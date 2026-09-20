Live Game Updates: Raiders at Chargers | Week 2

View photos from the Raiders' regular season week 2 match up against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
Sep 20, 2026 at 01:00 PM
1 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
2 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
3 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
4 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
5 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
6 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
7 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
8 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
9 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
10 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
11 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
12 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
13 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
14 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
15 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
16 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
17 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
18 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
19 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
20 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
21 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
22 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
23 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
24 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
25 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
26 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
27 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
28 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
29 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
30 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
31 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
32 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
33 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
34 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
35 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
36 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
37 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
38 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
39 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
40 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
41 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
42 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
43 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
44 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
45 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
46 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
47 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
48 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
49 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
50 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
51 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
52 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
53 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
54 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
55 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
56 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
57 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
58 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
59 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
60 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
61 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
62 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
63 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
64 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
65 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
66 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
67 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
68 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
69 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
70 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
71 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
72 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
73 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
74 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
75 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
76 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
77 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
78 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
79 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
80 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
81 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
82 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
83 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
84 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
85 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
86 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
87 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
88 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
89 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
90 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
91 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
92 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
93 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
94 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
95 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
96 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
97 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
98 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
99 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
100 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
101 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
102 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
103 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
104 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
105 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
106 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
107 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
108 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
109 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
110 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
111 / 111
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
This Ad will close in 3