'Todo es posible': inspirado por los pioneros hispanos Tom Flores y Jim Plunkett, el entrenador de quarterbacks de los Raiders, Mike Sullivan, cierra el círculo

Al crecer en la década de los 80 en Lompoc (California), a unas 150 millas al noroeste del centro de Los Ángeles, Mike Sullivan sentía cierta afinidad por los chicos que vestían los colores plata y negro y que, en aquella época, tenían como sede el Memorial Coliseum de Los Ángeles.
Especialmente por el dúo que ocupaba los dos puestos más destacados sobre el terreno de juego de los Raiders en aquella época: el entrenador y el quarterback.
Tom Flores y Jim Plunkett.
"Fue algo especial, ya de por sí ser seguidor de los Raiders, pero ver a esos dos hombres, esos dos grandes hombres, que parecen tíos o primos, le dio un toque especial", dijo Sullivan con una sonrisa.
"Porque te hace sentir orgulloso y emocionado. Ese es mi equipo y hay dos personas que se parecen mucho a mi familia que están en ese equipo y lo están haciendo muy bien".
De hecho, incluso mejor que eso.
A seis días de cumplir 17 años, Sullivan cursaba bachillerato en el instituto Cabrillo cuando Flores y Plunkett ayudaron a los Raiders a alzarse con la victoria en el Super Bowl XVIII, su segundo Trofeo Lombardi en cuatro temporadas.
Sullivan, cuyos abuelos maternos emigraron a Estados Unidos desde Sonora (México), quedó fascinado.
«Me causa una gran impresión porque es importante (saber) que el esfuerzo, la dedicación y la fe… Ya sabes, una de las cosas que mi madre me inculcó fue —quiero decir, ella amaba este país, pero estaba muy orgullosa de su herencia mexicana— que todo es posible y que los sueños se pueden hacer realidad. Y ver a esos dos hombres triunfando en mi equipo favorito fue muy inspirador".
Inspirado por el quarterback y el entrenador del que era su equipo favorito, imagina la satisfacción que debe sentir Sullivan ahora, ya que actualmente trabaja como entrenador de quarterbacks de ese mismo equipo.
Esto no solo le brinda a Sullivan la oportunidad de trabajar con un veterano astuto que lleva 15 años en la liga, Kirk Cousins, que comparte el liderato de la NFL con nueve pases de anotación, sino también con el novato Fernando Mendoza, el primer quarterback hispano en ganar el Trofeo Heisman y ser elegido en el número 1 del draft desde… Plunkett en 1971.
Todo ello mientras Sullivan luce un parche con la bandera mexicana en el brazo izquierdo los días de partido, como parte del Programa del Patrimonio de la liga.
De hecho, fue Sullivan quien le dijo a Cousins, que llevaba un micrófono, "Tranquilo" o "No te preocupes" en el primer partido de la temporada. A veces les dice tanto a Cousins como a Mendoza "Adelante" o "Avanza, dentro de la bolsa", ya sea en los partidos o en los entrenamientos.
"Aprecio mucho al entrenador Sullivan. Ha sido un gran entrenador y un gran mentor para mí, tanto dentro como fuera del campo", afirmó Mendoza. "El hecho de que tengamos antecedentes similares, al ser ambos de ascendencia hispana, es algo por lo que siento un gran respeto y orgullo. Ha tenido una carrera fantástica y ha sido capaz de desarrollarla al más alto nivel siendo de ascendencia hispana, y eso es algo que respeto"
"Es curioso que consiga ir al grano en español con esas citas", añadió Mendoza, "porque el 99.9 % de las veces se oye inglés y, cuando dice algo en español, aunque el mensaje sea el mismo, impacta de forma un poco diferente y resuena de otra manera".
Como dijo Sullivan, "se topó por casualidad" con la profesión de entrenador.
Al fin y al cabo, ya había jugado al fútbol americano como receptor, defensivo y estrella de los equipos especiales en la Academia Militar del Ejército, y se había graduado en West Point como oficial de infantería en 1989. Posteriormente, completó la Escuela de Tropas Aerotransportadas del Ejército, la Escuela de Rangers y la Escuela de Asalto Aéreo antes de ser destinado a la 25.ª División de Infantería en Hawái.
"Fue una transición bastante natural volver a este deporte que tanto significó para mí cuando jugaba en la universidad», afirmó Sullivan. «Y luego pensé en los principios de liderazgo que se podrían aplicar".
