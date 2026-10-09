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Raiders buscan demostrar su capacidad de reacción ante los Patriotas

Oct 09, 2026 at 12:02 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders de Las Vegas afrontan la Semana 5 con la misión de reaccionar de manera positiva después de sufrir su primera derrota de la temporada ante los Jefes de Kansas City. El equipo dirigido por Klint Kubiak dejó buenas sensaciones en un duelo muy disputado contra uno de los rivales más exigentes de la NFL, pero ahora tendrán que demostrar que pueden convertir ese esfuerzo en una victoria cuando visiten a los Patriotas, quienes representaron a la conferencia americana en la última edición del Super Bowl.

El desafío no será sencillo. Nueva Inglaterra llega con marca de 2-2 y motivados después de derrotar 29-26 a los Bills de Buffalo en su nuevo estadio, propinándoles su primer descalabro de la campaña. Ahora buscarán aprovechar esa victoria para construir impulso, mientras que Las Vegas intentará recuperar la consistencia que le permitió comenzar la temporada con tres triunfos consecutivos.

Los Patriotas tendrán que enfrentarse a los Malosos con bajas importantes. Los esquineros titulares Christian Gonzalez y Carlton Davis no estarán disponibles por lesión, al igual que el receptor abierto Mack Hollins, quien lidera al equipo en recepciones y yardas por medio de recepción después de cuatro partidos. Los tres forman parte de un grupo de seis jugadores de Nueva Inglaterra que no estarán disponibles para el encuentro.

Estas ausencias podrían representar una oportunidad para que la ofensiva de los Raiders encuentre espacios y aproveche los emparejamientos favorables en el juego aéreo.

Una de las principales conclusiones que dejó el encuentro ante Kansas City fue la importancia de las alas cerradas dentro del sistema ofensivo de Kubiak. Brock Bowers, Michael Mayer e Ian Thomas tuvieron una participación destacada, combinándose para 16 recepciones, 200 yardas y dos touchdowns en 23 pases lanzados a ellos.

En comparación, el resto de los jugadores de Las Vegas acumuló 15 recepciones para 165 yardas, sin anotaciones, en 29 objetivos.

La diferencia fue evidente: más de la mitad de los pases completos y las yardas aéreas de Kirk Cousins ante los Jefes llegaron a través de sus alas cerradas, quienes también fueron responsables de todos los pases anotadores del mariscal de campo en ese encuentro.

La conexión entre Cousins y sus alas cerradas podría volver a ser determinante ante una defensa de Nueva Inglaterra que no contará con dos de sus esquineros titulares. La capacidad de Bowers, Mayer y Thomas para generar emparejamientos favorables para Las Vegas, encontrar espacios en zonas intermedias y ofrecer opciones confiables en situaciones importantes puede convertirse en una de las claves del partido.

"Klint (Kubiak) tiene experiencia trabajando con grandes alas cerradas, así que está trayendo eso aquí", explicó Ian Thomas sobre el sistema ofensivo Plata y Negro. "Tenemos un buen grupo (de alas cerradas) que puede hacer muchas cosas. Es prácticamente cuestión de encontrar dónde quieres generar el desajuste a lo largo del campo".

El ala cerrada también destacó que, pese al reconocimiento recibido después de competir de tú a tú contra Kansas City, el equipo mantiene los pies sobre la tierra.

"Estamos contentos de que nos están reconociendo, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer en la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. Vamos a mantener la cabeza abajo, seguir trabajando y continuar jugando fútbol americano", afirmó.

Del otro lado del balón, los Raiders tendrán que encontrar la manera de limitar a una ofensiva de Nueva Inglaterra que viene de anotar 29 puntos ante Buffalo, su juego más productivo del 2026.

La presión sobre el mariscal de campo será un factor importante. Maxx Crosby destacó el trabajo del entrenador de la línea defensiva, Travis Smith, y del coordinador defensivo, Rob Leonard, en la preparación de un sistema que busca generar presión con cuatro jugadores, sin depender constantemente de los envíos adicionales.

"Prepararon un plan increíble durante la temporada baja, con todo el trabajo técnico que hemos realizado, estamos empezando a ver los resultados. Pero no es perfecto. Sabemos que podemos ser mejores", explicó Crosby.

El ala defensiva también fue autocrítico al hablar de las jugadas explosivas que permitió Las Vegas ante los Jefes, tres de al menos cuarenta yardas, particularmente el acarreo de 76 yards de Kenneth Walker que complicó a la defensiva en un momento importante del partido, ya que tras él Kansas City tomó la ventaja por primera vez en el encuentro.

