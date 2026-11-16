El primer partido de Fernando Mendoza como quarterback titular en la NFL tuvo un comienzo prometedor, pero terminó convirtiéndose en una complicada lección de aprendizaje para los Raiders, que cayeron ante los Halcones Marinos de Seattle por marcador final de 21 a 13 en el Estadio Allegiant.
El juego comenzó de la mejor manera posible. Apenas en la segunda jugada ofensiva de Seattle, la defensa de Las Veges consiguió provocar una pérdida de balón que dejó a Las Vegas en territorio rival. La ofensiva capitalizó inmediatamente al canjear la oportunidad con una anotación terrestre de 10 yardas de Mendoza, en una jugada diseñada para aprovechar su movilidad y capacidad para generar yardas con las piernas.
Fue una primera serie de 11 jugadas que terminó con siete puntos para los locales. La segunda también requirió 11 jugadas, pero esta vez los Raiders tuvieron que conformarse con un gol de campo después de llegar a la zona roja de Seattle.
Aunque no pudieron convertir esa segunda oportunidad en otra anotación de seis puntos, los Raiders construyeron una ventaja que les permitió irse al vestidor arriba 10-7.
Lamentablemente para los Malosos, el ala cerrada Brock Bowers sufrió una lesión de tobillo en el primer cuarto. Volvió al partido en la segunda serie de Las Vegas, pero tuvo que retirarse tras participar en siete jugadas ofensivas más y no jugó después de salir del campo con 8 minutos restantes en el segundo cuarto.
"Todavía lo estamos evaluando, será día a día", dijo el lunes Kubiak sobre Bowers. "No es tan grave como creíamos, pero todavía es una lesión significativa que seguiremos monitoreando"
El planteamiento ofensivo de la primera mitad permitió ver algunas de las cualidades que Mendoza puede aportar al equipo, especialmente su movilidad y la dimensión adicional que ofrece como corredor en situaciones diseñadas. Pero enfrente estaba una de las defensivas más complicadas de toda la NFL, y Seattle encontró la manera de ajustar después del descanso.
La ofensiva de Las Vegas perdió completamente el ritmo después del medio tiempo. Sus primeras cinco posesiones en la segunda mitad terminaron en patadas de despeje después de series de solo tres jugadas, una situación que le dio oportunidades a los Seahawks para tomar el control.
"Podemos aprender mucho de este partido. En general, tenemos que jugar mejor", dijo el entrenador en jefe de los Raiders Klint Kubiak. "Tenemos que apoyar (a Fernando Mendoza) mejor. Yo tengo que ayudarlo mejor en la segunda mitad. Terminar 0 de 7 en terceras oportunidades (en la segunda mitad) es inaceptable. No hay razón para que eso suceda. Hay que darle crédito a Seattle".
Seattle no desaprovechó esas oportunidades. El principal protagonista fue Jaxon Smith-Njigba, quien prácticamente pasó inadvertido durante los primeros dos cuartos, con apenas una recepción de 11 yardas en dos pases dirigidos hacia él.
Sin embargo, después del descanso se convirtió en el principal problema para la defensa de Las Vegas. Drew Lock encontró constantemente a su receptor estrella, quien recibió ocho de los 12 pases que el quarterback de Seattle lanzó en la segunda mitad. La conexión produjo jugadas explosivas que terminaron cambiando el rumbo del encuentro.
La más importante llegó en el tercer cuarto, cuando Smith-Njigba consiguió escaparse para una anotación de 71 yardas que le dio a Seattle una ventaja que los Raiders ya no pudieron recuperar. El vigente Jugador Ofensivo del Año de la NFL terminó la tarde con siete recepciones para 160 yardas y una anotación.
Fue su octavo partido de la temporada con más de 100 yardas por recepción en 10 encuentros disputados. Con ese ritmo, Smith-Njigba está encaminado a convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en alcanzar las 2,000 yardas por medio de recepciones en una sola temporada.
"Es un gran jugador", dijo el linebacker Nakobe Dean. "Pero era tercera oportunidad, tuvieron la oportunidad de extender la jugada y la defensa secundaria tuvo que cubrir por mucho tiempo en la jugada. Es complicado, especialmente contra uno de los mejores jugadores de la liga".
A pesar del resultado, el primer partido de Mendoza como titular dejó experiencias importantes para el joven quarterback, que completó 17 de sus 29 pases para 143 yardas, además de sumar 6 acarreos para 22 yardas y una anotación.
"Estuvo bien preparado", dijo Kubiak sobre su nuevo mariscal de campo titular. "Comenzó muy bien el partido y, en general, para ser su primera oportunidad como titular, creo que fue un buen comienzo".
La presión de Seattle contra Fernando incrementó de gran manera en la segunda mitad, con los Halcones Marinos capturando dos veces a Mendoza en la primera serie del tercer cuarto y un total de seis veces en el partido, más del doble de la mayor cantidad permitida en un juego por los Raiders esta temporada.
"Seattle tiene una defensiva fantástica, lo hemos visto durante toda la temporada", declaró tras el partido Mendoza. "Así que mucho crédito para ellos y para el entrenador Mike Macdonald. Es bueno recibir un golpe así porque ahora tenemos una gran oportunidad de crecer, aprender y descubrir todas las deficiencias que tengo en mi juego, como el futuro líder que espero ser de esta ofensiva".
La capacidad de correr de Mendoza representa una dimensión diferente para esta ofensiva, incluyendo el acarreo con el que Las Vegas consiguió su único touchdown del partido. Pero encontrar el equilibrio entre improvisar y confiar en sus lecturas desde el bolsillo será parte importante de su desarrollo.
"Hoy estuve un poco acelerado", aseguró Mendoza. "Hubo momentos en los que debí haberme quedado en el bolso de protección, dar un paso al frente y lanzar con precisión, en lugar de buscar inmediatamente salir corriendo. Necesito mejorar y tener más compostura".
Aunque Seattle encontró la manera de explotar las oportunidades en la segunda mitad, los 21 puntos recibidos por los Raiders en este partido representan la tercera menor cantidad anotadas por uno de sus oponentes esta temporada, además de que pudieron detener la racha de seis partidos donde fueron víctimas de recibir al menos 30 puntos.
"Jugamos con mucha intensidad, hicimos algunas cosas buenas", aseveró el ala defensiva Maxx Crosby. "No fue perfecto y sé que podemos mejorar, pero creo que como grupo estamos jugando con un estilo implacable. Hemos estado consiguiendo, diría yo, al menos dos pérdidas de balón por semana, y simplemente tenemos que seguir corrigiendo pequeños detalles".
Con esta derrota, Las Vegas disputó su único partido en casa en un lapso de 48 días y ahora vuelven a patio ajeno para visitar en primera instancia a los Broncos de Denver y posteriormente a los Cafés de Cleveland. Después tendrán su semana de descanso antes de regresar a casa para disputar tres compromisos consecutivos en el Estadio Alegiant.
El resultado ante Seattle deja varias lecciones para un equipo que ahora tendrá que encontrar respuestas ofensivas, mejorar su ejecución en terceras oportunidades y continuar respaldando a su nuevo quarterback titular.
Para Mendoza, fue un primer examen exigente ante una de las mejores defensivas de la liga. El resultado no fue el esperado, pero la experiencia representa una oportunidad para seguir creciendo mientras los Raiders buscan recuperar el camino en las próximas semanas.
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