Raiders buscan corregir el rumbo ante los Rams

Otro aspecto que necesita mejorar Las Vegas es el juego terrestre. El coordinador ofensivo Andrew Janocko evitó señalar que la unidad esté a punto de encontrar su ritmo y explicó que el enfoque está en conseguir avances constantes, independientemente de las estadísticas de una semana determinada.

"Es algo que buscaremos mejorar cada semana. Incluso si tenemos un partido en el que corremos para 150 o 200 yardas, vamos a regresar y preguntarnos cómo podemos mejorar", comentó Janocko.

La intención es establecer una amenaza terrestre más consistente que ayude a equilibrar el ataque, abra espacios para el juego aéreo y reduzca la presión sobre Cousins en situaciones obvias de pase.

La disponibilidad del novato Mike Washington Jr. será otro punto a seguir. El corredor fue catalogado como cuestionable para el encuentro del domingo debido a lesiones de pie y espalda. Su participación dependerá de cómo evolucione su situación antes del partido.

Del otro lado del balón, la defensiva tendrá un reto distinto ante Matthew Stafford. A diferencia de varios de los mariscales de campo móviles que Las Vegas ha enfrentado durante las primeras semanas, el mariscal de campo de los Rams representa un perfil más tradicional desde el bolsillo, lo que obliga a Rob Leonard y su cuerpo técnico a evaluar cómo distribuir mejor sus recursos para generar presión y limitar sus opciones.

Leonard explicó que el planteamiento requiere analizar dónde conviene concentrar a los defensores, cuándo enviar presión adicional y cómo manejar los enfrentamientos individuales. La capacidad de presionar a Stafford sin comprometer la cobertura será un factor importante para evitar que encuentre ritmo y conecte con sus receptores.

"¿Podemos presionar con cuatro y llegar hasta él? ¿Podemos llegar con tres, cuatro o cinco? ¿Necesitamos hacer doble cobertura sobre algún jugador? ¿Es más importante priorizar al mariscal de campo que nuestros enfrentamientos individuales?", preguntó Leonard al describir algunas de las decisiones que debe evaluar su cuerpo técnico.

La defensiva también contará con el regreso de Tonka Hemingway, quien está listo para volver a la actividad después de perderse el partido de la semana pasada ante los Bills de Buffalo por estar en el protocolo de conmociones cerebrales.

Su regreso le ofrece a Las Vegas una opción adicional en la línea defensiva justo cuando el equipo se prepara para enfrentar a Stafford y una ofensiva de los Rams que buscará establecer su ritmo desde el inicio.

Mientras Hemingway está listo, los Raiders no activarán al receptor Dont'e Thornton Jr. para el enfrentamiento del domingo. Su ventana de 21 días para regresar a la plantilla activa comenzó el 7 de octubre y vencerá el miércoles 28 de octubre. Antes de esa fecha, Las Vegas deberá decidir si lo activa o si lo coloca nuevamente en la lista de reservas lesionados y con ello quedaría fuera el resto de la temporada 2026.

Kubiak también recordó que las oportunidades pueden llegar para cualquier jugador que se mantenga preparado. Aunque las decisiones del staff de coacheo pueden generar frustración entre quienes reciben menos participación, el entrenador puso como ejemplo a Darien Porter para destacar la importancia de continuar compitiendo y estar listo cuando llegue el momento de responder.

"Los jugadores obviamente están decepcionados (cuando pierden la titularidad), pero no hay que ver más allá de jugadores como Darien Porter. Hay que seguir compitiendo. Vas a tener otra oportunidad y debes asegurarte de estar listo cuando llegue. Eres un profesional y tienes que hacerlo", comentó Kubiak.

Para los Raiders, el enfrentamiento ante Los Ángeles representa una nueva oportunidad de demostrar que pueden transformar las buenas secuencias en un esfuerzo completo durante los cuatro cuartos. La energía al comenzar la segunda mitad, la toma de decisiones de Cousins, el progreso del ataque terrestre y la presión defensiva sobre Stafford estarán entre los aspectos que podrían definir el resultado.