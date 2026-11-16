Seattle no desaprovechó esas oportunidades. El principal protagonista fue Jaxon Smith-Njigba, quien prácticamente pasó inadvertido durante los primeros dos cuartos, con apenas una recepción de 11 yardas en dos pases dirigidos hacia él.

Sin embargo, después del descanso se convirtió en el principal problema para la defensa de Las Vegas. Drew Lock encontró constantemente a su receptor estrella, quien recibió ocho de los 12 pases que el quarterback de Seattle lanzó en la segunda mitad. La conexión produjo jugadas explosivas que terminaron cambiando el rumbo del encuentro.

La más importante llegó en el tercer cuarto, cuando Smith-Njigba consiguió escaparse para una anotación de 71 yardas que le dio a Seattle una ventaja que los Raiders ya no pudieron recuperar. El vigente Jugador Ofensivo del Año de la NFL terminó la tarde con siete recepciones para 160 yardas y una anotación.

Fue su octavo partido de la temporada con más de 100 yardas por recepción en 10 encuentros disputados. Con ese ritmo, Smith-Njigba está encaminado a convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en alcanzar las 2,000 yardas por medio de recepciones en una sola temporada.

"Es un gran jugador", dijo el linebacker Nakobe Dean. "Pero era tercera oportunidad, tuvieron la oportunidad de extender la jugada y la defensa secundaria tuvo que cubrir por mucho tiempo en la jugada. Es complicado, especialmente contra uno de los mejores jugadores de la liga".

A pesar del resultado, el primer partido de Mendoza como titular dejó experiencias importantes para el joven quarterback, que completó 17 de sus 29 pases para 143 yardas, además de sumar 6 acarreos para 22 yardas y una anotación.

"Estuvo bien preparado", dijo Kubiak sobre su nuevo mariscal de campo titular. "Comenzó muy bien el partido y, en general, para ser su primera oportunidad como titular, creo que fue un buen comienzo".

La presión de Seattle contra Fernando incrementó de gran manera en la segunda mitad, con los Halcones Marinos capturando dos veces a Mendoza en la primera serie del tercer cuarto y un total de seis veces en el partido, más del doble de la mayor cantidad permitida en un juego por los Raiders esta temporada.

"Seattle tiene una defensiva fantástica, lo hemos visto durante toda la temporada", declaró tras el partido Mendoza. "Así que mucho crédito para ellos y para el entrenador Mike Macdonald. Es bueno recibir un golpe así porque ahora tenemos una gran oportunidad de crecer, aprender y descubrir todas las deficiencias que tengo en mi juego, como el futuro líder que espero ser de esta ofensiva".

La capacidad de correr de Mendoza representa una dimensión diferente para esta ofensiva, incluyendo el acarreo con el que Las Vegas consiguió su único touchdown del partido. Pero encontrar el equilibrio entre improvisar y confiar en sus lecturas desde el bolsillo será parte importante de su desarrollo.

"Hoy estuve un poco acelerado", aseguró Mendoza. "Hubo momentos en los que debí haberme quedado en el bolso de protección, dar un paso al frente y lanzar con precisión, en lugar de buscar inmediatamente salir corriendo. Necesito mejorar y tener más compostura".

Aunque Seattle encontró la manera de explotar las oportunidades en la segunda mitad, los 21 puntos recibidos por los Raiders en este partido representan la tercera menor cantidad anotadas por uno de sus oponentes esta temporada, además de que pudieron detener la racha de seis partidos donde fueron víctimas de recibir al menos 30 puntos.

"Jugamos con mucha intensidad, hicimos algunas cosas buenas", aseveró el ala defensiva Maxx Crosby. "No fue perfecto y sé que podemos mejorar, pero creo que como grupo estamos jugando con un estilo implacable. Hemos estado consiguiendo, diría yo, al menos dos pérdidas de balón por semana, y simplemente tenemos que seguir corrigiendo pequeños detalles".

Con esta derrota, Las Vegas disputó su único partido en casa en un lapso de 48 días y ahora vuelven a patio ajeno para visitar en primera instancia a los Broncos de Denver y posteriormente a los Cafés de Cleveland. Después tendrán su semana de descanso antes de regresar a casa para disputar tres compromisos consecutivos en el Estadio Alegiant.

El resultado ante Seattle deja varias lecciones para un equipo que ahora tendrá que encontrar respuestas ofensivas, mejorar su ejecución en terceras oportunidades y continuar respaldando a su nuevo quarterback titular.