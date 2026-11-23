Las Vegas encontró respuestas ofensivas, tuvo su mejor producción terrestre de la temporada y vio a Fernando Mendoza dar un paso adelante en su segundo partido como titular. Sin embargo, los Raiders no pudieron sostener ese ritmo durante los cuatro cuartos y terminaron cayendo 38-24 ante los Broncos, en un partido en el que también extrañaron a Brock Bowers.
Después de una semana en la que la ofensiva fue de más a menos ante Seattle, esta vez los Malosos tuvieron una historia diferente: comenzaron batallando para encontrar su ritmo, pero fueron creciendo conforme avanzó el encuentro, logrando poner en aprietos a uno de los mejores equipos de la conferencia americana. La reacción fue suficiente para competir, pero no para completar la sorpresa ante Denver.
La diferencia volvió a estar en la capacidad de mantener la ejecución durante todo el partido. Las Vegas mostró momentos en los que podía hacerle daño a los Broncos, pero también tuvo errores y situaciones que terminaron pesando en el resultado.
El crecimiento de Fernando Mendoza fue uno de los aspectos más alentadores de la tarde. En su segundo partido como mariscal de campo titular titular, el novato se vio mucho más cómodo, mejoró su lectura del campo y encontró mayor precisión para atacar a la defensa de Denver.
Mendoza completó 18 pases para 267 yardas, tres anotaciones y una intercepción, además de sumar 22 yardas por tierra en cuatro acarreos. Sus tres pases de anotación representan una marca importante en sus primeros partidos como profesional: se convirtió en el tercer quarterback novato de los Raiders desde 1970 en lanzar al menos tres touchdowns en uno de sus primeros dos encuentros, uniéndose a Matt McGloin y Todd Marinovich.
También conectó un pase de touchdown de 68 yardas, el más largo para un jugador que consigue su primer pase de anotación con los Raiders.
"Me sentí mucho más cómodo esta semana que la semana pasada", aseguró tras el partido Mendoza. "Pude tranquilizarme y ver mejor todo el campo. Todavía hay muchas cosas por mejorar, pero me sentí más cómodo".
Mendoza ya comienza a demostrar que puede manejar la ofensiva, pero la responsabilidad ahora es llevarla más lejos, producir puntos y seguir creciendo con cada oportunidad.
"He aprendido que (Fernando) puede manejar la operación", declaró el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Ahora tiene que conseguir repeticiones, mejorar y conseguir puntos para el equipo. Al final del día, el trabajo de un quarterback es mover el balón y anotar", señaló el entrenador".
La ofensiva terrestre de Las Vegas finalmente encontró un impulso importante. Los Raiders terminaron con 143 yardas por tierra, su mejor cifra de la temporada y la primera ocasión que superaron las 100 yardas terrestres desde la Semana 3 ante Nueva Orleans. Además, acumularon 370 yardas totales de ofensiva, su octavo partido de la campaña con al menos 300 yardas.
El principal responsable fue Ashton Jeanty, quien tuvo una actuación sobresaliente tanto por tierra como por aire. El corredor sumó 11 acarreos para 79 yardas, además de cinco recepciones para 90 yardas y una anotación, incluyendo una espectacular recepción de 68 yardas que terminó en las diagonales.
Sus 169 yardas totales desde la línea de golpeo representan la mayor producción de su carrera en sus 28 partidos como profesional.
"Fue una chispa enorme", es como Kubiak describió la actuación de Jeanty. "Corrió bien el balón. Ashton sigue haciendo jugadas, siempre ha sido un líder para nosotros y ahora tiene que construir sobre esto".
Jeanty también consiguió una acarreo de 46 yardas, el más largo para un Raider en esta temporada, y se convirtió en uno de apenas tres corredores en la NFL este año que han registrado al menos 75 yardas por tierra y 75 por recepción en una misma mitad.
Sin Brock Bowers en el terreno de juego, otros jugadores tuvieron que asumir mayor responsabilidad dentro del ataque, y Jack Bech fue uno de los que más aprovechó la oportunidad.
