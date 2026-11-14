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Comienza la era Mendoza ante la mejor defensa en la NFL

Nov 13, 2026 at 06:30 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Un nuevo capítulo comienza para los Raiders. Después del intercambio de Kirk Cousins a Minnesota, Fernando Mendoza ha sido nombrado el mariscal de campo titular del equipo y tendrá su primera oportunidad de estar al mando de la ofensiva desde el inicio de un partido con un desafío de alto calibre.

Los Malosos (4-5) reciben a los Halcones Marinos de Seattle (5-4), los campeones defensores del Super Tazón, quienes llegan con la mejor defensiva de la NFL, permitiendo en promedio apenas 244.2 yardas por encuentro, incluyendo solamente 155.1 por aire.

"Cada semana en la NFL es difícil, y esta es la mejor defensa de la NFL", dijo el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Fernando tiene que salir y hacer su trabajo sin preocuparse por muchas otras cosas. Cada uno debe cumplir con su responsabilidad y todos los que están a su alrededor deben elevar su nivel".

El joven mariscal de campo aseguró sentirse mucho más desarrollado desde su llegada a Las Vegas, destacando su evolución en aspectos como la ejecución bajo centro, la conexión con sus compañeros y el entendimiento del sistema ofensivo.

"Me siento mucho más confiado como mariscal de campo", declaró Mendoza. "Hay muchísimas áreas en las que he mejorado y espero seguir creciendo porque todavía queda mucho trabajo por hacer", explicó Mendoza.

El novato también destacó la importancia de compartir el cuarto de quarterbacks con Kirk Cousins y Aidan O'Connell, asegurando que los tres se preparaban como titulares, estudiando video y repasando juntos los planes de juego.

Kubiak considera que una de las mayores enseñanzas que Mendoza recibió de Cousins fue su metodología de preparación, desde la organización de su semana hasta el estudio de video y la comunicación con sus receptores.

"Espero que haya generado muchísimo conocimiento por ósmosis", señaló el entrenador.

La ofensiva de Las Vegas tendrá que encontrar respuestas ante una defensiva de Seattle que permite solamente en promedio 18 puntos por partido. Brock Bowers podría ser una pieza fundamental, después de acumular 658 yardas y seis touchdowns por recepción esta temporada, el ala cerrada mas productiva en toda la NFL en el 2026.

Los Raiders cuentan con una línea ofensiva que ha permitido apenas 11 capturas en nueve partidos y es el único equipo de la NFL que no ha permitido una captura cuando enfrenta cinco o más jugadores en presión, algo que definitivamente puede ayudar a Fernando Mendoza.

Del otro lado, la defensa de Las Vegas buscará recuperarse después de permitir 38 puntos ante San Francisco. A pesar de las dificultades, los Malosos acumulan 14 pérdidas de balón generadas, la cuarta mayor cantidad de la liga, y lideran la NFL con 12 balones sueltos provocados.

"Sabemos lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo", aseguró el coordinador defensivo Rob Leonard. "Hay evidencia de que lo hemos conseguido, pero tenemos que hacerlo con mayor consistencia".

Uno de los principales retos será contener a Jaxon Smith-Njigba, quien suma 1,036 yardas y nueve touchdowns por recepción en nueve encuentros. Es el único jugador con mas de mil yardas de producción por medio de recepciones este año.

El encuentro también representa una oportunidad para Kubiak de enfrentar a su antiguo equipo y reencontrarse con personas con quienes mantiene fuertes vínculos profesionales.

"Estoy muy agradecido de poder verlos y saludarlos. Después de eso, es momento de jugar", expresó el entrenador.

En cuanto al reporte de lesiones, Seattle no contará con su quarterback titular Sam Darnold, los linieros ofensivos Charles Cross y Quenton Nelson, ni con el liniero defensivo Leonard Williams, todos descartados.

Por parte de los Raiders, Thomas Booker (tobillo) y Dont'e Thornton Jr. (espalda) aparecen como cuestionables. El resto del equipo está disponible sin restricciones.

Los Raiders buscarán aprovechar su condición de locales para regresar a la senda del triunfo y comenzar una nueva etapa con Fernando Mendoza al frente de la ofensiva. Su primera titularidad llegará ante una de las pruebas más exigentes que puede ofrecer la NFL.

Practice Photos: Friday 11.13.26

The Raiders prepare at Intermountain Health Performance Center during their last practice before they take on their Week 10 match up against the Seahawks.

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Anthony Goodlow (96) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Anthony Goodlow (96) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Chris Williams (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) and wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) and wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) and wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) and wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight ends coach Luke Steckel, tight end Ian Thomas (80) and offensive quality control coach Conner McQueen during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight ends coach Luke Steckel, tight end Ian Thomas (80) and offensive quality control coach Conner McQueen during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight ends coach Luke Steckel, tight end Carter Runyon (84) and offensive quality control coach Conner McQueen during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight ends coach Luke Steckel, tight end Carter Runyon (84) and offensive quality control coach Conner McQueen during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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