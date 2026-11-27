"Creo que simplemente se trata de familiaridad, del tiempo que hemos dedicado a nuestros conceptos y de cómo nuestra técnica continúa mejorando", aseguró el coordinador ofensivo Andrew Janocko sobre la mejoría del juego terrestre de los Malosos. "Nuestros entrenadores siguen trabajando constantemente en esos fundamentos, asegurándose de que mejoremos, de que nuestros esquemas sean lo más sólidos posible y de permitir que los jugadores salgan al campo y los ejecuten".

Otro elemento que dejó buenas sensaciones ante Denver fue el desempeño del receptor abierto Jack Bech, quien consiguió sus mejores números hasta ahora como profesional. Su capacidad para competir, bloquear y contribuir en diferentes situaciones ofensivas ha sido parte importante de su desarrollo.

"Es un jugador muy aguerrido, sale al campo y juega con mucha intensidad", describió Janocko sobre Bech. "Siempre está trabajando en su técnica. Él, el coach Zach Azzanni y todos los receptores están constantemente trabajando en los detalles de sus rutas, los bloqueos y en jugar la posición de manera completa. Fue bueno verlo tener éxito y realizar algunas jugadas importantes".

Del otro lado del balón, los Raiders tendrán un desafío importante frente a una defensiva de Cleveland que se ha distinguido especialmente por su capacidad para detener el juego aéreo. Los Cafés ocupan el sexto lugar de la NFL permitiendo solamente 201.1 yardas por pase por encuentro y el decimosexto en yardas totales permitidas.

Por ello, será fundamental que Mendoza encuentre un buen ritmo desde el inicio, tome decisiones acertadas y aproveche las oportunidades que presente la defensiva rival. La protección al quarterback y la capacidad de establecer el ataque terrestre también serán factores determinantes.

En el aspecto defensivo, Las Vegas buscará encontrar respuestas ante una ofensiva de Cleveland que promedia 18.8 puntos por partido. Deshaun Watson llega a este compromiso después de recuperar protagonismo como mariscal de campo en la NFL. Ha participado en nueve encuentros esta temporada con los Cafés, la mayor cantidad desde su último año con Houston en 2020, y Cleveland ha conseguido seis victorias en esos partidos.

Cabe recordar que Watson llegó a Cleveland en 2022 mediante un intercambio que incluyó tres selecciones de primera ronda, una de tercera y dos de cuarta ronda del Draft.

La competencia por los puestos de titular en la secundaria continúa siendo uno de los temas de atención para los Raiders. Darien Porter, quien disputa su segundo año en la NFL, además de los novatos Jermod McCoy y Hezekiah Masses, continúan buscando oportunidades para consolidarse en esa posición.

"Es una competencia muy cerrada, realmente lo es", declaró el coordinador defensivo Rob Leonard. "Es algo que evaluamos día a día, y así es como lo hablamos. Ha sido consistente, en mi opinión, hasta que alguien se gane definitivamente el puesto. Y esa no es la única posición. En la línea defensiva también hemos rotado a muchos jugadores. Definitivamente se ha ganado más tiempo de juego por la manera en que se ha comportado y trabajado".

La rotación en el interior de la línea defensiva continuará siendo necesaria debido a las numerosas lesiones que han afectado a ese grupo. Adam Butler, Tonka Hemingway y Tim Keenan fueron descartados para el encuentro en el último reporte de lesionados de la semana. Los Raiders podrán recurrir nuevamente a jugadores del equipo de prácticas, como Chris Williams, quien tendría una segunda oportunidad consecutiva, además de David Blay Jr., recientemente incorporado al equipo.

Como parte de la preparación para este compromiso, los Raiders anunciaron a sus tres capitanes para el encuentro ante Cleveland: Fernando Mendoza representará a la ofensiva, Maxx Crosby será el capitán defensivo y Dylan Laube tendrá esa responsabilidad en los equipos especiales.

La elección de Mendoza resulta particularmente significativa, considerando que apenas disputará su tercer partido como titular en la NFL. Es una muestra de la responsabilidad que comienza a asumir el joven mariscal de campo dentro del equipo.