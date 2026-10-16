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Raiders tendrán prueba de alto nivel ante Bills

Oct 16, 2026 at 01:45 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders buscan una reacción inmediata cuando reciban a los Bills, en un partido que representa una nueva oportunidad para recuperar el rumbo después de sufrir derrotas consecutivas ante Kansas City y Nueva Inglaterra.

El equipo dirigido por Klint Kubiak comenzó la temporada 2026 con tres victorias consecutivas, pero el calendario se ha complicado en las últimas dos semanas. Ahora, ante uno de los equipos más competitivos de la Conferencia Americana, Las Vegas necesita encontrar respuestas en ambos lados del balón para evitar que el momento complicado se prolongue.

Uno de los principales problemas de Las Vegas durante la derrota ante los Patriotas fue su incapacidad para mantener la consistencia defensiva. Los Raiders tuvieron momentos positivos, pero no consiguieron frenar de manera sostenida el ataque rival.

"Simplemente creo que no pudimos entrar en ritmo", reconoció el esquinero Darien Porter. "Teníamos una buena jugada y después permitíamos una jugada explosiva. Esa fue, en pocas palabras, la historia de nuestra defensa. No pudimos mantener la consistencia ni sacar al rival de su plan, y eso fue lo que realmente nos perjudicó".

El reto no será sencillo ante Buffalo, especialmente por la presencia del mariscal de campo Josh Allen, uno de los jugadores más peligrosos de la NFL por su capacidad para generar jugadas tanto por aire como por tierra.

"Es un gran jugador, he visto cuánto ha crecido y evolucionado", dijo Maxx Crosby sobre Allen, ante el cual se ha enfrentado dos veces tanto en el nivel colegial, como en el profesional. "Es un competidor extraordinario y un jugador ante el que tienes que estar en tu mejor nivel".

Para los Raiders, limitar las jugadas grandes de Allen será fundamental. La presión sobre el quarterback, la disciplina para contener sus movimientos y la capacidad de evitar errores en la cobertura podrían marcar la diferencia.

Uno de los elementos Plata y Negro que conoce bien y de cerca al mariscal de campo de los Bills es el esquinero Taron Johnson, quien formó parte de la misma clase del draft de Buffalo en el 2018 que Josh Allen, con quien compartió vestidor hasta que fue enviado en un intercambio a los Raiders en Marzo de este año.

"Es un poco extraño, pero es parte del juego", dijo Johnson sobre enfrentarse al equipo del cual formó parte por ocho temporadas. "Muchos jugadores han pasado por esto, así que para mí es simplemente otro partido". También explicó que, aunque todavía no ha enfrentado a esos jugadores en un partido oficial, conoce bien a sus antiguos compañeros por haber entrenado contra ellos y asegura que su intensidad en las prácticas no cambia respecto a la de los encuentros.

En el lado ofensivo, Brock Bowers se ha convertido nuevamente en una pieza fundamental desde su debut en la actual temporada durante la semana 3. El ala cerrada ha demostrado su capacidad para generar producción y convertirse en una opción confiable para el ataque de Las Vegas.

Sin embargo, los Raiders necesitan que otros jugadores contribuyan de manera más constante. El ataque terrestre de Las Vegas ocupa el puesto 28 de la NFL, una situación que dificulta el equilibrio ofensivo y puede hacer que la responsabilidad recaiga demasiado en Kirk Cousins y el juego aéreo.

Ashton Jeanty ha tenido una producción limitada por las molestias físicas que ha enfrentado durante la campaña, incluyendo una lesión de tobillo sufrida en la última semana del campo de entrenamiento, además de una lesión de pie por la que fue listado en el reporte de lesionados la semana pasada.

"Creo que cuando sufres algún tipo de lesión, esa es una de las batallas que tienes que enfrentar", reconoció Jeanty sobre el reto de no jugar al 100%. "Si puedes superarla, lo más probable es que juegues. Pero si no puedes, o simplemente no estás en condiciones de hacerlo, por supuesto que te lo pierdes".

