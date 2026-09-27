Live Game Updates: Raiders at Saints | Week 3

View photos from the Raiders' regular season Week 3 matchup against the New Orleans Saints at Caesars Superdome.
Sep 27, 2026 at 01:25 PM
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
87 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
88 / 174
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
89 / 174
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
90 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
91 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
92 / 174
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
93 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
94 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
95 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
97 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
98 / 174
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
101 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
102 / 174
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
104 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
134 / 174
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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