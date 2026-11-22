Las Vegas llega a la Semana 11 con la urgencia de reaccionar, pero también con una oportunidad importante frente a un rival divisional. Los Raiders visitan a los Broncos de Denver, en un duelo que puede ser determinante para mantener vivas sus aspiraciones de acercarse a la pelea por la postemporada.
Con marca de 4-6, Las Vegas viene de sufrir dos derrotas consecutivas, incluyendo el revés del domingo pasado ante Seattle, en el primer partido como titular de Fernando Mendoza. Ahora, el reto será pasar página rápidamente y encontrar respuestas ante un equipo de Denver que atraviesa un buen momento, con récord de 7-2 y cinco victorias consecutivas.
El panorama en la conferencia americana hace que este compromiso tenga un peso adicional. Mientras Denver y Kansas City comparten la cima de la división oeste con marca de 7-2, los Malosos están a dos victorias de distancia del último puesto de comodín en su conferencia, por ello los Raiders necesitan comenzar a sumar victorias para no perder terreno en la carrera por un lugar en la postemporada. Como lo describió el receptor Tre Tucker, cada semana representa prácticamente un partido de playoffs para el equipo.
"Eso es lo que buscas cuando juegas este deporte, quieres estar en la pelea por algo así", declaró el receptor abierto Tre Tucker. "Cada semana es un partido de postemporada para nosotros, y lo sabemos. Lo bonito de esto es que tenemos esa oportunidad. Somos afortunados de poder salir al campo y decir: este partido significa algo, significa mucho. Es un duelo divisional. Estamos agradecidos por eso y simplemente queremos salir a competir."
El novato Fernando Mendoza tendrá una segunda oportunidad para seguir creciendo como mariscal de campo titular, y el escenario no podría ser mucho más exigente. Después de debutar ante Seattle, ahora tendrá que enfrentar a una defensa de Denver que ha sido una de las unidades más constantes de la liga.
"Creo que la mejor manera de aprender, que te lancen al fuego. Tanto Seattle como Denver tienen defensivas considerablemente élite", aseguró Mendoza. "Sinceramente, creo que todas las defensas de la NFL son élite, porque cuando juegas a este nivel, el margen de error es muy pequeño y todos los coordinadores defensivos son unos genios. Me siento honrado y bendecido de enfrentar todos los días a un gran coordinador como Rob Leonard, especialmente durante las OTAs, las prácticas de primavera y el campo de entrenamiento. Creo que eso me ha ayudado a prepararme, y ahora estoy emocionado por comenzar este camino junto a mis compañeros."
La prioridad, sin embargo, será seguir construyendo química con sus compañeros. Mientras Kirk Cousins tomó la mayoría de los snaps con la ofensiva titular tanto en los entrenamientos y partidos de pretemporada y campaña regular, eso cambió a partir de la semana pasada y conforme sigan entrenando y jugando juntos, la conexión entre el nuevo mariscal de campo titular y las armas ofensivas de los Raiders seguirá incrementando.
"Necesito desarrollar química con todos nuestros receptores y también en cuestiones operativas con la línea ofensiva", dijo Mendoza. "Evidentemente, Brock (Bowers) es una pieza muy importante e integral de nuestra ofensiva. Sin embargo, tenemos muchos jugadores y piezas fantásticas en nuestro ataque, así que necesito seguir mejorando la química con todos."
Las estadísticas muestran un contraste interesante entre ambos equipos. Las Vegas promedia 314.2 yardas totales por partido, mientras que Denver permite 355.0. Los Raiders cuentan con una ofensiva aérea que produce 243.5 yardas por encuentro, décima en la NFL, y una efectividad del 43.4% en tercera oportunidad, sexta en la liga.
El problema ha sido encontrar equilibrio. Las Vegas apenas promedia 70.7 yardas por tierra, ocupando el puesto 31, y tendrá que intentar establecer el juego terrestre para evitar que Denver pueda concentrarse exclusivamente en presionar a Mendoza.
