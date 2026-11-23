Mendoza ya comienza a demostrar que puede manejar la ofensiva, pero la responsabilidad ahora es llevarla más lejos, producir puntos y seguir creciendo con cada oportunidad.

"He aprendido que (Fernando) puede manejar la operación", declaró el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Ahora tiene que conseguir repeticiones, mejorar y conseguir puntos para el equipo. Al final del día, el trabajo de un quarterback es mover el balón y anotar", señaló el entrenador".

La ofensiva terrestre de Las Vegas finalmente encontró un impulso importante. Los Raiders terminaron con 143 yardas por tierra, su mejor cifra de la temporada y la primera ocasión que superaron las 100 yardas terrestres desde la Semana 3 ante Nueva Orleans. Además, acumularon 370 yardas totales de ofensiva, su octavo partido de la campaña con al menos 300 yardas.

El principal responsable fue Ashton Jeanty, quien tuvo una actuación sobresaliente tanto por tierra como por aire. El corredor sumó 11 acarreos para 79 yardas, además de cinco recepciones para 90 yardas y una anotación, incluyendo una espectacular recepción de 68 yardas que terminó en las diagonales.

Sus 169 yardas totales desde la línea de golpeo representan la mayor producción de su carrera en sus 28 partidos como profesional.

"Fue una chispa enorme", es como Kubiak describió la actuación de Jeanty. "Corrió bien el balón. Ashton sigue haciendo jugadas, siempre ha sido un líder para nosotros y ahora tiene que construir sobre esto".

Jeanty también consiguió una acarreo de 46 yardas, el más largo para un Raider en esta temporada, y se convirtió en uno de apenas tres corredores en la NFL este año que han registrado al menos 75 yardas por tierra y 75 por recepción en una misma mitad.

Sin Brock Bowers en el terreno de juego, otros jugadores tuvieron que asumir mayor responsabilidad dentro del ataque, y Jack Bech fue uno de los que más aprovechó la oportunidad.

El receptor abierto de segundo año llegó a este encuentro con ocho recepciones para 67 yardas y una anotación en seis partidos que había disputado esta temporada. Frente a Denver, igualó su cifra de recepciones de toda la campaña, pero esta vez acumuló 88 yardas y un touchdown, estableciendo marcas personales en un partido.

Bech también continúa demostrando que tiene una conexión especial frente a los Broncos. En 2025, registró su mejor partido como novato ante Denver, con seis recepciones para 50 yardas, y ahora volvió a tener una destacada actuación ante la misma defensiva.