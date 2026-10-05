Raiders luchan hasta el final en derrota ante Jefes

La primera llegó cuando los Raiders iban al frente 7-0. En tercera y diez, Patrick Mahomes encontró a Xavier Worthy para un avance de 41 yardas. Tres jugadas después, los Jefes llegaron a la zona de anotación.

Más adelante, con Las Vegas ganando 13-10, Kenneth Walker III encontró un hueco y se escapó con un acarreo de 76 yardas que puso a Kansas City en la zona roja y de ahí encontraron las diagonales poco después para poner al frente a los visitantes.

Y cuando los Raiders habían retomado la ventaja, 19-17, con menos de cuatro minutos por jugar, Mahomes volvió a encontrar una jugada explosiva, esta vez con una conexión aérea con Tyquan Thornton para un avance de 55 yardas. Una jugada después, Kansas City volvió a encontrar la zona prometida.

Walker terminó con 177 yardas terrestres y dos anotaciones, convirtiéndose en uno de los principales factores de la victoria de Kansas City.

"Hoy no fue nuestro mejor partido. Lo sé. No provocamos suficientes pérdidas de balón, no conseguimos suficientes paradas importantes y permitimos demasiadas jugadas explosivas en momentos críticos", declaró Crosby. "Hicimos muchas cosas buenas también, pero sabemos que podemos ser mejores".

Las Vegas también tuvo oportunidades para cambiar la historia del partido. En la primera serie de la segunda mitad, los Raiders ampliaron su ventaja a 6 puntos con un gol de campo de 41 yardas de Matt Gay en cuarta oportunidad con 7 por avanzar. Sin embargo, un castigo de Kansas City hizo que Klint Kubiak se sintiera cómodo jugándosela en cuarta y dos. Las Vegas se arriesgó, pero no movieron las cadenas. En lugar de sumar puntos, los Malosos se fueron con las manos vacías.

Contra un equipo como Kansas City, esos detalles pueden terminar siendo enormes. Y lo mismo ocurrió en el cierre con su primera pérdida de balón del juego.

Después de que los Jefes retomaran la ventaja 23-19 en el último cuarto, un balón suelto de Dareke Young en la patada de salida le permitió a Kansas City recuperar la posesión, y Kenneth Walker III aprovechó para anotar su segundo touchdown del partido y de esta forma hacer imposible una remontada de 11 puntos por segunda semana consecutiva.

"Esto nos va a servir a todos", es lo que dijo el linebacker Dean Nakobe Dean sobre lo que pueden sacar de este partido. "Vivir algo así, llegar a un juego tan cerrado, nos va a ayudar durante la temporada y a lo largo de nuestras carreras. Vamos a ver el video (del partido), vamos a construir sobre esto y vamos a mejorar".

Los Raiders llegaron a este encuentro con marca de 3-0 y tuvieron la oportunidad de quedarse solos en la cima de la AFC Oeste. Pelearon al tú por tú contra un equipo que ha sido contendiente en la conferencia americana en la última década.

La derrota dejó claro que todavía hay detalles por corregir, particularmente cuando se trata de evitar jugadas explosivas y ejecutar en momentos críticos. Pero también dejó una realidad distinta a la que muchos esperaban antes de comenzar la temporada: estos Raiders pueden jugar partidos cerrados contra equipos considerados por muchos como favoritos sobre ellos.

Ahora tendrán que demostrar qué pueden hacer con lo aprendido.

"Es el mismo enfoque, sin importar si ganamos o perdemos", dijo Crosby. "¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos recuperarnos y conseguir más victorias?"