Pérdidas de balón complican la visita de los Raiders a San Francisco

Los Raiders tuvieron oportunidades para competir y mantenerse en el partido, pero cinco pérdidas de balón en la segunda mitad terminaron por sentenciar su destino. Las Vegas cayó 38-17 ante los 49ers de San Francisco 49ers en el Estadio Levi's, marcando su primer partido en el Área de la Bahía desde que la franquicia se reubicó de Oakland a Las Vegas en 2020.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Klint Kubiak. San Francisco encontró la zona de anotación en sus primeras tres series ofensivas. Kirk Cousins consiguió acercar a Las Vegas con un acarreo de dos yardas para anotación, mientras que un gol de campo de 50 yardas de Matt Gay dejó el déficit de los Malosos se fueran al descanso abajo 21-10.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente después del medio tiempo.

En la primera jugada ofensiva de Las Vegas en el tercer cuarto, una intercepción de Jaden Dugger, quien regresó el balón 35 yardas hasta las diagonales, amplió nuevamente la ventaja de San Francisco. Los Raiders respondieron con una conexión de 21 yardas entre Cousins y Brock Bowers para acercarse 28-17, pero la ofensiva no pudo encontrar continuidad.

Las Vegas tuvo una oportunidad de oro cuando Treydan Stukes interceptó a Brock Purdy en la siguiente serie ofensiva de San Francisco. Sin embargo, en sus cuatro series ofensivas restantes, fueron los propios Raiders quienes terminaron perdiendo el ovoide. Dos de los errores más costosos llegaron de manos de las alas cerradas Brock Bowers y Michael Mayer, cuyos balones sueltos devolvieron la posesión a San Francisco en momentos en los que Las Vegas buscaba reducir la desventaja a una sola posesión.

El contraste fue evidente al considerar que los Raiders habían promediado apenas una pérdida de balón por partido durante sus primeros ocho encuentros de la temporada y solamente habían registrado múltiples entregas en dos de ellos. Ante San Francisco, los turnovers se convirtieron en el principal obstáculo para Las Vegas. Dos de esas pérdidas ocurrieron cerca de la zona de anotación, desperdiciando oportunidades valiosas para acercarse en el marcador y aumentar la presión sobre los 49ers.