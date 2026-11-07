Raiders regresan a la Bahía para duelo ante 49ers

La espera terminó. Por primera vez desde que la franquicia se trasladó de Oakland a Las Vegas en 2020, los Raiders regresan al Área de la Bahía para enfrentarse a los 49ers de San Francisco este domingo en el Estadio Levi's.
Será un encuentro especial para Maxx Crosby, quien junto con Kolton Miller y AJ Cole es uno de los únicos tres jugadores que permanecen en el equipo desde su última campaña jugando sus partidos como locales en el Coliseo de Oakland.
"Si conoces la historia y realmente entiendes lo que significa, sabes que es una rivalidad especial", expresó Crosby sobre lo que significa este juego. "En el Área de la Bahía esto viene de mucho tiempo atrás. Cuando era novato y jugaba allá, los 49ers y los Raiders realmente no se soportaban. Hay mucha historia y será algo increíble. Creo que será la primera vez que regreso a la Bahía para jugar desde mi temporada de novato. Definitivamente estoy emocionado".
La serie históricamente favorece ligeramente a San Francisco, que tiene ventaja de 8-7 en temporada regular. El último enfrentamiento fue el 1 de enero de 2023, cuando los 49ers derrotaron 37-34 a Las Vegas en tiempo extra en el Estadio Allegiant.
Los Raiders (4-4) llegan después de vencer 38-33 a los Jets de Nueva York y terminar con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Ahora tendrán una prueba considerable ante unos 49ers (6-1) que cuentan con la cuarta mejor defensa total de la NFL, permitiendo apenas 299.3 yardas por partido.
"Otra defensiva entre las cinco mejores de la liga, siento que llevo diciendo eso cada semana durante las últimas semanas" dijo Kirk Cousins sobre los 49ers, ante los cuales tiene marca de 3-1 en su carrera. "Es un gran desafío, una gran oportunidad y un excelente equipo, muy bien dirigido y con grandes jugadores. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel. Jugar en su estadio, con ese gran ambiente y esa afición, será una buena prueba para nosotros".
El mariscal de campo de Las Vegas suma 2,124 yardas y 19 pases de anotación, la segunda mayor cantidad de la NFL. Los Raiders promedian 27.6 puntos por encuentro, pero su principal asignatura pendiente sigue siendo el juego terrestre: ocupan el penúltimo lugar de la liga con 77.3 yardas por partido.
Ashton Jeanty buscará tener una mayor participación después de registrar apenas cinco toques de balón ante los Jets. Sobre el desarrollo del corredor, el entrenador Klint Kubiak destacó: "Ashton es un jugador joven con un futuro muy prometedor. Estoy muy contento de tenerlo a él y a todos estos jugadores jóvenes en nuestro roster. Continúan creciendo y nuestro trabajo como entrenadores es desarrollarlos".
El partido también tendrá un significado especial para Klint Kubiak, quien volverá a encontrarse con su hermano menor, Klay, actual coordinador ofensivo de los 49ers. Ambos trabajaron juntos en San Francisco durante el 2023, antes de tomar caminos distintos en sus carreras.
"Pude trabajar junto a él durante todo un año", dijo Klint Kubiak sobre aquella experiencia de trabajar junto a su hermano Klay. "Estudiamos juntos en la universidad y después tomamos caminos separados, nos casamos, y fue increíble volver a conectar con él y ver el tipo de esposo que era, lo mucho que trabajaba y lo inteligente que era, cosas que ya sabía. Pero cuando estás en medio de la batalla todos los días junto a tu hermano, definitivamente se fortalece ese vínculo".
Del otro lado del balón, Las Vegas tendrá que encontrar respuestas ante una ofensiva de San Francisco que promedia 28.1 puntos por partido. Brock Purdy cuenta con armas importantes, encabezadas por George Kittle, quien lidera a los 49ers con 425 yardas y cinco touchdowns por medio de recepciones.
"Es un gran jugador que lleva muchísimo tiempo en esta liga", es como el linebacker Quay Walker describió a Kittle. "Conoce todos los detalles del juego y complementa muy bien a la ofensiva. La conexión que tiene con Brock Purdy es excelente y ambos se entienden muy bien durante los partidos. Tenemos que confiar en nuestra técnica, jugar juntos y hacer lo que nos corresponde cuando llegue el momento".
Christian McCaffrey también representa una amenaza importante, con 389 yardas terrestres, ocho touchdowns por medio de acarreos y 251 yardas por recepción. La defensa de los Raiders, que permite 146.4 yardas por tierra por encuentro, tendrá que mejorar considerablemente en ese departamento.
Uno de los protagonistas de la victoria ante los Jets fue Dylan Laube, nombrado Jugador de la Semana de Equipos Especiales de la AFC después de conseguir un regreso de patada de salida de 95 yardas para anotación, el primero de los Raiders en 15 años. También registró una tacleada en cobertura y estuvo cerca de bloquear un gol de campo.
"No es solamente un premio individual, es un premio para todo el equipo. Nuestros equipos especiales han sido increíbles esta temporada. Es muy bonito recibir ese reconocimiento", expresó Laube.
Mientras tanto, la línea ofensiva continúa buscando su mejor combinación. El novato Trey Zuhn disputó las 63 jugadas ofensivas ante los Jets en su primera titularidad como guardia derecho, una experiencia importante para su desarrollo en la NFL.
"Fue algo diferente, definitivamente diferente a lo que estaba acostumbrado en la universidad, pero es algo que puedo manejar", explicó el egresado de Texas A&M sobre el ajuste al ritmo de la NFL. "Voy a seguir teniendo éxito, mejorando y veremos qué sucede".
Los Raiders descartaron al tackle defensivo Thomas Booker, mientras que el esquinero Darien Porter aparece como cuestionable.
San Francisco tendrá tres bajas importantes en su cuerpo de receptores: Mike Evans, Christian Kirk y Deebo Samuel fueron descartados. El esquinero Nate Hobbs, el safety Siran Neal, el receptor Demarcus Robinson y el esquinero Upton Stout aparecen como cuestionables.
La noticia positiva para los 49ers es que Nick Bosa, quien no juega desde la Semana 2, y Christian McCaffrey no recibieron designación de lesión para el encuentro. McCaffrey sufrió una lesión ante Atlanta, pero pudo aprovechar la semana de descanso para recuperarse.
La misión no será sencilla. San Francisco llega con marca de 6-1 y una de las defensas más completas de la liga, mientras que los Raiders intentarán aprovechar el impulso de su reciente victoria para conseguir otro resultado positivo como visitantes.
Pero esta semana hay algo adicional en juego: el orgullo, la historia y la oportunidad de volver a competir en un escenario que durante tantos años fue parte de la identidad de la franquicia. Los Raiders están de regreso en la Bahía. Y ahora les corresponde escribir el siguiente capítulo en esta rivalidad.
The Raiders final practice before they take on their Week 9 match up against the 49ers at Intermountain Health Performance Center.