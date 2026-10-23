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Raiders buscan corregir el rumbo ante los Rams

Oct 23, 2026 at 12:30 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders vuelven al campo este domingo para enfrentar a los Rams de Los Ángeles en la Semana 7 de la temporada 2026 de la NFL, con la misión de corregir los problemas que les han impedido mantener la consistencia y cerrar los partidos a su favor. Después de tres derrotas consecutivas, el equipo de Klint Kubiak necesita una respuesta que vaya más allá de competir: debe encontrar la manera de ejecutar en los momentos decisivos.

Uno de los puntos que más ocupa al entrenador en jefe es el desempeño del equipo al comenzar la segunda mitad. Kubiak reconoció que la energía del grupo es un factor importante y aseguró que el staff de coacheo ha convertido este aspecto en una prioridad. Para los Raiders, salir del vestidor con mayor intensidad y evitar que los rivales tomen el control después del descanso de medio tiempo será fundamental para cambiar la dinámica de sus últimos encuentros.

"Creo que también tiene mucho que ver con la energía", aseguró Kubiak. "Ttenemos que asegurarnos de que nuestros jugadores salgan con más energía para la segunda mitad. Es algo en lo que debemos mejorar".

Pero el desafío no termina ahí. Kubiak también insistió en la mentalidad necesaria para cerrar los partidos, dejando claro que mantenerse cerca en el marcador durante el último cuarto no puede ser el objetivo. El entrenador quiere un equipo que aproveche cada oportunidad, sin importar cómo se presente.

"Si simplemente esperas mantener el partido cerrado en el último cuarto, esa no es una mentalidad ganadora", señaló Kubiak. "Si los equipos especiales nos dan una buena posición de campo, tenemos que anotar en esa serie. Si la defensiva consigue una pérdida de balón, tenemos que anotar en esa serie. Si nos toca defender después de un cambio repentino, tenemos que conseguir la detención".

El mensaje es claro: Las Vegas necesita convertir sus oportunidades en puntos y evitar que los errores en situaciones decisivas vuelvan a definir sus partidos.

La ofensiva también busca dar un paso adelante, particularmente en su capacidad para generar jugadas explosivas sin perder el control de las situaciones. Kirk Cousins habló sobre la importancia de elegir mejor cuándo atacar profundo y cuándo recurrir a pases cortos para mantener a la ofensiva en situaciones favorables.

El mariscal de campo reconoció que, durante la penúltima serie ofensiva ante Buffalo, intentó buscar demasiado profundo en el campo y terminó con tres pases incompletos consecutivos. En su evaluación, había oportunidades para tomar decisiones más conservadoras y evitar situaciones complicadas en terceras oportunidades.

"Cuando decides buscar esas jugadas grandes, quieres concretarlas. De lo contrario, es una ganancia de cero, y no importa si estuviste cerca de completar el pase", explicó Cousins, quien subrayó que el objetivo es generar avances que permitan sostener las series ofensivas y mantener situaciones favorables de down y distancia.

Contra los Rams, la capacidad de encontrar ese equilibrio será importante. Los Raiders necesitan aprovechar las oportunidades para atacar verticalmente, pero también deben reconocer cuándo una jugada corta puede mantener viva una serie ofensiva.

Otro aspecto que necesita mejorar Las Vegas es el juego terrestre. El coordinador ofensivo Andrew Janocko evitó señalar que la unidad esté a punto de encontrar su ritmo y explicó que el enfoque está en conseguir avances constantes, independientemente de las estadísticas de una semana determinada.

"Es algo que buscaremos mejorar cada semana. Incluso si tenemos un partido en el que corremos para 150 o 200 yardas, vamos a regresar y preguntarnos cómo podemos mejorar", comentó Janocko.

La intención es establecer una amenaza terrestre más consistente que ayude a equilibrar el ataque, abra espacios para el juego aéreo y reduzca la presión sobre Cousins en situaciones obvias de pase.

La disponibilidad del novato Mike Washington Jr. será otro punto a seguir. El corredor fue catalogado como cuestionable para el encuentro del domingo debido a lesiones de pie y espalda. Su participación dependerá de cómo evolucione su situación antes del partido.

