Fernando Mendoza, nombrado quarterback titular de los Raiders

Fernando Mendoza será el quarterback titular de los Raiders de cara a la Semana 10 de la temporada 2026.

El gerente general, John Spytek, nombró al quarterback novato titular el miércoles por la mañana tras el entrenamiento. La decisión se produce después de que Kirk Cousins fuera traspasado a los Minnesota Vikings a cambio de una selección de tercera ronda en 2027.

"Es algo por lo que ha trabajado muy duro desde el momento en que llegó a este edificio", dijo John Spytek sobre Mendoza. "Ha superado todas las pruebas... Nos ha puesto en una situación en la que hoy hemos tenido que tomar una decisión muy difícil, dado su crecimiento como persona, como compañero de equipo, como líder y como quarterback".

Mendoza fue elegido por los Raiders con la primera selección global del Draft de la NFL de 2026 tras ganar el Trofeo Heisman y el campeonato nacional con los Indiana Hoosiers durante la temporada 2025. Completó el 72 % de sus pases para 3,535 yardas y 41 pases de anotación (líder nacional).

En el único partido de la temporada regular que ha participado, contra los New England Patriots, completó el 75 % de sus pases para 48 yardas.