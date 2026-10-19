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Raiders dejan escapar oportunidad ante Bills

Oct 19, 2026 at 09:00 AM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders de Las Vegas sufrieron su tercera derrota consecutiva al caer 33-30 ante los Bills de Buffalo en un encuentro que se mantuvo competitivo hasta el cierre del partido. Aunque los Malosos encontraron la manera de regresar al juego después de estar abajo por 10 puntos, las oportunidades desaprovechadas en la zona roja y los errores en momentos clave terminaron marcando la diferencia.

"Como equipo, no cerramos el partido y tenemos mucho por mejorar", dijo el entrenador en jefe Klint Kubiak tras el partido. "Pero no estamos satisfechos con victorias morales. Somos un equipo que vamos 3-3 y tenemos todo por delante".

Durante la primera mitad, las defensivas lograron limitar el daño de sus respectivos rivales. Buffalo consiguió un touchdown y dos goles de campo, mientras que Las Vegas produjo exactamente la misma cantidad de puntos para llegar al descanso con el marcador empatado a 13.

El encuentro cambió al inicio del tercer cuarto. Después de que la ofensiva de los Raiders no lograra avanzar en su primera serie, Buffalo estuvo cerca de ampliar su ventaja con un pase de anotación de Josh Allen a Dalton Kincaid, pero un castigo de holding ofensivo anuló la jugada y obligó a los Bills a conformarse con un gol de campo.

La siguiente ofensiva de Las Vegas terminó en su segunda jugada con una intercepción de Kirk Cousins, quien le entregó a Buffalo una oportunidad con buena posición de campo. Los Bills aprovecharon la pérdida de balón y la convirtieron en un touchdown para tomar una ventaja de 23-13.

Sin embargo, los Raiders respondieron. Un gol de campo acercó a Las Vegas a siete puntos y, después de que la defensiva obligara a Buffalo a despejar, Cousins encontró a Tre Tucker en las diagonales para empatar el partido a 23.

La ofensiva plata y negro había demostrado que podía competir con uno de los equipos más peligrosos de la NFL, pero todavía quedaba el desafío de ejecutar en los minutos finales.

Con menos de cinco minutos por jugar, James Cook encontró la zona de anotación por tierra para devolverle la ventaja a Buffalo. Posteriormente, la defensiva de los Bills volvió a detener a Las Vegas en tres jugadas y su ofensiva aprovechó para consumir tiempo y agregar un gol de campo tras la pausa de los dos minutos, colocando el marcador 33-23.

Los Raiders no se rindieron. Cousins conectó de nueva cuenta con Tucker en un pase de anotación de 44 yardas para reducir la diferencia a tres puntos, pero Buffalo recuperó la patada corta y terminó con las esperanzas de remontada de Las Vegas.

"No puedes llegar a la penúltima posesión y tener tres pases incompletos. No puedes lanzar una intercepción en el tercer cuarto que les dé una posición favorable en el campo y termine en touchdown. No puedes convertir solamente dos de cinco oportunidades en la zona roja", es como el mariscal de campo Kirk Cousins analizó los errores que le costaron caro a Las Vegas. "En tercera oportunidad y gol, tenemos que conseguir esos cuatro puntos adicionales y anotar el touchdown, no conformarnos con el gol de campo. Son jugadas que revisas después y dices que no te dieron la oportunidad de ganar. Se trata de ejecutar, hacer las jugadas y administrar bien el partido para darte la oportunidad de cerrarlo en el último cuarto", añadió.

A pesar de la derrota, los números ofensivos de Las Vegas reflejan una capacidad de producción que merece atención. Los Malosos han anotado al menos 26 puntos en cinco partidos esta temporada, empatados con los Bills y Leones como los equipos con más juegos llegando a esa cifra en el 2026. Además, ya superaron la cantidad de partidos con esa producción que registraron en cualquier temporada desde el 2022, cuando lo consiguieron en siete ocasiones. Aunque sin duda tienen mucho por mejorar en la zona roja después de conformarse con goles de campo en tres de sus cinco viajes dentro de la yarda 20 de Buffalo en este partido.

Kirk Cousins terminó el encuentro completando 23 de sus 41 pases para 313 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. Ambas conexiones anotadoras fueron con Tre Tucker, quien encabezó a los receptores de Las Vegas con 97 yardas aéreas producto de cinco recepciones.

