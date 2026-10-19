Raiders dejan escapar oportunidad ante Bills

Los Raiders de Las Vegas sufrieron su tercera derrota consecutiva al caer 33-30 ante los Bills de Buffalo en un encuentro que se mantuvo competitivo hasta el cierre del partido. Aunque los Malosos encontraron la manera de regresar al juego después de estar abajo por 10 puntos, las oportunidades desaprovechadas en la zona roja y los errores en momentos clave terminaron marcando la diferencia.

"Como equipo, no cerramos el partido y tenemos mucho por mejorar", dijo el entrenador en jefe Klint Kubiak tras el partido. "Pero no estamos satisfechos con victorias morales. Somos un equipo que vamos 3-3 y tenemos todo por delante".

Durante la primera mitad, las defensivas lograron limitar el daño de sus respectivos rivales. Buffalo consiguió un touchdown y dos goles de campo, mientras que Las Vegas produjo exactamente la misma cantidad de puntos para llegar al descanso con el marcador empatado a 13.

El encuentro cambió al inicio del tercer cuarto. Después de que la ofensiva de los Raiders no lograra avanzar en su primera serie, Buffalo estuvo cerca de ampliar su ventaja con un pase de anotación de Josh Allen a Dalton Kincaid, pero un castigo de holding ofensivo anuló la jugada y obligó a los Bills a conformarse con un gol de campo.

La siguiente ofensiva de Las Vegas terminó en su segunda jugada con una intercepción de Kirk Cousins, quien le entregó a Buffalo una oportunidad con buena posición de campo. Los Bills aprovecharon la pérdida de balón y la convirtieron en un touchdown para tomar una ventaja de 23-13.

Sin embargo, los Raiders respondieron. Un gol de campo acercó a Las Vegas a siete puntos y, después de que la defensiva obligara a Buffalo a despejar, Cousins encontró a Tre Tucker en las diagonales para empatar el partido a 23.

La ofensiva plata y negro había demostrado que podía competir con uno de los equipos más peligrosos de la NFL, pero todavía quedaba el desafío de ejecutar en los minutos finales.

Con menos de cinco minutos por jugar, James Cook encontró la zona de anotación por tierra para devolverle la ventaja a Buffalo. Posteriormente, la defensiva de los Bills volvió a detener a Las Vegas en tres jugadas y su ofensiva aprovechó para consumir tiempo y agregar un gol de campo tras la pausa de los dos minutos, colocando el marcador 33-23.

Los Raiders no se rindieron. Cousins conectó de nueva cuenta con Tucker en un pase de anotación de 44 yardas para reducir la diferencia a tres puntos, pero Buffalo recuperó la patada corta y terminó con las esperanzas de remontada de Las Vegas.

"No puedes llegar a la penúltima posesión y tener tres pases incompletos. No puedes lanzar una intercepción en el tercer cuarto que les dé una posición favorable en el campo y termine en touchdown. No puedes convertir solamente dos de cinco oportunidades en la zona roja", es como el mariscal de campo Kirk Cousins analizó los errores que le costaron caro a Las Vegas. "En tercera oportunidad y gol, tenemos que conseguir esos cuatro puntos adicionales y anotar el touchdown, no conformarnos con el gol de campo. Son jugadas que revisas después y dices que no te dieron la oportunidad de ganar. Se trata de ejecutar, hacer las jugadas y administrar bien el partido para darte la oportunidad de cerrarlo en el último cuarto", añadió.