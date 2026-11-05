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Raiders-49ers Week 9 Injury Report

Nov 04, 2026 at 04:07 PM
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Raiders.com Staff

Las Vegas Raiders:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Thomas BookerDTAnkleLP
Folorunso FatukasiDTShoulder/ElbowLP
Darien PorterCBGroinDNP
Ian ThomasTEAnkleLP

San Francisco 49ers:

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Nick BosaDEKnee/CalfLP
Mike EvansWRRibs/AchillesDNP
Luke GiffordLBGroinLP
Nate HobbsCBAdductorLP
Christian KirkWRKneeLP
Christian McCaffreyRBHamstringDNP
Siran NealSKnee/FootDNP
Demarcus RobinsonWRAnkleLP
Deebo SamuelWRHamstringDNP
Marques SigleSAnleLP
Upton StoutCBShoulderLP
Garret WallowLBHamstringLP
Mykel WilliamsDEKneeFull
Trent WilliamsTNIR-restDNP

Practice Status

  • DNP - Did not participate in practice
  • LP - Limited participation in practice
  • FP - Full participation
  • (-) - Not listed
  • NIR - Not injury related

Game Status

  • Out - Player will not play
  • Doubtful - Player is unlikely to play
  • Questionable - Player is not certain to play
  • (-) - Not listed

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