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Live Game Updates: Raiders vs. Rams | Week 7

Oct 25, 2026 at 01:25 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Week 7 vs. Rams

View photos from the Raiders' regular season Week 7 matchup against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
1 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
2 / 115

Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
3 / 115

Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) and defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
4 / 115

Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) and defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
5 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
6 / 115

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
7 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1), tight end Ian Thomas (80) and running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
8 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1), tight end Ian Thomas (80) and running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
9 / 115

The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
10 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98), defensive tackle Adam Butler (69) and tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
11 / 115

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98), defensive tackle Adam Butler (69) and tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders special teams coordinator Joe Decamillis and the team during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
12 / 115

Las Vegas Raiders special teams coordinator Joe Decamillis and the team during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
13 / 115

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
14 / 115

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and cornerback Darrell Luter Jr. (25) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
15 / 115

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and cornerback Darrell Luter Jr. (25) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
16 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
17 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and tackle Kolton Miller (74) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
18 / 115

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and tackle Kolton Miller (74) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
19 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
20 / 115

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
21 / 115

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
22 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
23 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
24 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
25 / 115

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and long snapper Alex Ward (47) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
26 / 115

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and long snapper Alex Ward (47) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) and quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
27 / 115

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) and quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
28 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
29 / 115

Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
30 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
31 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
32 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
33 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
34 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
35 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
36 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
37 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
38 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
39 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
40 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
41 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
42 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
43 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
44 / 115

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
45 / 115

The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
46 / 115

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
47 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
48 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
49 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
50 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
51 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
52 / 115

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
53 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
54 / 115

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20), wide receiver Dareke Young (81) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
55 / 115

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20), wide receiver Dareke Young (81) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
56 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
57 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
58 / 115

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
59 / 115

Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
60 / 115

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
61 / 115

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
62 / 115

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
63 / 115

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
64 / 115

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders sideline during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
65 / 115

The Las Vegas Raiders sideline during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
66 / 115

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
67 / 115

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
68 / 115

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
69 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
70 / 115

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
71 / 115

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
72 / 115

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
73 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
74 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
75 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
76 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31), tackle Folorunso Fatukasi (94) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
77 / 115

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31), tackle Folorunso Fatukasi (94) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11), defensive tackle Tonka Hemingway (97) and safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
78 / 115

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11), defensive tackle Tonka Hemingway (97) and safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
79 / 115

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
80 / 115

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
81 / 115

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
82 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
83 / 115

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35), during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
84 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35), during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
85 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
86 / 115

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
87 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
88 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
89 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
90 / 115

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
91 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
92 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
93 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
94 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
95 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
96 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
97 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
98 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65), wide receiver Tre Tucker (1) and guard Spencer Burford (70) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
99 / 115

Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65), wide receiver Tre Tucker (1) and guard Spencer Burford (70) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
100 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
101 / 115

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
102 / 115

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
103 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
104 / 115

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and teammates during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
105 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
106 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
107 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
108 / 115

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
109 / 115

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
110 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
111 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
112 / 115

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), kicker Matt Gay (14) and punter AJ Cole (6) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
113 / 115

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87), kicker Matt Gay (14) and punter AJ Cole (6) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
114 / 115

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.
115 / 115

Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Los Angeles Rams at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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