Ashton Jeanty lidera al equipo con 380 yardas por tierra, mientras que también ha sido un recurso importante en el juego aéreo con 417 yardas recibidas. Michael Mayer y Tre Tucker también han sido parte importante del ataque, pero Brock Bowers continúa siendo el jugador más productivo del equipo como receptor, con 50 recepciones, 676 yardas y seis anotaciones.
La disponibilidad de Bowers será una de las grandes incógnitas del domingo. El ala cerrada practicó de manera limitada jueves y viernes debido a una lesión en el tobillo y está listado como cuestionable. Su presencia podría ser fundamental para darle a Mendoza una opción confiable en situaciones importantes.
Del otro lado del balón, la defensa de los Raiders enfrenta una de las tareas más importantes de la temporada. Denver promedia 22 puntos por partido y ha encontrado maneras de ganar, aunque su ofensiva ocupa el lugar 30 en yardas totales y el 31 en efectividad en tercera oportunidad, con apenas 32.4%.
Ahí podría existir una oportunidad para Las Vegas: incomodar a Bo Nix, obligar a Denver a jugar en situaciones largas y aprovechar las oportunidades de generar pérdidas de balón.
How to watch, listen to and livestream Raiders at Broncos
Raiders at Broncos | Sunday, November 22 at 1:25 PM PDT
TV BROADCAST: CBS • Paramount+
RADIO: Raider Nation Radio 920AM, KOMP 92.3 The Rock Station, and SiriusXM
Radio Pre-Game Show: 11:25 AM PDT
La defensa de los Malosos ha generado 16 pérdidas de balón, cifra que los tiene 'top 5' en ese departamento esta temporada. Nakobe Dean es uno de los líderes de esa unidad, con 107 tackleadas, empatado como el jugador con más tacleadas en la liga, además de tres balones sueltos forzados y 11 jugadas que detuvieron el acarreo rival sin avance o detrás de la línea de de golpeo.
"Definitivamente es cuestión de mentalidad, tienes que tener el balón en mente para ir tras él", aseveró Dean. "En mi caso, siento que al comienzo de la temporada lo estaba buscando constantemente. Pero cuando nos encontramos abajo en el marcador, piensas: 'No puedes fallar una tacleada', y entonces ya no intentas golpear el balón con tanta frecuencia; simplemente buscas asegurar la tacleada. Tienes que decirte a ti mismo: 'Debes seguir buscando el balón cada vez que tengas la oportunidad'. Es cuestión de mentalidad. Siempre tienes que tenerlo presente, porque a veces puedes olvidarlo. Hay que seguir haciéndolo."
Los Raiders también estarán pendientes de la situación de Matt Gay, quien aparece como cuestionable debido a una lesión en la cadera. Durante la semana, Las Vegas evaluó a Lucas Havrisik, Younghoe Koo y John Parker Romo, aunque ninguno estuvo presente en la práctica del viernes. Kansei Matsuzawa, pateador que forma parte del practice squad, podría ser elevado al roster activo si Gay no está disponible.
La rivalidad entre Las Vegas y Denver tiene una larga historia. Los Raiders mantienen ventaja en la serie de temporada regular con marca de 72-57-2, aunque jugar en Mile High siempre representa un reto particular, especialmente frente a un equipo que actualmente atraviesa una racha de cinco triunfos consecutivos.
Este domingo, Las Vegas necesita mucho más que una buena actuación individual. Necesita ejecutar, proteger el balón, aprovechar sus oportunidades y competir durante los cuatro cuartos ante uno de los líderes de la división oeste de la conferencia americana.
Con poco margen de error, el mensaje es claro: los Raiders necesitan una victoria divisional que pueda cambiar el impulso de su temporada. Y tendrán que buscarla en uno de los escenarios más complicados de la NFL.
Head down to the tarmac and view exclusive photos of the Raiders as they depart for their Week 11 matchup against the Denver Broncos.