5) and wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
156 / 174

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
New Orleans Saints Head Coach Kellen Moore and Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
157 / 174

New Orleans Saints Head Coach Kellen Moore and Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
158 / 174

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
159 / 174

Las Vegas Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
160 / 174

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
161 / 174

Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and defensive end Maxx Crosby (98) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
162 / 174

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and defensive end Maxx Crosby (98) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and quarterbacks coach Mike Sullivan after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and quarterbacks coach Mike Sullivan after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
164 / 174

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard and linebacker Nakobe Dean (17) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
165 / 174

Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard and linebacker Nakobe Dean (17) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and defensive end Maxx Crosby (98) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
166 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and defensive end Maxx Crosby (98) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
168 / 174

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
169 / 174

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
170 / 174

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
171 / 174

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
172 / 174

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and linebacker Nakobe Dean (17) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
173 / 174

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and linebacker Nakobe Dean (17) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) and kicker Matt Gay (14) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
174 / 174

Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) and kicker Matt Gay (14) after the regular season game against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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