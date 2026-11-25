Las Vegas Raiders:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Brock Bowers
|TE
|Ankle
|LP
|Adam Butler
|DT
|Concussion
|DNP
|Tonka Hemingway
|DT
|Stinger
|LP
|Patrick Johnson*
|DE
|Stinger
|FP
|Tim Keenan
|DT
|Knee
|DNP
|Michael Mayer
|TE
|Back
|FP
|JJ Pegues
|DT
|Elbow
|FP
|Dareke Young
|WR
|Stinger
|FP
*IR - Returned to practice
Cleveland Browns:
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Austin Barber
|G
|Knee
|DNP
|Derek Barnett
|DE
|Hamstring
|DNP
|Denzel Boston
|WR
|Quad
|DNP
|Harold Fannin
|TE
|Groin
|LP
|Ronnie Hickman
|S
|Concussion
|FP
|Elgton Jenkins
|C
|Knee
|LP
|Isaiah McGuire
|DE
|Calf
|DNP
|Raheim Sanders
|RB
|Hip
|LP
|Blake Whiteheart
|TE
|Hip
|LP
|Quincy Williams
|LB
|Knee
|LP
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- NIR - Not injury related
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed