Malosos rompen sequía con triunfo ante los Jets

Los Raiders necesitaban una victoria y tuvieron que trabajar duro para conseguirla. Después de cuatro derrotas consecutivas, Las Vegas encontró la manera de reaccionar en el momento indicado, remontando una desventaja de nueve puntos en la segunda mitad para derrotar 38-33 a los Jets de Nueva York en el MetLife Stadium, poniendo fin a su racha de cuatro derrotas y mejorando su marca a 4-4 en la temporada 2026.
"No fue perfecto ni bonito, pero teníamos que encontrar la manera de ganar aquí como visitantes", declaró Maxx Crosby sobre el triunfo en patio ajeno. "Veníamos de perder cuatro partidos consecutivos y teníamos que encontrar la manera de conseguir la victoria, y eso fue lo que hicimos. Estoy muy orgulloso de los muchachos. Fue un esfuerzo colectivo".
La primera mitad estuvo lejos de ser la ideal para los Malosos. La defensa fue superada por el ataque de Nueva York, que consiguió anotar puntos en sus cinco series ofensivas durante los primeros dos cuartos para tomar una ventaja de 23-14 antes del descanso.
Del otro lado del balón, la ofensiva de Las Vegas solamente pudo encontrar la zona de anotación en su primera serie, cuando Kirk Cousins conectó con Brock Bowers en tercera y gol. Después de eso, el ataque se quedó sin respuestas y no pudo volver a producir puntos antes del medio tiempo.
Sin embargo, los equipos especiales se encargaron de mantener a los Raiders en la pelea. Dylan Laube protagonizó un espectacular regreso de patada de salida de 95 yardas hasta las diagonales, convirtiéndose en el primer jugador de los Malosos en conseguir un touchdown de este tipo desde el 16 de octubre del 2011, cuando Jacoby Ford lo hizo ante Cleveland.
Fue una jugada que cambió el ánimo del equipo y que permitió a los Raiders mantenerse a una distancia manejable en el marcador.
"Mi rol consiste en aportar esa energía cada vez que estoy en el campo", explicó Laube. "Intento hacerlo con una tacleada, un regreso de patada o un bloqueo. Siempre trato de hacer todo lo que esté en mis manos para generar una jugada importante, porque cualquier jugada grande de los equipos especiales enciende a la afición, a la ofensiva y también a la defensa".
Otro momento importante llegó justo antes del descanso. Con los Jets amenazando en la zona roja en tercera oportunidad, Maxx Crosby consiguió su primera captura de mariscal de campo en los últimos cuatro partidos, obligando a Nueva York a conformarse con un gol de campo. Limitando de esta forma el daño a tres puntos en lugar de permitir un touchdown, una diferencia importante ya que los Raiders se fueron al vestidor perdiendo por nueve, en lugar de enfrentar un déficit de 13 puntos.
La segunda mitad comenzó con una señal positiva para la ofensiva de Las Vegas. Por primera vez en toda la temporada 2026, los Raiders consiguieron anotar puntos en su primera serie ofensiva del tercer cuarto, nuevamente gracias a una conexión entre Cousins y Bowers para acercarse 23-21.
Pero los Jets no tardaron en responder. Nueva York necesitó solamente tres jugadas para recorrer 58 yardas en menos de dos minutos y volver a ampliar su ventaja a 30-21, dejando claro que la defensiva de los Raiders todavía tenía mucho trabajo por hacer.
Fue entonces cuando comenzó la verdadera reacción de Las Vegas. La ofensiva encontró su ritmo y consiguió dos touchdowns consecutivos en series prolongadas de más de cuatro minutos cada una, recorriendo el campo y aprovechando sus oportunidades para darle la vuelta al marcador.
Primero fue el propio Cousins quien encontró la zona de anotación con un acarreo, acercando nuevamente a los Raiders. Posteriormente, el quarterback veterano conectó con Jalen Nailor para conseguir otro touchdown, el primero del receptor desde que llegó a Las Vegas, y darle a los Malosos una ventaja que ya no volverían a perder.
Cousins terminó con 19 pases completos en 26 intentos para 247 yardas, tres touchdowns por aire y ninguna intercepción, además de su anotación terrestre. Su actuación fue fundamental para que los Raiders alcanzaran su mayor producción ofensiva de la temporada con 38 puntos.
Brock Bowers volvió a demostrar por qué es una de las armas más importantes de este ataque, terminando con siete recepciones para 92 yardas y dos touchdowns. El ala cerrada se convirtió además en el primer jugador de su posición en la historia de la NFL con al menos 70 yardas recibidas en cada uno de sus primeros seis partidos de una temporada.
"La indicación con Brock ha sido que, cuando está cubierto, de todas maneras tengo que lanzarle el balón", aseguró Cousins. "Eso va un poco en contra de mis instintos, porque normalmente busco avanzar en mis progresiones y encontrar a los jugadores que están desmarcados. Pero él me ha hecho quedar bien".
Con la ventaja en sus manos, los Raiders hicieron lo necesario para no dejar escapar el resultado. Aunque los Jets consiguieron acercarse con un gol de campo, Las Vegas respondió con una serie ofensiva que consumió aproximadamente cuatro minutos del reloj y terminó con otro gol de campo de Matt Gay, dejando apenas 27 segundos para que Nueva York intentara una última reacción.
Geno Smith buscó el milagro con un pase hacia las diagonales, pero Jeremy Chinn apareció para conseguir su primera intercepción de la temporada y sentenciar definitivamente el encuentro.
La defensa de Las Vegas, que había tenido una complicada primera mitad, encontró la manera de responder después del descanso. Chinn terminó con 10 tacleadas y una intercepción, mientras que Nakobe Dean encabezó al equipo con 12 tacleadas. Crosby también contribuyó con una captura, dos golpes al quarterback y cuatro tacleadas.
"Corrieron muy bien el balón contra nosotros, en el medio tiempo nuestros muchachos no estaban contentos", dijo el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Hicimos algunos ajustes y los jugadores simplemente jugaron con más intensidad. Conseguimos una intercepción y los obligamos a despejar en dos ocasiones. Es un partido de cuatro cuartos y nuestros jugadores siguieron peleando".
Con este resultado, los Raiders mejoraron su récord a 4-4, alcanzando su primera marca de .500 o mejor después de ocho partidos desde la temporada 2021. Además, consiguieron su segunda victoria de la campaña después de estar abajo por al menos nueve puntos en la segunda mitad.
Ahora, Las Vegas tendrá que aprovechar este impulso para construir sobre lo conseguido en Nueva York. La actuación estuvo lejos de ser perfecta, particularmente por las dificultades defensivas de la primera mitad, pero los Malosos encontraron respuestas, ejecutaron cuando más lo necesitaban y finalmente consiguieron una victoria que puede representar un punto de inflexión en su temporada.
View photos from the Raiders' regular season Week 8 matchup against the New York Jets at MetLife Stadium.