"Sin duda había un par de personas, entre ellas el entrenador Flores; si alguna vez me dedicara al mundo del entrenamiento, él sin duda habría puesto el listón muy, muy alto al ganar dos Super Bowls. Sin duda, un gran ejemplo a seguir".
La carrera de Sullivan como entrenador comenzó en 1993 y pasó por varias universidades, como Humboldt State, Army, Youngstown State, de nuevo su alma máter y Ohio, antes de que la NFL le llamara en 2001.
Ha trabajado para los Jaguars, Giants, Buccaneers, Giants en una segunda etapa (ganó dos anillos de la Super Bowl con Nueva York), Broncos y Steelers, desempeñando funciones que van desde entrenador de control de calidad hasta entrenador de receptores y coordinador ofensivo, antes de incorporarse al cuerpo técnico de Klint Kubiak esta pretemporada.
Kubiak, 20 años y 20 días más joven que Sullivan, señaló la "experiencia" de Sullivan como uno de los principales atractivos.
"He asistido a muchas reuniones de quarterbacks con Mike, desde mis días en Denver, y he aprendido muchísimo sobre fútbol americano de él", afirmó Kubiak. "Y ahora está transmitiendo todo ese conocimiento a nuestros quarterbacks.Es un trabajador incansable. Obviamente, el entrenador Sullivan es un antiguo Ranger del Ejército, así que no se anda con rodeos".
Según Sullivan, esa disciplina se la inculcó su madre, Enriqueta Álvarez Guerrero Sullivan, que falleció hace nueve meses.
"Estos partidos en lo que va del año han sido los únicos en los que no he podido llamarla para que me diera su bendición en español", dijo. "Siempre lo hacía: rezábamos juntos y ella rezaba por mí en español. Todavía lo oigo, pero lo echo de menos y sé que está en el cielo intercediendo por mí ante el Todopoderoso.
"Ella también es aficionada de los Raiders, ahora desde allá arriba. Pero eso es algo que se te queda grabado, y lo extraño".
Guerrero, el apellido de soltera de su difunta madre, significa "Guerrero" en español, y esa descripción encaja a la perfección con Sullivan.
Sobre todo porque forma parte de una comunidad de entrenadores, los entrenadores latinos, que representan menos del 3 % de los asistentes de la NFL. Por ello, se siente inmensamente orgulloso de ser parte de esa representación.
Con una salvedad.
"Creo que es importante que todo se haga de la forma correcta y por las razones adecuadas: que lo primero sea el equipo, que se trate de trabajar duro y de hacer todo lo posible para sacar lo mejor de los jugadores", afirmó Sullivan.
"Y si es posible dar ese ejemplo y, de paso, hay algún joven o alguna joven por ahí que quiera dedicarse al entrenamiento y resulta que es latino, si pueden ver que "Oye, hay alguien con ese mismo origen que puede ser una fuente de inspiración o un modelo a seguir, que da ejemplo", eso lo hace aún más gratificante".
Al igual que Flores y Plunkett lo fueron para Sullivan.
Flores dijo la semana pasada que le gustaría conocer a Sullivan algún día.
Plunkett afirmó que se sentía honrado de que se le considerara de esa manera.
"Es muy amable", dijo Plunkett. "Se lo agradezco mucho".
"Me siento muy orgulloso de que la comunidad hispana me haya tomado como ejemplo. Solo espero que esto demuestre que, si hay algo que quieres lograr y estás dispuesto a esforzarte, puedes conseguirlo".
Plunkett le está dando la razón a Sullivan, quien se ha mantenido tan con los pies en la tierra como agradecido.
"Bueno, creo que tengo estrés por intentar ayudar a elaborar la estrategia para la zona roja, trabajar con los quarterbacks e intentar hacer todas esas cosas", dijo Sullivan riendo. "Y, sin embargo, el simple hecho de sobrevivir en esta lucha, llegar a fin de mes e intentar mantener a una familia, integrarte en un nuevo país, aprender el idioma y superar los obstáculos que superaron mis abuelos y, desde luego, mi madre, eso sí que es estrés".
"Una vez más, el esfuerzo es sinónimo de todo lo que ella era, de todo lo que valoraba y de todo lo que me inculcó, hasta el punto de que sigue muy presente en mí hasta el día de hoy".