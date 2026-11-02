Malosos rompen sequía con triunfo ante los Jets

Otro momento importante llegó justo antes del descanso. Con los Jets amenazando en la zona roja en tercera oportunidad, Maxx Crosby consiguió su primera captura de mariscal de campo en los últimos cuatro partidos, obligando a Nueva York a conformarse con un gol de campo. Limitando de esta forma el daño a tres puntos en lugar de permitir un touchdown, una diferencia importante ya que los Raiders se fueron al vestidor perdiendo por nueve, en lugar de enfrentar un déficit de 13 puntos.

La segunda mitad comenzó con una señal positiva para la ofensiva de Las Vegas. Por primera vez en toda la temporada 2026, los Raiders consiguieron anotar puntos en su primera serie ofensiva del tercer cuarto, nuevamente gracias a una conexión entre Cousins y Bowers para acercarse 23-21.

Pero los Jets no tardaron en responder. Nueva York necesitó solamente tres jugadas para recorrer 58 yardas en menos de dos minutos y volver a ampliar su ventaja a 30-21, dejando claro que la defensiva de los Raiders todavía tenía mucho trabajo por hacer.

Fue entonces cuando comenzó la verdadera reacción de Las Vegas. La ofensiva encontró su ritmo y consiguió dos touchdowns consecutivos en series prolongadas de más de cuatro minutos cada una, recorriendo el campo y aprovechando sus oportunidades para darle la vuelta al marcador.

Primero fue el propio Cousins quien encontró la zona de anotación con un acarreo, acercando nuevamente a los Raiders. Posteriormente, el quarterback veterano conectó con Jalen Nailor para conseguir otro touchdown, el primero del receptor desde que llegó a Las Vegas, y darle a los Malosos una ventaja que ya no volverían a perder.

Cousins terminó con 19 pases completos en 26 intentos para 247 yardas, tres touchdowns por aire y ninguna intercepción, además de su anotación terrestre. Su actuación fue fundamental para que los Raiders alcanzaran su mayor producción ofensiva de la temporada con 38 puntos.

Brock Bowers volvió a demostrar por qué es una de las armas más importantes de este ataque, terminando con siete recepciones para 92 yardas y dos touchdowns. El ala cerrada se convirtió además en el primer jugador de su posición en la historia de la NFL con al menos 70 yardas recibidas en cada uno de sus primeros seis partidos de una temporada.