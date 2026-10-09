Raiders buscan demostrar su capacidad de reacción ante los Patriotas

La diferencia fue evidente: más de la mitad de los pases completos y las yardas aéreas de Kirk Cousins ante los Jefes llegaron a través de sus alas cerradas, quienes también fueron responsables de todos los pases anotadores del mariscal de campo en ese encuentro.

La conexión entre Cousins y sus alas cerradas podría volver a ser determinante ante una defensa de Nueva Inglaterra que no contará con dos de sus esquineros titulares. La capacidad de Bowers, Mayer y Thomas para generar emparejamientos favorables para Las Vegas, encontrar espacios en zonas intermedias y ofrecer opciones confiables en situaciones importantes puede convertirse en una de las claves del partido.

"Klint (Kubiak) tiene experiencia trabajando con grandes alas cerradas, así que está trayendo eso aquí", explicó Ian Thomas sobre el sistema ofensivo Plata y Negro. "Tenemos un buen grupo (de alas cerradas) que puede hacer muchas cosas. Es prácticamente cuestión de encontrar dónde quieres generar el desajuste a lo largo del campo".

El ala cerrada también destacó que, pese al reconocimiento recibido después de competir de tú a tú contra Kansas City, el equipo mantiene los pies sobre la tierra.

"Estamos contentos de que nos están reconociendo, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer en la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. Vamos a mantener la cabeza abajo, seguir trabajando y continuar jugando fútbol americano", afirmó.

Del otro lado del balón, los Raiders tendrán que encontrar la manera de limitar a una ofensiva de Nueva Inglaterra que viene de anotar 29 puntos ante Buffalo, su juego más productivo del 2026.

La presión sobre el mariscal de campo será un factor importante. Maxx Crosby destacó el trabajo del entrenador de la línea defensiva, Travis Smith, y del coordinador defensivo, Rob Leonard, en la preparación de un sistema que busca generar presión con cuatro jugadores, sin depender constantemente de los envíos adicionales.

"Prepararon un plan increíble durante la temporada baja, con todo el trabajo técnico que hemos realizado, estamos empezando a ver los resultados. Pero no es perfecto. Sabemos que podemos ser mejores", explicó Crosby.

El ala defensiva también fue autocrítico al hablar de las jugadas explosivas que permitió Las Vegas ante los Jefes, tres de al menos cuarenta yardas, particularmente el acarreo de 76 yards de Kenneth Walker que complicó a la defensiva en un momento importante del partido, ya que tras él Kansas City tomó la ventaja por primera vez en el encuentro.

"Tenemos que ser mejores. Hubo algunas jugadas que sentimos que pudimos haber evitado, especialmente ese acarreo largo. Sabemos que podemos mejorar en todas las áreas y por eso trabajamos tanto. Tenemos que ser intencionales, cuidar los detalles y seguir mejorando en cada aspecto de nuestra defensa", agregó.

Contra Nueva Inglaterra, los Raiders necesitarán combinar esa presión con una mejor ejecución en la cobertura para evitar que los Patriotas encuentren jugadas explosivas. Las ausencias de Mack Hollins, quién jugó con los Raiders en el 2022, además de AJ Brown, actualmente en la lista IR, pueden limitar algunas de las opciones del equipo local, pero Las Vegas no puede permitirse confiarse después de una actuación ofensiva productiva ante Buffalo que terminó en victoria para Nueva Inglaterra.

Para los Malosos, el reto también pasa por mantener la estabilidad emocional después de experimentar su primera derrota de la campaña. La mentalidad dentro del vestidor Negro y Plata es clara: no permitir que un resultado cambie la forma con la que el equipo afronta cada semana.

"Es muy importante mantener la estabilidad", aseguró el safety Jeremy Chinn. "La temporada puede ser una montaña rusa: habrá buenos momentos, malos momentos, victorias y derrotas. Pero, mientras afrontemos cada día y cada semana de la misma manera, debemos estar bien".

Ese enfoque será fundamental para un equipo que busca demostrar que su buen inicio no fue casualidad. Aunque la derrota ante Kansas City frenó su racha ganadora, la competitividad que mostró Las Vegas también dejó señales de que puede mantenerse en la pelea contra rivales de alto nivel.

"Siempre pensamos que somos un buen equipo", destacó el centro Tyler Linderbaum. "A veces, desde afuera no se ve el potencial que tenemos, pero nosotros siempre creímos en nosotros mismos desde que llegamos en abril. Se trata de seguir construyendo sobre eso. Al final del día, lo importante es lo que pensamos aquí dentro y la confianza que tenemos como equipo".

Las Vegas también recibirá una buena noticia con el regreso del guardia derecho titular Jackson Powers-Johnson, quien estará disponible después de perderse el partido ante Kansas City. Su disponibilidad representa un refuerzo importante para una línea ofensiva que tendrá que ayudar a Cousins a mantenerse protegido y establecer condiciones favorables para el ataque.

La situación del corredor Ashton Jeanty, en cambio, todavía genera interrogantes, esto al aparecer como cuestionable en el reporte de lesionados debido a una lesión en el pie que le impidió entrenar el viernes. Sin embargo, el entrenador Klint Kubiak confirmó que viajará con el equipo a Nueva Inglaterra. Su participación deberá seguirse de cerca hasta el encuentro.

La visita a Nueva Inglaterra representa mucho más que la oportunidad de mejorar su marca. Para los Raiders, es una prueba de madurez después de perder un partido cerrado ante Kansas City y una oportunidad de demostrar que pueden responder sin desviarse del plan de trabajo.

Los Patriotas llegan con confianza después de vencer a Buffalo, pero sus bajas en la secundaria podrían abrir la puerta para que Cousins vuelva a explotar las opciones que le ofrecen Bowers, Mayer y Thomas.

La clave estará en la ejecución. Las Vegas necesita aprovechar sus ventajas en el juego aéreo, mantener una protección sólida, generar presión defensiva sin comprometer la cobertura y reducir los errores que terminaron marcando la diferencia la semana pasada.