Del otro lado del balón, la defensiva tendrá un reto distinto ante Matthew Stafford. A diferencia de varios de los mariscales de campo móviles que Las Vegas ha enfrentado durante las primeras semanas, el mariscal de campo de los Rams representa un perfil más tradicional desde el bolsillo, lo que obliga a Rob Leonard y su cuerpo técnico a evaluar cómo distribuir mejor sus recursos para generar presión y limitar sus opciones.

Leonard explicó que el planteamiento requiere analizar dónde conviene concentrar a los defensores, cuándo enviar presión adicional y cómo manejar los enfrentamientos individuales. La capacidad de presionar a Stafford sin comprometer la cobertura será un factor importante para evitar que encuentre ritmo y conecte con sus receptores.

"¿Podemos presionar con cuatro y llegar hasta él? ¿Podemos llegar con tres, cuatro o cinco? ¿Necesitamos hacer doble cobertura sobre algún jugador? ¿Es más importante priorizar al mariscal de campo que nuestros enfrentamientos individuales?", preguntó Leonard al describir algunas de las decisiones que debe evaluar su cuerpo técnico.

La defensiva también contará con el regreso de Tonka Hemingway, quien está listo para volver a la actividad después de perderse el partido de la semana pasada ante los Bills de Buffalo por estar en el protocolo de conmociones cerebrales.

Su regreso le ofrece a Las Vegas una opción adicional en la línea defensiva justo cuando el equipo se prepara para enfrentar a Stafford y una ofensiva de los Rams que buscará establecer su ritmo desde el inicio.

Mientras Hemingway está listo, los Raiders no activarán al receptor Dont'e Thornton Jr. para el enfrentamiento del domingo. Su ventana de 21 días para regresar a la plantilla activa comenzó el 7 de octubre y vencerá el miércoles 28 de octubre. Antes de esa fecha, Las Vegas deberá decidir si lo activa o si lo coloca nuevamente en la lista de reservas lesionados y con ello quedaría fuera el resto de la temporada 2026.

Kubiak también recordó que las oportunidades pueden llegar para cualquier jugador que se mantenga preparado. Aunque las decisiones del staff de coacheo pueden generar frustración entre quienes reciben menos participación, el entrenador puso como ejemplo a Darien Porter para destacar la importancia de continuar compitiendo y estar listo cuando llegue el momento de responder.

"Los jugadores obviamente están decepcionados (cuando pierden la titularidad), pero no hay que ver más allá de jugadores como Darien Porter. Hay que seguir compitiendo. Vas a tener otra oportunidad y debes asegurarte de estar listo cuando llegue. Eres un profesional y tienes que hacerlo", comentó Kubiak.

Para los Raiders, el enfrentamiento ante Los Ángeles representa una nueva oportunidad de demostrar que pueden transformar las buenas secuencias en un esfuerzo completo durante los cuatro cuartos. La energía al comenzar la segunda mitad, la toma de decisiones de Cousins, el progreso del ataque terrestre y la presión defensiva sobre Stafford estarán entre los aspectos que podrían definir el resultado.

Las Vegas necesita recuperar el rumbo y evitar que los errores en momentos clave vuelvan a costarle otro partido. Con Hemingway de regreso y varias áreas por corregir, los Raiders buscarán aprovechar su duelo ante los Rams para demostrar que pueden competir con mayor consistencia, ejecutar cuando más importa y terminar lo que comienzan.

Practice Photos: Friday 10.23.26

The Raiders prep for their Week 7 matchup against the Rams during practice at Intermountain Health Performance Center.

Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Kansei Matsuzawa (38) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and kicker Kansei Matsuzawa (38) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Amari Kight (78) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Amari Kight (78) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Amari Kight (78) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Amari Kight (78) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Darian Kinnard (75) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Darian Kinnard (75) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Amari Kight (78) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Amari Kight (78) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) and guard Spencer Burford (70) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) and guard Spencer Burford (70) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders pass game coordinator/defensive backs coach Joe Woods during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders pass game coordinator/defensive backs coach Joe Woods during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebackers coach Ronell Williams during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebackers coach Ronell Williams during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) and linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) and linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) and linebacker Nakobe Dean (17) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) and linebacker Nakobe Dean (17) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jamari Thrash (88) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jamari Thrash (88) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (13) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (13) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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