El receptor abierto de segundo año llegó a este encuentro con ocho recepciones para 67 yardas y una anotación en seis partidos que había disputado esta temporada. Frente a Denver, igualó su cifra de recepciones de toda la campaña, pero esta vez acumuló 88 yardas y un touchdown, estableciendo marcas personales en un partido.
Bech también continúa demostrando que tiene una conexión especial frente a los Broncos. En 2025, registró su mejor partido como novato ante Denver, con seis recepciones para 50 yardas, y ahora volvió a tener una destacada actuación ante la misma defensiva.
"Siempre ha sido un jugador aguerrido y un gran compañero", dijo Kubiak sobre Bech. "Cuando tienes oportunidades ante una buena defensa, y hace jugadas, me da gusto por él. No me sorprende. Hace esas jugadas en los entrenamientos y, con Brock fuera, tiene oportunidades para producir".
La producción de Bech, junto con Jeanty y Mendoza, le dio a Las Vegas algunas de las mejores respuestas ofensivas que ha mostrado en semanas recientes.
La defensa también tuvo momentos importantes que ayudaron a mantener a Las Vegas dentro del partido. Los Raiders detuvieron a Denver en una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar dentro de territorio de los Broncos, dándole a su ofensiva una oportunidad con un campo corto que aprovechó para empatar el encuentro.
Más adelante, en el último cuarto, volvieron a detener a Denver en una tercera oportunidad y una yarda, devolviéndole el balón a Mendoza con aproximadamente dos minutos y medio por jugar y una desventaja de siete puntos. La posibilidad de empatar seguía viva, pero la ofensiva no logró concretar la remontada.
Nakobe Dean encabezó a la defensa con 12 tacleadas, una captura, dos tacleadas para pérdida de yardaje y un pase defendido. Dean continúa siendo uno de los jugadores más productivos de la NFL y ahora suma 119 tackleadas, la cifra más alta de la liga en esta temporada.
Sin embargo, el desgaste también fue evidente. Los tackles defensivos Tim Keenan, Adam Butler y JJ Pegues salieron del encuentro por lesiones, otro aspecto que habrá que monitorear rumbo al siguiente compromiso.
Los equipos especiales también tuvieron un impacto negativo para Las Vegas. Denver bloqueó dos despejes durante el encuentro, situaciones que complicaron todavía más el trabajo de los Raiders y que no pueden pasar desapercibidas en un partido donde la diferencia estuvo en los detalles.
Los Raiders tendrán ahora su último compromiso antes de la semana de descanso, cuando visiten a los Cafés de Cleveland, un equipo que actualmente pelea por un lugar en la postemporada.
Cleveland tiene marca de 6-4, la misma que Pittsburgh, y ambos ocuparían los últimos dos puestos de postemporada de la Conferencia Americana de acuerdo con el panorama actual. Las Vegas está a dos victorias de distancia, aunque tiene tres derrotas más, por lo que el margen de error comienza a reducirse considerablemente.
Será el tercer equipo en los últimos cuatro partidos que los Raiders enfrentarán después de su semana de descanso, un reto que no será sencillo ante una defensa de Cleveland que puede complicar a cualquier quarterback.
Los Raiders demostraron en Denver que pueden competir, que tienen elementos para producir ofensivamente y que Fernando Mendoza comienza a encontrar su lugar como titular. Jeanty fue explosivo, Bech respondió cuando recibió más oportunidades y la defensa tuvo varias paradas importantes para mantener vivo el partido.
Pero la historia sigue siendo la misma: la constancia.
Las Vegas necesita mantener su nivel durante los cuatro cuartos, proteger mejor al mariscal de campo, evitar errores en equipos especiales y aprovechar las oportunidades que genera su defensiva. En Denver fueron de menos a más, pero ante un rival con marca ganadora de 8-2, eso no fue suficiente.
La derrota deja a los Raiders con marca de 4-7, pero también con algunas señales positivas que tendrán que convertir en resultados si quieren mantener vivas sus aspiraciones en lo que resta de la temporada.
View photos from the Raiders' regular season Week 11 match up against the Denver Broncos at Empower Field at Mile High.