En el caso de Tre Tucker, sus dos anotaciones ante Buffalo volvieron a poner en evidencia su capacidad para generar jugadas explosivas, particularmente en campo abierto.

"He jugado con DeSean Jackson y Aldrick Robinson, jugadores que corrían las 40 yardas en 4.2 segundos. Tre tiene esa velocidad", aseguró Cousins. "Cuando salí del campo, dije: 'Creo que es más rápido de lo que me imaginaba'. Hay momentos en los que simplemente tengo que lanzar profundo y dejar que él vaya por el balón".

Por su parte, las alas cerradas Michael Mayer y Brock Bowers también tuvieron actuaciones destacadas. Mayer lideró al equipo con siete recepciones para 95 yardas, la mayor cantidad de yardas para 'Big Mike' en un partido durante sus 44 encuentros disputados en la NFL.

Bowers, a quien no le fue lanzado un pase durante la primera mitad, terminó con cuatro recepciones para 70 yardas. Su producción volvió a demostrar la importancia que tiene dentro de la ofensiva plata y negro, incluso después de una primera mitad en la que no tuvo oportunidades de participar en el juego aéreo.

Esta fue apenas la segunda ocasión en la historia de la franquicia en la que dos alas cerradas de los Raiders registran al menos 70 yardas por recepción en un mismo encuentro. La primera ocurrió apenas hace dos semanas ante Kansas City, también con Bowers y Mayer como protagonistas.

En cinco de sus seis partidos esta temporada, los Raiders han estado en el último cuarto ya sea con la ventaja en el marcador o con el encuentro empatado, manteniéndose en posición de pelear por la victoria. Las Vegas logró capitalizar esas oportunidades en tres ocasiones, pero no pudo hacer lo mismo ante los Jefes ni frente a los Bills.

La diferencia entre competir y ganar está en la capacidad de ejecutar bajo presión cuando más importa. Los Malosos han demostrado que pueden mantenerse a la altura de sus rivales, pero las derrotas ante Kansas City y Buffalo evidencian que todavía necesitan encontrar la manera de cerrar los partidos y convertir su competitividad en resultados.

"He sido parte de partidos en los que no éramos competitivos y sentías que simplemente estabas ahí participando, esto es diferente", explicó Tucker. "Estamos compitiendo, y de eso se trata la NFL. Muchos partidos se deciden por una sola anotación, y es una fortuna ser parte de ellos porque significa que somos competitivos. (Pero) como dijo el entrenador Kubiak, tenemos que encontrar la manera de cerrar estos partidos. Estamos en todos ellos, pero los grandes equipos saben cómo terminarlos. Eso es lo que tenemos que resolver esta semana".

Ahora, los Raiders tendrán que concentrarse en su siguiente compromiso ante los Rams de Los Ángeles, que también llegan tras una derrota, luego de caer 18-16 en casa ante los Cardenales de Arizona.

Las Vegas ha demostrado que cuenta con los recursos para competir, pero su siguiente reto será corregir los errores que han marcado la diferencia en los momentos decisivos. Porque, como reconocieron tanto Kubiak como sus jugadores, mantenerse en el partido es importante. Encontrar la manera de ganarlo es lo que realmente cuenta.

Top Shots: Raiders vs. Bills | Week 6

View the best photos from the Raiders' regular season Week 6 matchup against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

The locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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The locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor's (9) pads in the locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor's (9) pads in the locker room prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer's (87) locker prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer's (87) locker prior to the Las Vegas Raiders' arrival for their regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Allegiant Stadium before the regular season home game against the Buffalo Bills, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Allegiant Stadium before the regular season home game against the Buffalo Bills, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Crucial Catch Signage before the regular season home game against the Buffalo Bills, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Crucial Catch Signage before the regular season home game against the Buffalo Bills, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Crucial Catch Signage before the regular season home game against the Buffalo Bills, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Crucial Catch Signage before the regular season home game against the Buffalo Bills, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and tight end Brock Bowers (89) arrive to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and tight end Brock Bowers (89) arrive to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) arrives to the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders assistant head coach Mike McCoy warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) walks down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) walks down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders returners huddle in the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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The Las Vegas Raiders returners huddle in the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) high fives the Henderson Paseo Verde Little League Team before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) high fives the Henderson Paseo Verde Little League Team before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) in the locker room before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) in the locker room before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) signs autographs for fans before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) signs autographs for fans before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the bench before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the bench before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) walks down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) walks down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) and center Tyler Linderbaum (65) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) and center Tyler Linderbaum (65) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) walks down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) walks down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and defensive tackle Jonah Laulu (96) walk down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) and defensive tackle Jonah Laulu (96) walk down the tunnel before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
A Las Vegas Raiders player wears a Crucial Catch glove before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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A Las Vegas Raiders player wears a Crucial Catch glove before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) warming up before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) huddles with the team before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) huddles with the team before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) takes the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) takes the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) is introduced onto the field before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
A Las Vegas Raiders player hold his helmet during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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A Las Vegas Raiders player hold his helmet during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the national anthem before the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders Week 6 Captains walk out to the center of the field for the coin toss before the regular season home game against the the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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The Las Vegas Raiders Week 6 Captains walk out to the center of the field for the coin toss before the regular season home game against the the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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The Las Vegas Raiders defense makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) celebrates sacking the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) celebrates sacking the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) congratulates linebacker Quay Walker (7) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) congratulates linebacker Quay Walker (7) after sacking the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) returns a kickoff during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) returns a kickoff during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) passes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) passes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates afters making a first down during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates afters making a first down during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) celebrates after running back Ashton Jeanty (2) runs for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) celebrates after running back Ashton Jeanty (2) runs for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after rushing for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after rushing for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with teammates after rushing for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates with teammates after rushing for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after rushing for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) celebrates after rushing for a 1-yard touchdown during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) breaks up a pass during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) breaks up a pass during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) congratulates safety Treydan Stukes (31) after breaking up a pass during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) congratulates safety Treydan Stukes (31) after breaking up a pass during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) returns a kickoff during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) returns a kickoff during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) defends during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) defends during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35), defensive end Malcolm Koonce (51) and defensive tackle Adam Butler (69) make a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35), defensive end Malcolm Koonce (51) and defensive tackle Adam Butler (69) make a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Taron Johnson (3) make a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Taron Johnson (3) make a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) returns a punt during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) returns a punt during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 27-yard field goal attempt during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 27-yard field goal attempt during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) defends during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) defends during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) sacks the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and cornerback Jermod McCoy (28) line up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and cornerback Jermod McCoy (28) line up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) defends during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) defends during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 23-yard field goal attempt during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) lines up for a 23-yard field goal attempt during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) celebrates with kicker Matt Gay (14) after a 23-yard field goal during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) celebrates with kicker Matt Gay (14) after a 23-yard field goal during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) rushes the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) rushes the quarterback during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive end Maxx Crosby (98) attempt to block a PAT during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive end Maxx Crosby (98) attempt to block a PAT during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with safety Jeremy Chinn (11) and linebacker Nakobe Dean (17) after a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates with safety Jeremy Chinn (11) and linebacker Nakobe Dean (17) after a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) help up tight end Michael Mayer (87) during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) help up tight end Michael Mayer (87) during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) makes a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) makes a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) makes a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) makes a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) rushes during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) runs after making a catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after making an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with running back Ashton Jeanty (2) after making an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates after making an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates after making an 11-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with wide receiver Jalen Nailor (9) after making an 1-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) celebrates with wide receiver Jalen Nailor (9) after making an 1-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) lines up before the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) makes a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after making a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) celebrates after making a tackle during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) on the bench during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) on the bench during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) catches the kickoff during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) catches the kickoff during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a 44-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) makes a 44-yard touchdown catch during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) receives the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) receives the snap during the regular season home game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium, Sunday, October 18, 2026, in Las Vegas, Nev. The Las Vegas Raiders lost 33-30.

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Raiders no logran frenar a Patriotas; Mendoza hace su debut

Las Vegas cayó 45-17 en Nueva Inglaterra y sufrió su segunda derrota consecutiva. Fernando Mendoza hizo su debut oficial en la NFL y los Malosos ahora se enfocan en regresar a casa para recibir a los Bills.

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Raiders buscan demostrar su capacidad de reacción ante los Patriotas

Después de caer ante Kansas City, Las Vegas enfrenta una prueba importante ante unos Patriotas que vienen de vencer a Buffalo.

