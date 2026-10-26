Inicio lento de Raiders les cuesta caro ante Rams

Los Raiders cavaron una tumba demasiado profunda en la primera mitad y, aunque reaccionaron en el último cuarto, no pudieron evitar una derrota de 35-21 ante los Rams en el Estadio Allegiant. Las Vegas suma cuatro caídas consecutivas después de comenzar la temporada con tres victorias, y sus problemas tanto en el juego terrestre ofensivo como defensivo siguen pasando factura.
Después de ganar el volado, los Malosos eligieron recibir el balón para comenzar el partido, pero su primera serie terminó en tres y fuera. La defensa respondió de la misma manera ante Los Ángeles, incluyendo una captura de Tonka Hemingway en tercera oportunidad, pero Matt Gay falló un gol de campo de 51 yardas que pudo haber abierto el marcador.
A partir de ahí, los Rams tomaron el control. Los Ángeles consiguió touchdowns en sus siguientes cuatro series ofensivas de la primera mitad, mientras que los Raiders tuvieron que conformarse con dos goles de campo en sus visitas a la zona roja para irse al descanso perdiendo 28-6.
"Obviamente, no fue una actuación digna de ganar. No comenzamos el partido lo suficientemente bien. No nos dimos una oportunidad. Empezamos demasiado lento", reconoció el entrenador en jefe Klint Kubiak. "Los muchachos lucharon en la segunda mitad, pero cuando te metes en un hoyo tan profundo ante un equipo realmente bueno y bien dirigido, no te das una oportunidad".
Uno de los aspectos más preocupantes para Las Vegas durante esta racha es su incapacidad para establecer el juego terrestre y detener el de sus rivales.
En sus cuatro derrotas consecutivas, los Raiders no han superado las 75 yardas terrestres en ningún partido. Del otro lado del balón, cada uno de sus últimos cuatro rivales ha conseguido al menos 100 yardas por tierra, y tres de ellos han superado las 165.
Esta combinación complica el panorama: la ofensiva pierde una herramienta para controlar el ritmo del partido, mientras que la defensa permite a sus oponentes avanzar y mantener vivas sus series. Ante los Rams, la desventaja temprana también obligó a Las Vegas a buscar respuestas por la vía aérea.
La efectividad en la zona roja fue otro problema. Los Raiders volvieron a desperdiciar oportunidades importantes, algo que Kubiak reconoció después del encuentro.
"Es muy decepcionante, especialmente por el énfasis que le hemos puesto. Tenemos que hacer jugadas cuando tenemos nuestras oportunidades uno contra uno. Tenemos que hacer los pases, tenemos que hacer las recepciones, y no sucedió", señaló el entrenador.
Los primeros minutos del último cuarto ofrecieron esperanzas de remontada. Kirk Cousins conectó con Tre Tucker en un pase de touchdown de 37 yardas y, en la siguiente jugada defensiva, Nakobe Dean interceptó a Matthew Stafford para devolverle el balón a Las Vegas.
La ofensiva aprovechó la oportunidad y Cousins encontró a Ashton Jeanty para otra anotación, reduciendo la diferencia a 28-18. Sin embargo, los Raiders fallaron aambas conversiones de dos puntos que intentaron.
Los Rams terminaron con cualquier posibilidad de remontada mediante una serie ofensiva de 70 yardas en 12 jugadas que consumió casi siete minutos y culminó en otro touchdown para ampliar la ventaja a 35-18. Las Vegas agregó puntos posteriormente, pero el marcador final quedó 35-21.
Para Ashton Jeanty, la diferencia entre el inicio de temporada, cuando los Raiders ganaron sus primeros tres encuentros, y la racha actual está relacionada con la manera en que el equipo comienza los partidos.
"Siento que comenzábamos más rápido como equipo. Parece que en estos partidos nos hemos quedado un poco atrás y hemos tenido que intentar remontar. Creo que simplemente necesitamos comenzar más rápido en la primera mitad", explicó el corredor.
Maxx Crosby también reconoció que el equipo necesita encontrar soluciones rápidamente.
"No estamos jugando lo suficientemente bien en este momento, hay demasiados altibajos, comenzamos lento y también hemos comenzado lento en la segunda mitad durante las últimas semanas. Tenemos que encontrar soluciones rápido. Tenemos otra oportunidad ante los Jets. Todos tenemos que mirarnos al espejo y ser mejores", declaró el defensivo estelar..
Los Raiders ahora viajarán a Nueva York para enfrentar a los Jets, que llegan con marca de 2-5 y apenas una victoria en sus últimos seis partidos. De los cinco rivales que Las Vegas enfrentará antes de su semana de descanso, los Jets son el único que actualmente no tiene récord ganador. Será una oportunidad para intentar frenar la mala racha, aunque los Raiders necesitarán mejorar en varios aspectos.
Un comienzo más sólido, mayor efectividad en la zona roja y una respuesta tanto en el ataque terrestre como en la defensa contra la carrera serán fundamentales para cambiar el rumbo.
Después de cuatro derrotas consecutivas, Las Vegas necesita convertir las lecciones de estas últimas semanas en resultados antes de que la temporada se aleje aún más de sus objetivos.
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