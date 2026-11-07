Raiders regresan a la Bahía para duelo ante 49ers

Ashton Jeanty buscará tener una mayor participación después de registrar apenas cinco toques de balón ante los Jets. Sobre el desarrollo del corredor, el entrenador Klint Kubiak destacó: "Ashton es un jugador joven con un futuro muy prometedor. Estoy muy contento de tenerlo a él y a todos estos jugadores jóvenes en nuestro roster. Continúan creciendo y nuestro trabajo como entrenadores es desarrollarlos".

El partido también tendrá un significado especial para Klint Kubiak, quien volverá a encontrarse con su hermano menor, Klay, actual coordinador ofensivo de los 49ers. Ambos trabajaron juntos en San Francisco durante el 2023, antes de tomar caminos distintos en sus carreras.

"Pude trabajar junto a él durante todo un año", dijo Klint Kubiak sobre aquella experiencia de trabajar junto a su hermano Klay. "Estudiamos juntos en la universidad y después tomamos caminos separados, nos casamos, y fue increíble volver a conectar con él y ver el tipo de esposo que era, lo mucho que trabajaba y lo inteligente que era, cosas que ya sabía. Pero cuando estás en medio de la batalla todos los días junto a tu hermano, definitivamente se fortalece ese vínculo".

Del otro lado del balón, Las Vegas tendrá que encontrar respuestas ante una ofensiva de San Francisco que promedia 28.1 puntos por partido. Brock Purdy cuenta con armas importantes, encabezadas por George Kittle, quien lidera a los 49ers con 425 yardas y cinco touchdowns por medio de recepciones.

"Es un gran jugador que lleva muchísimo tiempo en esta liga", es como el linebacker Quay Walker describió a Kittle. "Conoce todos los detalles del juego y complementa muy bien a la ofensiva. La conexión que tiene con Brock Purdy es excelente y ambos se entienden muy bien durante los partidos. Tenemos que confiar en nuestra técnica, jugar juntos y hacer lo que nos corresponde cuando llegue el momento".

Christian McCaffrey también representa una amenaza importante, con 389 yardas terrestres, ocho touchdowns por medio de acarreos y 251 yardas por recepción. La defensa de los Raiders, que permite 146.4 yardas por tierra por encuentro, tendrá que mejorar considerablemente en ese departamento.

Uno de los protagonistas de la victoria ante los Jets fue Dylan Laube, nombrado Jugador de la Semana de Equipos Especiales de la AFC después de conseguir un regreso de patada de salida de 95 yardas para anotación, el primero de los Raiders en 15 años. También registró una tacleada en cobertura y estuvo cerca de bloquear un gol de campo.