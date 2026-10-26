Inicio lento de Raiders les cuesta caro ante Rams

"Es muy decepcionante, especialmente por el énfasis que le hemos puesto. Tenemos que hacer jugadas cuando tenemos nuestras oportunidades uno contra uno. Tenemos que hacer los pases, tenemos que hacer las recepciones, y no sucedió", señaló el entrenador.

Los primeros minutos del último cuarto ofrecieron esperanzas de remontada. Kirk Cousins conectó con Tre Tucker en un pase de touchdown de 37 yardas y, en la siguiente jugada defensiva, Nakobe Dean interceptó a Matthew Stafford para devolverle el balón a Las Vegas.

La ofensiva aprovechó la oportunidad y Cousins encontró a Ashton Jeanty para otra anotación, reduciendo la diferencia a 28-18. Sin embargo, los Raiders fallaron aambas conversiones de dos puntos que intentaron.

Los Rams terminaron con cualquier posibilidad de remontada mediante una serie ofensiva de 70 yardas en 12 jugadas que consumió casi siete minutos y culminó en otro touchdown para ampliar la ventaja a 35-18. Las Vegas agregó puntos posteriormente, pero el marcador final quedó 35-21.

Para Ashton Jeanty, la diferencia entre el inicio de temporada, cuando los Raiders ganaron sus primeros tres encuentros, y la racha actual está relacionada con la manera en que el equipo comienza los partidos.

"Siento que comenzábamos más rápido como equipo. Parece que en estos partidos nos hemos quedado un poco atrás y hemos tenido que intentar remontar. Creo que simplemente necesitamos comenzar más rápido en la primera mitad", explicó el corredor.

Maxx Crosby también reconoció que el equipo necesita encontrar soluciones rápidamente.

"No estamos jugando lo suficientemente bien en este momento, hay demasiados altibajos, comenzamos lento y también hemos comenzado lento en la segunda mitad durante las últimas semanas. Tenemos que encontrar soluciones rápido. Tenemos otra oportunidad ante los Jets. Todos tenemos que mirarnos al espejo y ser mejores", declaró el defensivo estelar..

Los Raiders ahora viajarán a Nueva York para enfrentar a los Jets, que llegan con marca de 2-5 y apenas una victoria en sus últimos seis partidos. De los cinco rivales que Las Vegas enfrentará antes de su semana de descanso, los Jets son el único que actualmente no tiene récord ganador. Será una oportunidad para intentar frenar la mala racha, aunque los Raiders necesitarán mejorar en varios aspectos.

Un comienzo más sólido, mayor efectividad en la zona roja y una respuesta tanto en el ataque terrestre como en la defensa contra la carrera serán fundamentales para cambiar el rumbo.