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Más que un mariscal de campo: en Fernando Mendoza, la Raider Nation y la comunidad latina se ven reflejados

Oct 07, 2026 at 02:45 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Durante el Mes de la Herencia Hispana, hay historias que merecen ser contadas. La de Fernando Mendoza es una de ellas.

No solo porque sea la primera selección general del Draft de la NFL de 2026. No solo porque se haya convertido en el primer mariscal de campo cubano en ser seleccionado con la primera selección general. Y no solo porque ahora vista el número 15 con los Raiders.

Mendoza es el siguiente capítulo de una historia que comenzó mucho antes de que llegara a Las Vegas.

Una historia en la que los nombres de Tom Flores y Jim Plunkett dejaron una huella imborrable. Una historia que ayudó a demostrar que un latino podía dirigir una franquicia de la NFL. Y una historia que Mendoza ahora espera continuar.

"Creo que la representación lo es todo, porque representar significa representar a tu familia, tu cultura y tus orígenes", dijo Mendoza. "Las raíces que tú o tu familia han plantado y que te han inspirado y permitido llegar hasta aquí".

Esas raíces se remontan a Cuba. Los cuatro abuelos de Mendoza nacieron en la isla: tres en La Habana y uno en Santiago de Cuba. Emigraron a Estados Unidos, trabajaron para lograr una vida mejor y, generaciones más tarde, ese viaje ayudó a que su nieto llegara a la cima del mundo del fútbol americano. Mendoza nunca ha perdido de vista ese viaje.

Hace unos años, incluso tuvo la oportunidad de viajar a Santiago de Cuba con su abuelo y visitar el lugar donde comenzó parte de la historia de su familia. Había escuchado las historias que sus abuelos le habían contado a lo largo de su vida: historias sobre Cuba, sobre la migración a Estados Unidos y sobre las diferencias entre la vida que dejaron atrás y la que construyeron.

Pero el hecho de estar ahí en persona le dio una perspectiva diferente.

"El hecho de poder ir ahí y vivir esa experiencia realmente me dio una perspectiva más amplia de mis orígenes y de la cultura que represento", dijo Mendoza.

Para él, no se trata simplemente de ser el primer cubano en lograr ciertas cosas o de tener un apellido latino en la espalda de un jersey de la NFL. Se trata de entender que la gente está observando.

"Siempre trato de que la atención no se centre en mí", dijo Mendoza. "Siempre quiero respetar a las personas que me apoyan, a las personas a las que inspiro".

Y ahí es donde la historia de Mendoza se cruza con la de los Raiders. Mucho antes de que Mendoza llegara a Las Vegas, los Raiders ya habían establecido un vínculo especial con la comunidad latina.

Tom Flores jugó como mariscal de campo para los Raiders antes de convertirse en el entrenador en jefe del equipo. Jim Plunkett, hijo de padres mexicano-estadounidenses, se convirtió en el mariscal de campo que llevó a la franquicia a ganar dos Super Bowls.

Para Mendoza, no son simplemente nombres en el libro de récords de los Raiders. Son parte de la razón por la que pudo fijarse en la NFL y creer que él también podría lograrlo.

"Recuerdo que desde muy joven buscaba en Google si alguna vez había habido mariscales de campo cubanos", dijo. "Recuerdo que vi, creo que eran uno o dos, pero en ese momento, cuando vi que había mariscales de campo latinos en general, como Jim Plunkett y Tom Flores, pensé: 'Bueno, esto es posible'".

Ese descubrimiento tuvo un impacto mucho mayor de lo que podría parecer. Para un joven que busca a alguien que se le parezca, encontrar un modelo a seguir puede convertir una posibilidad abstracta en una meta tangible.

Ahora, Mendoza es ese modelo a seguir para la próxima generación. Y es consciente de la responsabilidad que eso conlleva.

"Solo espero que esto sirva de inspiración y que, sin importar cómo se vea el camino en este momento o lo que te digan los críticos o analistas, se vea claro que es posible ser latino y jugar como mariscal de campo en la NFL".

El vínculo entre los Raiders y la comunidad latina nunca se ha limitado a los jugadores y entrenadores. Está presente en las gradas. Está presente en las familias que crecieron viendo a Flores y a Plunkett. Está presente en los aficionados que encontraron en los Raiders algo que se conectaba con su propia cultura e identidad.

Aficionados como Bárbara Estrada, la Aficionada Internacional del Año 2025 de los Raiders, procedente de México. Ver a Mendoza llegar a Las Vegas tiene un significado especial para ella.

"Los Raiders siempre han sido muy inclusivos y siempre han tenido los brazos abiertos, especialmente para los latinos", dijo Estrada.

"Después de Jim Plunkett, después de Tom Flores, tener a Fernando Mendoza como parte de los Raiders reaviva esa llama para los aficionados latinos", agregó.

Y esa llama puede crecer. Porque cuando una comunidad se ve reflejada en una franquicia, el vínculo puede volverse aún más profundo.

"No importa si es cubano, no importa si es de otra nacionalidad. Solo por el hecho de que sea latino, sientes ese vínculo especial", dijo ella.

Barbara Estrada and Las Vegas Raiders fans celebrate after Indiana quarterback Fernando Mendoza was chosen by the Las Vegas Raiders with the first overall pick during the first round of the NFL football draft, Thursday, April 23, 2026, in Pittsburgh. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Barbara Estrada and Las Vegas Raiders fans celebrate after Indiana quarterback Fernando Mendoza was chosen by the Las Vegas Raiders with the first overall pick during the first round of the NFL football draft, Thursday, April 23, 2026, in Pittsburgh. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Leo Araguz entiende perfectamente lo que significa ver un nombre latino en la espalda de un jersey de los Raiders. El ex pateador de los Raiders sabe lo que implica jugar para esta franquicia y comprende la importancia de ver a otro latino seguir ese camino.

