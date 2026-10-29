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Raider Nation se hace sentir en México

Oct 29, 2026 at 10:00 AM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

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La Raider Nation es una comunidad mundial, y México volvió a demostrarlo. El domingo 25 de octubre, cerca de 250 aficionados de los Raiders se congregaron en Rockotitlán para seguir de cerca el partido entre los Malosos y los Rams, en una experiencia que llevó el espíritu de la afición hasta la Ciudad de México.

Inspirada en el Black Hole, la Watch Party ofreció un espacio para que los seguidores del equipo se reunieran, convivieran y compartieran una misma pasión. Los jerseys, los colores del equipo y la energía de los asistentes le dieron vida a una jornada dedicada por completo al mundo Silver and Black.

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La celebración también fue más allá de la transmisión del partido. La música en vivo de Electrify puso el ritmo al encuentro, mientras que distintas dinámicas, actividades y giveaways de los Raiders mantuvieron a los aficionados participando durante el evento.

La respuesta de los asistentes dejó claro que el vínculo con el equipo va mucho más allá de los días de partido. Para la Raider Nation en México, reunirse representa una oportunidad para fortalecer una comunidad que comparte historias, tradiciones y una identidad que se transmite de aficionado a aficionado.

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