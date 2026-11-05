Raiders-49ers Week 9 Injury Report

Las Vegas Raiders:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Thomas Booker
|DT
|Ankle
|LP
|Folorunso Fatukasi
|DT
|Shoulder/Elbow
|LP
|Darien Porter
|CB
|Groin
|DNP
|Ian Thomas
|TE
|Ankle
|LP
San Francisco 49ers:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Nick Bosa
|DE
|Knee/Calf
|LP
|Mike Evans
|WR
|Ribs/Achilles
|DNP
|Luke Gifford
|LB
|Groin
|LP
|Nate Hobbs
|CB
|Adductor
|LP
|Christian Kirk
|WR
|Knee
|LP
|Christian McCaffrey
|RB
|Hamstring
|DNP
|Siran Neal
|S
|Knee/Foot
|DNP
|Demarcus Robinson
|WR
|Ankle
|LP
|Deebo Samuel
|WR
|Hamstring
|DNP
|Marques Sigle
|S
|Anle
|LP
|Upton Stout
|CB
|Shoulder
|LP
|Garret Wallow
|LB
|Hamstring
|LP
|Mykel Williams
|DE
|Knee
|Full
|Trent Williams
|T
|NIR-rest
|DNP
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed