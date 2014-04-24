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Saisonspielplan der Raiders veröffentlicht

Apr 23, 2014 at 06:29 PM
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Raiders Communications
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Die Saison 2014 in der National Football League (NFL) nimmt langsam Gestalt an. In der Nacht vom 23. auf den 24. April wurde nun der Spielplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht. Die Oakland Raiders beginnen am 7. September mit einem Spiel bei den New York Jets. Ihr erstes Heimspiel findet eine Woche später gegen Houston statt.

Oakland bestreitet neun Partien gegen Teams, die in der vergangenen Saison die Playoffs erreicht haben. Fünf der Spiele sind gegen Mannschaften, die 2013 zu den besten Vier der Liga gehört haben (Denver 2x, Seattle, New England, San Francisco).

Die Raiders werden mehr Reisekilometer hinter sich bringen als jedes andere NFL-Team. Aufgrund ihres Trips nach London werden die "Silver and Black" am Saisonende rund 58.000 Kilometer unterwegs gewesen sein.

Woche1: Die Oakland Raiders starten in die Saison ihrer Vereinsgeschichte mit einem Gastspiel bei den New York Jets. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Raiders mit einem Auswärtsspiel in der Eastern Standard Timezone beginnen. Vergangenes Jahr begannen sie die Saison in Indianapolis.

Woche2: Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Raiders am 2. Spieltag gegen die Houston Texans. Es ist das achte Duell in neun Jahren gegen die Texaner. Die beiden letzten Aufeinandertreffen konnte Oakland für sich entscheiden.

Woche3: Auch ihr zweites Auswärtsspiel bestreiten die Raiders an der Ostküste. Es ist zudem das zweite Spiel gegen ein Team der AFC East. Sie sind zu Gast bei den New England Patriots.

Woche4: Am 4. Spieltag spielen die Raiders "zuhause" in London. Im Rahmen der International Series empfangen sie die Miami Dolphins im Wembley Stadion. Es ist das dritte Spiel innerhalb von vier Wochen gegen ein Team der AFC East.

Woche5: Die Raiders haben spielfrei. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem die "Silver and Black" am 5. Spieltag Pause haben.

Woche6: Am 6. Spieltag empfangen die Raiders die San Diego Chargers. Es ist das erste von sechs Divisionsduellen der Saison und das zweite Heimspiel in Folge.

Woche7: Es folgt das dritte Heimspiel hintereinander. Diesmal sind die Arizona Cardinals zu Gast im O.co Coliseum. Die Cardinals sind erstmals seit 2006 wieder in Oakland zu Besuch.

Woche8: Die Raiders reisen nach Cleveland. Zum 23. Mal treffen die beiden Traditionsvereine aufeinander. Allerdings ist erst das achte Gastspiel bei den Browns für die Raiders.

Woche9: Oakland bestreitet das zweite Auswärtsspiel in Folge. Die Raiders spielen bei den Seattle Seahawks, dem amtierenden Super Bowl Champion. Erstmals seit 2010 kommt es in der regulären Saison wieder zu einem Duell gegen den ehemaligen Divisionsrivalen. Es ist das erste Gastspiel der Raiders in Seattle seit 2006.

Woche10: Innerhalb von sieben Tagen spielen die Raiders gegen die beiden Super-Bowl-Finalisten der vergangenen Saison. Am 10. Spieltag sind die Denver Broncos zu Gast in Oakland.

Woche11: Am 11. Spieltag bestreiten die Raiders ihr zweites Divisionsduell in Folge. Sie sind zu Gast bei den San Diego Chargers.

Woche12: Zum zweiten Mal in drei Jahren tragen die Raiders ein "Thursday Night Game" aus. Sie begrüßen die Kansas City Chiefs. Es ist das dritte Spiel in Serie gegen ein Team der eigenen Division.

Woche13: Es folgt ein Auswärtsspiel bei den St. Louis Rams. Zum 13. Mal treffen die beiden einst in Los Angeles beheimateten Teams aufeinander. Erstmals seit 2002 ist Oakland wieder in St. Louis zu Gast.

Woche14: Die heiße Phase der Saison beginnt mit der "Battle of the Bay". Die Raiders empfangen die San Francisco 49ers. 2002 waren die 49ers letztmalig beim Nachbarn auf der anderen Seite der Bucht zu Besuch.

Woche15: Die Raiders reisen zu den Chiefs nach Kansas City. Es ist das fünfte von sechs Divisionsduellen und das vorletzte Auswärtsspiel der Saison.

Woche16: Die Fans der Raiders erleben das letzten Saisonheimspiel ihrer Mannschaft. Zu Gast im O.co Coliseum sind die Buffalo Bills. Zuletzt waren die Bills 2005 in Oakland zu Besuch.

Woche17: Am letzten Spieltag treten die Raiders in Denver an. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem Oakland die reguläre Saison bei den Broncos beschließt.

Raiders 2014 Saisonspielplan
DateTimeOpponentTV
So. 7. September19:00at NY JetsCBS
So. 14. September22:25HOUSTONCBS
So. 21. September19:00at New EnglandCBS
So. 28. September19:00MIAMI (London)CBS
So. 5. OktoberBYE WEEK
So. 12. Oktober22:05SAN DIEGOCBS
So. 19. Oktober22:25ARIZONAFOX
So. 26. Oktober22:25at ClevelandCBS
So. 2. November22:25at SeattleCBS
So. 9. November22:05DENVERCBS
So. 16. November22:05at San DiegoCBS
Do. 20. November02:25KANSAS CITYNFLN
So. 30. November19:00at St. LouisCBS
So. 7. Dezember22:25SAN FRANCISCOFOX
So. 14. Dezember19:00at Kansas CityCBS
So. 21. Dezember22:25BUFFALOCBS
So. 28. Dezember22:25*at DenverCBS
Alle Zeiten MEZ | *Kickoff-Zeiten können sich noch ändern

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