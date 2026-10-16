Raiders tendrán prueba de alto nivel ante Bills

Los Raiders buscan una reacción inmediata cuando reciban a los Bills, en un partido que representa una nueva oportunidad para recuperar el rumbo después de sufrir derrotas consecutivas ante Kansas City y Nueva Inglaterra.

El equipo dirigido por Klint Kubiak comenzó la temporada 2026 con tres victorias consecutivas, pero el calendario se ha complicado en las últimas dos semanas. Ahora, ante uno de los equipos más competitivos de la Conferencia Americana, Las Vegas necesita encontrar respuestas en ambos lados del balón para evitar que el momento complicado se prolongue.

Uno de los principales problemas de Las Vegas durante la derrota ante los Patriotas fue su incapacidad para mantener la consistencia defensiva. Los Raiders tuvieron momentos positivos, pero no consiguieron frenar de manera sostenida el ataque rival.

"Simplemente creo que no pudimos entrar en ritmo", reconoció el esquinero Darien Porter. "Teníamos una buena jugada y después permitíamos una jugada explosiva. Esa fue, en pocas palabras, la historia de nuestra defensa. No pudimos mantener la consistencia ni sacar al rival de su plan, y eso fue lo que realmente nos perjudicó".

El reto no será sencillo ante Buffalo, especialmente por la presencia del mariscal de campo Josh Allen, uno de los jugadores más peligrosos de la NFL por su capacidad para generar jugadas tanto por aire como por tierra.

"Es un gran jugador, he visto cuánto ha crecido y evolucionado", dijo Maxx Crosby sobre Allen, ante el cual se ha enfrentado dos veces tanto en el nivel colegial, como en el profesional. "Es un competidor extraordinario y un jugador ante el que tienes que estar en tu mejor nivel".

Para los Raiders, limitar las jugadas grandes de Allen será fundamental. La presión sobre el quarterback, la disciplina para contener sus movimientos y la capacidad de evitar errores en la cobertura podrían marcar la diferencia.

Uno de los elementos Plata y Negro que conoce bien y de cerca al mariscal de campo de los Bills es el esquinero Taron Johnson, quien formó parte de la misma clase del draft de Buffalo en el 2018 que Josh Allen, con quien compartió vestidor hasta que fue enviado en un intercambio a los Raiders en Marzo de este año.

"Es un poco extraño, pero es parte del juego", dijo Johnson sobre enfrentarse al equipo del cual formó parte por ocho temporadas. "Muchos jugadores han pasado por esto, así que para mí es simplemente otro partido". También explicó que, aunque todavía no ha enfrentado a esos jugadores en un partido oficial, conoce bien a sus antiguos compañeros por haber entrenado contra ellos y asegura que su intensidad en las prácticas no cambia respecto a la de los encuentros.

En el lado ofensivo, Brock Bowers se ha convertido nuevamente en una pieza fundamental desde su debut en la actual temporada durante la semana 3. El ala cerrada ha demostrado su capacidad para generar producción y convertirse en una opción confiable para el ataque de Las Vegas.

Sin embargo, los Raiders necesitan que otros jugadores contribuyan de manera más constante. El ataque terrestre de Las Vegas ocupa el puesto 28 de la NFL, una situación que dificulta el equilibrio ofensivo y puede hacer que la responsabilidad recaiga demasiado en Kirk Cousins y el juego aéreo.

Ashton Jeanty ha tenido una producción limitada por las molestias físicas que ha enfrentado durante la campaña, incluyendo una lesión de tobillo sufrida en la última semana del campo de entrenamiento, además de una lesión de pie por la que fue listado en el reporte de lesionados la semana pasada.