"Tenemos que ser mejores. Hubo algunas jugadas que sentimos que pudimos haber evitado, especialmente ese acarreo largo. Sabemos que podemos mejorar en todas las áreas y por eso trabajamos tanto. Tenemos que ser intencionales, cuidar los detalles y seguir mejorando en cada aspecto de nuestra defensa", agregó.

Contra Nueva Inglaterra, los Raiders necesitarán combinar esa presión con una mejor ejecución en la cobertura para evitar que los Patriotas encuentren jugadas explosivas. Las ausencias de Mack Hollins, quién jugó con los Raiders en el 2022, además de AJ Brown, actualmente en la lista IR, pueden limitar algunas de las opciones del equipo local, pero Las Vegas no puede permitirse confiarse después de una actuación ofensiva productiva ante Buffalo que terminó en victoria para Nueva Inglaterra.

Para los Malosos, el reto también pasa por mantener la estabilidad emocional después de experimentar su primera derrota de la campaña. La mentalidad dentro del vestidor Negro y Plata es clara: no permitir que un resultado cambie la forma con la que el equipo afronta cada semana.

"Es muy importante mantener la estabilidad", aseguró el safety Jeremy Chinn. "La temporada puede ser una montaña rusa: habrá buenos momentos, malos momentos, victorias y derrotas. Pero, mientras afrontemos cada día y cada semana de la misma manera, debemos estar bien".

Ese enfoque será fundamental para un equipo que busca demostrar que su buen inicio no fue casualidad. Aunque la derrota ante Kansas City frenó su racha ganadora, la competitividad que mostró Las Vegas también dejó señales de que puede mantenerse en la pelea contra rivales de alto nivel.

"Siempre pensamos que somos un buen equipo", destacó el centro Tyler Linderbaum. "A veces, desde afuera no se ve el potencial que tenemos, pero nosotros siempre creímos en nosotros mismos desde que llegamos en abril. Se trata de seguir construyendo sobre eso. Al final del día, lo importante es lo que pensamos aquí dentro y la confianza que tenemos como equipo".

Las Vegas también recibirá una buena noticia con el regreso del guardia derecho titular Jackson Powers-Johnson, quien estará disponible después de perderse el partido ante Kansas City. Su disponibilidad representa un refuerzo importante para una línea ofensiva que tendrá que ayudar a Cousins a mantenerse protegido y establecer condiciones favorables para el ataque.

La situación del corredor Ashton Jeanty, en cambio, todavía genera interrogantes, esto al aparecer como cuestionable en el reporte de lesionados debido a una lesión en el pie que le impidió entrenar el viernes. Sin embargo, el entrenador Klint Kubiak confirmó que viajará con el equipo a Nueva Inglaterra. Su participación deberá seguirse de cerca hasta el encuentro.

La visita a Nueva Inglaterra representa mucho más que la oportunidad de mejorar su marca. Para los Raiders, es una prueba de madurez después de perder un partido cerrado ante Kansas City y una oportunidad de demostrar que pueden responder sin desviarse del plan de trabajo.

Los Patriotas llegan con confianza después de vencer a Buffalo, pero sus bajas en la secundaria podrían abrir la puerta para que Cousins vuelva a explotar las opciones que le ofrecen Bowers, Mayer y Thomas.

La clave estará en la ejecución. Las Vegas necesita aprovechar sus ventajas en el juego aéreo, mantener una protección sólida, generar presión defensiva sin comprometer la cobertura y reducir los errores que terminaron marcando la diferencia la semana pasada.

La temporada es larga y una derrota no define el rumbo de un equipo. Ahora, los Raiders tendrán la oportunidad de demostrarlo en el campo, con la mira puesta en volver a la senda de la victoria y continuar construyendo sobre lo positivo del primer cuarto de la temporada 2026.

Photos: Raiders depart for Week 5 against the New England Patriots

Head down to the tarmac and view exclusive photos of the Raiders as they depart for their Week 5 matchup against the New England Patriots.

Las Vegas Raiders General Manager John Spytek and assistant general manager Brian Stark depart for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek and assistant general manager Brian Stark depart for the regular season away game against the New England Patriots.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders tight ends coach Luke Steckel departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders tight ends coach Luke Steckel departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) and defensive tackle Jonah Laulu (96) depart for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) and defensive tackle Jonah Laulu (96) depart for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and tackle Folorunso Fatukasi (94) depart for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and tackle Folorunso Fatukasi (94) depart for the regular season away game against the New England Patriots.

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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) departs for the regular season away game against the New England Patriots.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) departs for the regular season away game against the New England Patriots.

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