Una noticia positiva para la ofensiva de los Malosos es el regreso del receptor abierto Jalen Nailor, quien se perdió el encuentro ante los Patriots después de ingresar al protocolo de conmociones cerebrales por un golpe sufrido contra Kansas City. Su disponibilidad ofrecería otra alternativa para el juego aéreo y ayudaría a distribuir mejor las responsabilidades ofensivas.

No obstante, el tackle defensivo Tonka Hemingway no estará disponible para el partido, ya que fue sumado al protocolo de conmociones cerebrales esta semana.

Los Bills llegan a Las Vegas después de una victoria dramática sobre los Rams de Los Angeles en tiempo extra el lunes por la noche. El resultado les permitió sumar impulso, aunque el calendario les deja menos tiempo de preparación y recuperación antes de visitar a los Raiders.

Buffalo optó por permanecer en California después del encuentro contra los Rams, en lugar de regresar a casa para después viajar nuevamente a Las Vegas. La decisión evita un viaje adicional, aunque el equipo tendrá que afrontar el partido con una semana de preparación más corta de lo habitual.

Los Raiders deberán aprovechar cualquier oportunidad que se presente, especialmente si consiguen imponer presión desde el inicio y obligar a los Bills a jugar desde atrás.

Mientras Las Vegas intenta corregir sus errores, la competencia por los puestos titulares continúa tanto en la línea ofensiva como en la posición de esquinero. Klint Kubiak reconoció que el número limitado de jugadas durante las prácticas de la semana obliga a los jugadores a aprovechar cada oportunidad, aunque considera que el trabajo acumulado durante la temporada baja y el campo de entrenamiento les proporciona una base suficiente.

Esa competencia será importante para un equipo que necesita mayor consistencia y que no puede permitirse repetir los errores que le costaron sus dos encuentros más recientes.

Los Raiders regresan a casa con la necesidad de demostrar que pueden responder después de sus primeras dos derrotas de la temporada. Enfrente tendrán a unos Bills que llegan tras una victoria exigente y cuentan con un mariscal de campo capaz de poner a prueba cualquier defensa.

Para Las Vegas, las prioridades serán claras: contener a Josh Allen, reducir las jugadas explosivas, mejorar la producción terrestre y encontrar más opciones ofensivas alrededor de Brock Bowers.

Esta marcará la primera ocasión donde estas dos franquicias se verán las caras en el Estadio Allegiant con aficionados presentes en las tribunas, debido a que la única otra vez que se enfrentaron en Las Vegas fue en el 2020, donde los Malosos disputaron sus partidos como locales a puerta cerrada.

Los Raiders tendrán un gran escenario y oponente para intentar cambiar la dinámica de su temporada, con una actuación más constante en las tres fases del juego durante los cuatro cuartos del juego y buscar dar la campanada.

Practice Photos: Friday 10.16.26

Take an exclusive look into Intermountain Health Performance Center where the Raiders have their last day of practice before the Week 6 match up against the Bills.

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) before practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers' (89) pads before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers' (89) pads before practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders gear before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders gear before practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Bryce Cabeldue (77) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Bryce Cabeldue (77) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) before practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) before practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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A Las Vegas Raiders player during practice at Intermountain Health Performance Center.
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A Las Vegas Raiders player during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tim Keenan III (91) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders head strength and conditioning coach A.J. Neibel during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders head strength and conditioning coach A.J. Neibel during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Footballs during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Footballs during practice at Intermountain Health Performance Center.

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The Las Vegas Raiders defense during practice at Intermountain Health Performance Center.
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The Las Vegas Raiders defense during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders assistant defensive line coach Kenyon Jackson during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders assistant defensive line coach Kenyon Jackson during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy's (28) helmet during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy's (28) helmet during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive quality control coach Ketner Kupp and linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive quality control coach Ketner Kupp and linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) and defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders special teams coordinator Joe Decamillis during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders special teams coordinator Joe Decamillis during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive line coach Travis Smith during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive line coach Travis Smith during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) and long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) and long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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