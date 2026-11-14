Comienza la era Mendoza ante la mejor defensa en la NFL

La ofensiva de Las Vegas tendrá que encontrar respuestas ante una defensiva de Seattle que permite solamente en promedio 18 puntos por partido. Brock Bowers podría ser una pieza fundamental, después de acumular 658 yardas y seis touchdowns por recepción esta temporada, el ala cerrada mas productiva en toda la NFL en el 2026.

Los Raiders cuentan con una línea ofensiva que ha permitido apenas 11 capturas en nueve partidos y es el único equipo de la NFL que no ha permitido una captura cuando enfrenta cinco o más jugadores en presión, algo que definitivamente puede ayudar a Fernando Mendoza.

Del otro lado, la defensa de Las Vegas buscará recuperarse después de permitir 38 puntos ante San Francisco. A pesar de las dificultades, los Malosos acumulan 14 pérdidas de balón generadas, la cuarta mayor cantidad de la liga, y lideran la NFL con 12 balones sueltos provocados.

"Sabemos lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo", aseguró el coordinador defensivo Rob Leonard. "Hay evidencia de que lo hemos conseguido, pero tenemos que hacerlo con mayor consistencia".

Uno de los principales retos será contener a Jaxon Smith-Njigba, quien suma 1,036 yardas y nueve touchdowns por recepción en nueve encuentros. Es el único jugador con mas de mil yardas de producción por medio de recepciones este año.

El encuentro también representa una oportunidad para Kubiak de enfrentar a su antiguo equipo y reencontrarse con personas con quienes mantiene fuertes vínculos profesionales.

"Estoy muy agradecido de poder verlos y saludarlos. Después de eso, es momento de jugar", expresó el entrenador.

En cuanto al reporte de lesiones, Seattle no contará con su quarterback titular Sam Darnold, los linieros ofensivos Charles Cross y Quenton Nelson, ni con el liniero defensivo Leonard Williams, todos descartados.

Por parte de los Raiders, Thomas Booker (tobillo) y Dont'e Thornton Jr. (espalda) aparecen como cuestionables. El resto del equipo está disponible sin restricciones.