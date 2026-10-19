Raiders dejan escapar oportunidad ante Bills

Los Raiders de Las Vegas sufrieron su tercera derrota consecutiva al caer 33-30 ante los Bills de Buffalo en un encuentro que se mantuvo competitivo hasta el cierre del partido. Aunque los Malosos encontraron la manera de regresar al juego después de estar abajo por 10 puntos, las oportunidades desaprovechadas en la zona roja y los errores en momentos clave terminaron marcando la diferencia.
"Como equipo, no cerramos el partido y tenemos mucho por mejorar", dijo el entrenador en jefe Klint Kubiak tras el partido. "Pero no estamos satisfechos con victorias morales. Somos un equipo que vamos 3-3 y tenemos todo por delante".
Durante la primera mitad, las defensivas lograron limitar el daño de sus respectivos rivales. Buffalo consiguió un touchdown y dos goles de campo, mientras que Las Vegas produjo exactamente la misma cantidad de puntos para llegar al descanso con el marcador empatado a 13.
El encuentro cambió al inicio del tercer cuarto. Después de que la ofensiva de los Raiders no lograra avanzar en su primera serie, Buffalo estuvo cerca de ampliar su ventaja con un pase de anotación de Josh Allen a Dalton Kincaid, pero un castigo de holding ofensivo anuló la jugada y obligó a los Bills a conformarse con un gol de campo.
La siguiente ofensiva de Las Vegas terminó en su segunda jugada con una intercepción de Kirk Cousins, quien le entregó a Buffalo una oportunidad con buena posición de campo. Los Bills aprovecharon la pérdida de balón y la convirtieron en un touchdown para tomar una ventaja de 23-13.
Sin embargo, los Raiders respondieron. Un gol de campo acercó a Las Vegas a siete puntos y, después de que la defensiva obligara a Buffalo a despejar, Cousins encontró a Tre Tucker en las diagonales para empatar el partido a 23.
La ofensiva plata y negro había demostrado que podía competir con uno de los equipos más peligrosos de la NFL, pero todavía quedaba el desafío de ejecutar en los minutos finales.
Con menos de cinco minutos por jugar, James Cook encontró la zona de anotación por tierra para devolverle la ventaja a Buffalo. Posteriormente, la defensiva de los Bills volvió a detener a Las Vegas en tres jugadas y su ofensiva aprovechó para consumir tiempo y agregar un gol de campo tras la pausa de los dos minutos, colocando el marcador 33-23.
Los Raiders no se rindieron. Cousins conectó de nueva cuenta con Tucker en un pase de anotación de 44 yardas para reducir la diferencia a tres puntos, pero Buffalo recuperó la patada corta y terminó con las esperanzas de remontada de Las Vegas.
"No puedes llegar a la penúltima posesión y tener tres pases incompletos. No puedes lanzar una intercepción en el tercer cuarto que les dé una posición favorable en el campo y termine en touchdown. No puedes convertir solamente dos de cinco oportunidades en la zona roja", es como el mariscal de campo Kirk Cousins analizó los errores que le costaron caro a Las Vegas. "En tercera oportunidad y gol, tenemos que conseguir esos cuatro puntos adicionales y anotar el touchdown, no conformarnos con el gol de campo. Son jugadas que revisas después y dices que no te dieron la oportunidad de ganar. Se trata de ejecutar, hacer las jugadas y administrar bien el partido para darte la oportunidad de cerrarlo en el último cuarto", añadió.
A pesar de la derrota, los números ofensivos de Las Vegas reflejan una capacidad de producción que merece atención. Los Malosos han anotado al menos 26 puntos en cinco partidos esta temporada, empatados con los Bills y Leones como los equipos con más juegos llegando a esa cifra en el 2026. Además, ya superaron la cantidad de partidos con esa producción que registraron en cualquier temporada desde el 2022, cuando lo consiguieron en siete ocasiones. Aunque sin duda tienen mucho por mejorar en la zona roja después de conformarse con goles de campo en tres de sus cinco viajes dentro de la yarda 20 de Buffalo en este partido.
Kirk Cousins terminó el encuentro completando 23 de sus 41 pases para 313 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. Ambas conexiones anotadoras fueron con Tre Tucker, quien encabezó a los receptores de Las Vegas con 97 yardas aéreas producto de cinco recepciones.
En el caso de Tre Tucker, sus dos anotaciones ante Buffalo volvieron a poner en evidencia su capacidad para generar jugadas explosivas, particularmente en campo abierto.
"He jugado con DeSean Jackson y Aldrick Robinson, jugadores que corrían las 40 yardas en 4.2 segundos. Tre tiene esa velocidad", aseguró Cousins. "Cuando salí del campo, dije: 'Creo que es más rápido de lo que me imaginaba'. Hay momentos en los que simplemente tengo que lanzar profundo y dejar que él vaya por el balón".
Por su parte, las alas cerradas Michael Mayer y Brock Bowers también tuvieron actuaciones destacadas. Mayer lideró al equipo con siete recepciones para 95 yardas, la mayor cantidad de yardas para 'Big Mike' en un partido durante sus 44 encuentros disputados en la NFL.
Bowers, a quien no le fue lanzado un pase durante la primera mitad, terminó con cuatro recepciones para 70 yardas. Su producción volvió a demostrar la importancia que tiene dentro de la ofensiva plata y negro, incluso después de una primera mitad en la que no tuvo oportunidades de participar en el juego aéreo.
Esta fue apenas la segunda ocasión en la historia de la franquicia en la que dos alas cerradas de los Raiders registran al menos 70 yardas por recepción en un mismo encuentro. La primera ocurrió apenas hace dos semanas ante Kansas City, también con Bowers y Mayer como protagonistas.
En cinco de sus seis partidos esta temporada, los Raiders han estado en el último cuarto ya sea con la ventaja en el marcador o con el encuentro empatado, manteniéndose en posición de pelear por la victoria. Las Vegas logró capitalizar esas oportunidades en tres ocasiones, pero no pudo hacer lo mismo ante los Jefes ni frente a los Bills.
La diferencia entre competir y ganar está en la capacidad de ejecutar bajo presión cuando más importa. Los Malosos han demostrado que pueden mantenerse a la altura de sus rivales, pero las derrotas ante Kansas City y Buffalo evidencian que todavía necesitan encontrar la manera de cerrar los partidos y convertir su competitividad en resultados.
"He sido parte de partidos en los que no éramos competitivos y sentías que simplemente estabas ahí participando, esto es diferente", explicó Tucker. "Estamos compitiendo, y de eso se trata la NFL. Muchos partidos se deciden por una sola anotación, y es una fortuna ser parte de ellos porque significa que somos competitivos. (Pero) como dijo el entrenador Kubiak, tenemos que encontrar la manera de cerrar estos partidos. Estamos en todos ellos, pero los grandes equipos saben cómo terminarlos. Eso es lo que tenemos que resolver esta semana".
Ahora, los Raiders tendrán que concentrarse en su siguiente compromiso ante los Rams de Los Ángeles, que también llegan tras una derrota, luego de caer 18-16 en casa ante los Cardenales de Arizona.
Las Vegas ha demostrado que cuenta con los recursos para competir, pero su siguiente reto será corregir los errores que han marcado la diferencia en los momentos decisivos. Porque, como reconocieron tanto Kubiak como sus jugadores, mantenerse en el partido es importante. Encontrar la manera de ganarlo es lo que realmente cuenta.
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