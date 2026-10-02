'Todo es posible': inspirado por los pioneros hispanos Tom Flores y Jim Plunkett, el entrenador de quarterbacks de los Raiders, Mike Sullivan, cierra el círculo

De hecho, fue Sullivan quien le dijo a Cousins, que llevaba un micrófono, "Tranquilo" o "No te preocupes" en el primer partido de la temporada. A veces les dice tanto a Cousins como a Mendoza "Adelante" o "Avanza, dentro de la bolsa", ya sea en los partidos o en los entrenamientos.

"Aprecio mucho al entrenador Sullivan. Ha sido un gran entrenador y un gran mentor para mí, tanto dentro como fuera del campo", afirmó Mendoza. "El hecho de que tengamos antecedentes similares, al ser ambos de ascendencia hispana, es algo por lo que siento un gran respeto y orgullo. Ha tenido una carrera fantástica y ha sido capaz de desarrollarla al más alto nivel siendo de ascendencia hispana, y eso es algo que respeto"

"Es curioso que consiga ir al grano en español con esas citas", añadió Mendoza, "porque el 99.9 % de las veces se oye inglés y, cuando dice algo en español, aunque el mensaje sea el mismo, impacta de forma un poco diferente y resuena de otra manera".

Como dijo Sullivan, "se topó por casualidad" con la profesión de entrenador.

Al fin y al cabo, ya había jugado al fútbol americano como receptor, defensivo y estrella de los equipos especiales en la Academia Militar del Ejército, y se había graduado en West Point como oficial de infantería en 1989. Posteriormente, completó la Escuela de Tropas Aerotransportadas del Ejército, la Escuela de Rangers y la Escuela de Asalto Aéreo antes de ser destinado a la 25.ª División de Infantería en Hawái.

"Fue una transición bastante natural volver a este deporte que tanto significó para mí cuando jugaba en la universidad», afirmó Sullivan. «Y luego pensé en los principios de liderazgo que se podrían aplicar".

"Sin duda había un par de personas, entre ellas el entrenador Flores; si alguna vez me dedicara al mundo del entrenamiento, él sin duda habría puesto el listón muy, muy alto al ganar dos Super Bowls. Sin duda, un gran ejemplo a seguir".

La carrera de Sullivan como entrenador comenzó en 1993 y pasó por varias universidades, como Humboldt State, Army, Youngstown State, de nuevo su alma máter y Ohio, antes de que la NFL le llamara en 2001.

Ha trabajado para los Jaguars, Giants, Buccaneers, Giants en una segunda etapa (ganó dos anillos de la Super Bowl con Nueva York), Broncos y Steelers, desempeñando funciones que van desde entrenador de control de calidad hasta entrenador de receptores y coordinador ofensivo, antes de incorporarse al cuerpo técnico de Klint Kubiak esta pretemporada.

Kubiak, 20 años y 20 días más joven que Sullivan, señaló la "experiencia" de Sullivan como uno de los principales atractivos.

"He asistido a muchas reuniones de quarterbacks con Mike, desde mis días en Denver, y he aprendido muchísimo sobre fútbol americano de él", afirmó Kubiak. "Y ahora está transmitiendo todo ese conocimiento a nuestros quarterbacks.Es un trabajador incansable. Obviamente, el entrenador Sullivan es un antiguo Ranger del Ejército, así que no se anda con rodeos".

Según Sullivan, esa disciplina se la inculcó su madre, Enriqueta Álvarez Guerrero Sullivan, que falleció hace nueve meses.

"Estos partidos en lo que va del año han sido los únicos en los que no he podido llamarla para que me diera su bendición en español", dijo. "Siempre lo hacía: rezábamos juntos y ella rezaba por mí en español. Todavía lo oigo, pero lo echo de menos y sé que está en el cielo intercediendo por mí ante el Todopoderoso.

"Ella también es aficionada de los Raiders, ahora desde allá arriba. Pero eso es algo que se te queda grabado, y lo extraño".