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Más que un mariscal de campo: en Fernando Mendoza, la Raider Nation y la comunidad latina se ven reflejados

Para Mendoza, vestir los colores Plata y Negro significa honrar sus raíces cubanas, a su familia y a la comunidad latina que se identifica con su trayectoria.

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Raiders luchan hasta el final en derrota ante Jefes

La defensa limitó a Kansas City a 10 puntos entre los primeros tres cuartos, pero los Jefes aprovecharon sus jugadas explosivas y generaron pérdidas de balón claves para quitarle el invicto a los Raiders.

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Raiders y Jefes listos para duelo entre invictos

Las Vegas y Kansas City llegan con marca de 3-0 a un enfrentamiento divisional en el Estadio Allegiant, en el que los Raiders buscarán mantenerse perfectos y comenzar la temporada 4-0 por primera vez desde 2002.

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'Todo es posible': inspirado por los pioneros hispanos Tom Flores y Jim Plunkett, el entrenador de quarterbacks de los Raiders, Mike Sullivan, cierra el círculo

"Fue algo especial, ya de por sí ser seguidor de los Raiders, pero ver a esos dos hombres, esos dos grandes hombres, que parecen tíos o primos, le dio un toque especial", dijo Sullivan.

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Historias de los orígenes de la Raider Nation: Conoce a Gilberto Márquez, un reconocido artesano de sombreros inspirado en la cultura mexicana

Este nativo del sur de California ha plasmado en el mundo de la moda su pasión por los Raiders, la cultura lowrider y su herencia hispana.

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Bowers brilla y defensa sentencia en triunfo de Raiders ante Santos

Brock Bowers regresó con una actuación destacada y la defensa provocó cuatro pérdidas de balón en el último cuarto para darle la vuelta al partido en Nueva Orleans.

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Raiders buscan mantener paso perfecto ante unos Santos peligrosos

Las Vegas llega a Nueva Orleans con marca de 2-0 y una defensa que no ha permitido más de 14 puntos en cada uno de sus primeros dos partidos.

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Los Raiders mandan otro aviso al vencer a Cargadores

Las Vegas consigue su mejor inicio de temporada desde el 2021 con una victoria 26-14 en Los Ángeles.

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Sights of the Game: Week 6 Gameday Entertainment vs. Bills

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Get an exclusive look at the gameday entertainment from the Raiders' regular season Week 6 matchup against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

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Gutierrez: At 3-3, the Raiders know close isn't good enough

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The Raiders' record is tantalizingly frustrating. And with every game in an NFL season a season unto itself, Sunday against the Bills bore every misstep, every victory.

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Raiders dejan escapar oportunidad ante Bills

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Las Vegas llegó al medio tiempo empatado con Buffalo y logró igualar el marcador en el último cuarto, pero no pudieron frenar a Josh Allen y compañía en los momentos decisivos.

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'It wasn't enough': Raiders can't stack plays in loss to Bills

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Raiders host Amber Theoharis is joined by analysts James Jones and Eric Allen to recap the Raiders' Week 6 matchup against the Buffalo Bills on Raiders Gameday.

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Game Recap: Raiders go toe-to-toe with Bills, but drop third straight game

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Klint Kubiak Postgame Presser - 10.18.26 | Week 6

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Head Coach Klint Kubiak addresses the media following the Raiders' Week 6 matchup against the Buffalo Bills.

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Kirk Cousins Postgame Presser - 10.18.26 | Week 6

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Quarterback Kirk Cousins addresses the media following the Raiders' Week 6 matchup against the Buffalo Bills.

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Postgame Locker Room Scrums - Week 6 vs. Bills

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DE Maxx Crosby, WR Tre Tucker, center Tyler Linderbaum, guard Caleb Rogers, RB Ashton Jeanty, TE Michael Mayer and TE Brock Bowers address the media in the locker room following the Raiders' Week 6 matchup against the Buffalo Bills.

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Full Game Highlights: Raiders vs. Bills - Week 6

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Watch full game highlights from the Raiders' Week 6 matchup against the Buffalo Bills.

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Gameday Photos: Week 6 vs. Bills

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View photos from the Raiders' regular season Week 6 matchup against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

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Bombs Away! Kirk Cousins dials up 44-yard TD to Tre Tucker

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Watch as quarterback Kirk Cousins hits wide receiver Tre Tucker for a 44-yard touchdown, his second of the game, late in the fourth quarter against the Bills.

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