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Live Game Updates: Raiders at Chargers | Week 2

Sep 20, 2026 at 01:00 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Week 2 vs. Chargers

View photos from the Raiders' regular season week 2 match up against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) and cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) and cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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The Las Vegas Raiders during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and the Raiders' defense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and the Raiders' defense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) and cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and the Raiders' offense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and the Raiders' offense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Darrell Luter Jr. (25) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fans during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders fans during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
A Las Vegas Raiders fan during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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A Las Vegas Raiders fan during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
69 / 111

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
70 / 111

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) and safety Isaiah Pola-Mao (20) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) and safety Isaiah Pola-Mao (20) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
72 / 111

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
78 / 111

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
79 / 111

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
81 / 111

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
82 / 111

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
83 / 111

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
87 / 111

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
88 / 111

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
91 / 111

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5), safety Jeremy Chinn (11) and cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
92 / 111

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5), safety Jeremy Chinn (11) and cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82), wide receiver Jack Bech (18) and tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82), wide receiver Jack Bech (18) and tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and the Raiders' offense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and the Raiders' offense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and the Raiders' offense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and the Raiders' offense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and the Raiders' defense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and the Raiders' defense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and the Raiders' defense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and the Raiders' defense during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and guard/center Jackson Powers-Johnson (58) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Chargers at SoFi Stadium.

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