Las Vegas llega a la Semana 11 con la urgencia de reaccionar, pero también con una oportunidad importante frente a un rival divisional. Los Raiders visitan a los Broncos de Denver, en un duelo que puede ser determinante para mantener vivas sus aspiraciones de acercarse a la pelea por la postemporada.

Con marca de 4-6, Las Vegas viene de sufrir dos derrotas consecutivas, incluyendo el revés del domingo pasado ante Seattle, en el primer partido como titular de Fernando Mendoza. Ahora, el reto será pasar página rápidamente y encontrar respuestas ante un equipo de Denver que atraviesa un buen momento, con récord de 7-2 y cinco victorias consecutivas.

El panorama en la conferencia americana hace que este compromiso tenga un peso adicional. Mientras Denver y Kansas City comparten la cima de la división oeste con marca de 7-2, los Malosos están a dos victorias de distancia del último puesto de comodín en su conferencia, por ello los Raiders necesitan comenzar a sumar victorias para no perder terreno en la carrera por un lugar en la postemporada. Como lo describió el receptor Tre Tucker, cada semana representa prácticamente un partido de playoffs para el equipo.

"Eso es lo que buscas cuando juegas este deporte, quieres estar en la pelea por algo así", declaró el receptor abierto Tre Tucker. "Cada semana es un partido de postemporada para nosotros, y lo sabemos. Lo bonito de esto es que tenemos esa oportunidad. Somos afortunados de poder salir al campo y decir: este partido significa algo, significa mucho. Es un duelo divisional. Estamos agradecidos por eso y simplemente queremos salir a competir."

El novato Fernando Mendoza tendrá una segunda oportunidad para seguir creciendo como mariscal de campo titular, y el escenario no podría ser mucho más exigente. Después de debutar ante Seattle, ahora tendrá que enfrentar a una defensa de Denver que ha sido una de las unidades más constantes de la liga.