Más que un mariscal de campo: en Fernando Mendoza, la Raider Nation y la comunidad latina se ven reflejados

Hace unos años, incluso tuvo la oportunidad de viajar a Santiago de Cuba con su abuelo y visitar el lugar donde comenzó parte de la historia de su familia. Había escuchado las historias que sus abuelos le habían contado a lo largo de su vida: historias sobre Cuba, sobre la migración a Estados Unidos y sobre las diferencias entre la vida que dejaron atrás y la que construyeron.

Pero el hecho de estar ahí en persona le dio una perspectiva diferente.

"El hecho de poder ir ahí y vivir esa experiencia realmente me dio una perspectiva más amplia de mis orígenes y de la cultura que represento", dijo Mendoza.

Para él, no se trata simplemente de ser el primer cubano en lograr ciertas cosas o de tener un apellido latino en la espalda de un jersey de la NFL. Se trata de entender que la gente está observando.

"Siempre trato de que la atención no se centre en mí", dijo Mendoza. "Siempre quiero respetar a las personas que me apoyan, a las personas a las que inspiro".

Y ahí es donde la historia de Mendoza se cruza con la de los Raiders. Mucho antes de que Mendoza llegara a Las Vegas, los Raiders ya habían establecido un vínculo especial con la comunidad latina.

Tom Flores jugó como mariscal de campo para los Raiders antes de convertirse en el entrenador en jefe del equipo. Jim Plunkett, hijo de padres mexicano-estadounidenses, se convirtió en el mariscal de campo que llevó a la franquicia a ganar dos Super Bowls.

Para Mendoza, no son simplemente nombres en el libro de récords de los Raiders. Son parte de la razón por la que pudo fijarse en la NFL y creer que él también podría lograrlo.