"Es un honor ver a otro latino haciendo lo que yo hice y, además, jugando para el equipo que tanto represento, los Raiders", dijo Araguz.

Y su mensaje es sencillo: Sí se puede. Sí, se puede lograr.

La frase cobra aún más importancia para Araguz porque la representación ya no es un caso aislado. Cada vez aparecen más nombres latinos en toda la NFL.

"Poco a poco, se están dando cuenta de que los latinos saben jugar", dijo Araguz.

Mendoza no solo está sumando su nombre a esa lista. Lo está sumando a una lista particularmente significativa dentro de la historia de los Raiders. Porque, después de Flores y Plunkett, su llegada representa continuidad.

"Significa mucho continuar con el linaje, y no solo continuar con un linaje, sino con un gran linaje", dijo Mendoza. "La forma en que el Sr. Flores y el Sr. Plunkett tuvieron éxito a lo largo de su carrera, la forma en que han influido en la comunidad, en la Raider Nation, en los Plata y Negro, ha sido inspiradora".

Algunos detalles pueden parecer insignificantes, pero cuentan una historia. En el casco de Mendoza hay una calcomanía con la bandera cubana, como parte del Programa Heritage de la NFL. En su jersey está el apellido Mendoza. Y cada domingo, lleva consigo la historia de cuatro abuelos que dejaron su tierra natal para construir una nueva vida.

"Es algo que me tomo con mucho respeto", dijo Mendoza. "No solo el apellido Mendoza, sino también la bandera nacional cubana en la parte de atrás de mi casco".

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Es una forma de honrar a sus abuelos y las dificultades que soportaron para darle a su familia un futuro mejor, pero también representa algo más grande.

"Creo que es una forma de respetar a mis abuelos, las pruebas y dificultades por las que pasaron para poder mantener a nuestra familia, y también de tratar de representar a los hispanos y latinos en general".

El niño que alguna vez buscó en Google para ver si alguna vez había habido mariscales de campo cubanos es ahora el mariscal de campo cubano al que otros niños pueden buscar.

Tom Flores ayudó a demostrarlo. Jim Plunkett lo llevó a otro nivel. Leo Araguz añadió su propio capítulo. Y ahora Fernando Mendoza tiene la oportunidad de escribir el suyo.

"Fernando no solo representa al mariscal de campo que elegimos con la primera selección del Draft", dijo Estrada. "Representa la continuación de una historia latina que ha formado parte de la identidad de los Raiders ante la comunidad desde hace mucho tiempo".

Quizás ese sea el verdadero significado de la representación. No se trata simplemente de quién está en el campo. Se trata de quién está viendo desde otro lugar y piensa: Yo también puedo hacer eso.

Photos: Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbolf

The Hispanic Football Hall of Fame hosted their Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

Hall of Fame inductee Ron Rivera speaks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Ron Rivera speaks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hall of Fame inductee Anthony Munoz speaks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Anthony Munoz speaks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hall of Fame inductee Jim Plunkett speaks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Jim Plunkett speaks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hall of Fame inductee Ted Hendricks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Ted Hendricks during a press conference before the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mariachi Los Jaguares performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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An attendee looks over silent auction items during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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An attendee looks over silent auction items during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hall of Fame inductee Ron Rivera poses for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Ron Rivera poses for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hall of Fame inductee Ted Hendricks poses for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Ted Hendricks poses for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Cohost Omar Ruiz speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Cohost Omar Ruiz speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Cohost Mayra Gomez speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Cohost Mayra Gomez speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hall of Fame inductee Jim Plunkett is introduced during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hall of Fame inductee Jim Plunkett is introduced during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Pastor Cruz says a prayer during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Pastor Cruz says a prayer during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Mayra Alejandra performs during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada after speaking during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada after speaking during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Cohost Omar Ruiz presents inductee Tom Flores' Hall of Fame ring to his son, Scott Flores, during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Cohost Omar Ruiz presents inductee Tom Flores' Hall of Fame ring to his son, Scott Flores, during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Scott Flores reads words from his father, inductee Tom Flores, during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Scott Flores reads words from his father, inductee Tom Flores, during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Cohost Omar Ruiz presents inductee Ted Hendricks with his Hall of Fame ring during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Cohost Omar Ruiz presents inductee Ted Hendricks with his Hall of Fame ring during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Ted Hendricks speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Ted Hendricks speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Ted Hendricks speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Ted Hendricks speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Anthony Munoz speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Anthony Munoz speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Anthony Munoz speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Anthony Munoz speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Cohost Omar Ruiz presents inductee Jim Plunkett with his Hall of Fame ring during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Cohost Omar Ruiz presents inductee Jim Plunkett with his Hall of Fame ring during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Jim Plunkett speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Jim Plunkett speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Jim Plunkett speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Jim Plunkett speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Ron Rivera speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Ron Rivera speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Ron Rivera speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Ron Rivera speaks during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductees Ron Rivera, Anthony Munoz, Jim Plunkett and Ted Hendricks pose for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductees Ron Rivera, Anthony Munoz, Jim Plunkett and Ted Hendricks pose for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Jim Plunkett and Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada pose for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Jim Plunkett and Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada pose for a photo during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada signs an autograph during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Hispanic Football Hall of Fame High School Player of the Year Ryan Estrada signs an autograph during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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Inductee Jim Plunkett shows off his Hall of Fame ring during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.
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Inductee Jim Plunkett shows off his Hall of Fame ring during the Hispanic Football Hall of Fame Inaugural Celebración De Fútbol at Intermountain Health Performance Center.

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