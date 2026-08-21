Live Game Updates: Raiders at Texans | Preseason

View photos from the Raiders' preseason matchup against the Houston Texans at Reliant Stadium.
Aug 20, 2026 at 05:00 PM
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
43 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
45 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
46 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
47 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
48 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
49 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
51 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
52 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
69 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
71 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
72 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
74 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
78 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
81 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
82 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
83 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
84 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
85 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
86 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
87 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
88 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
89 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
90 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
91 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
92 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
93 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
94 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
95 / 126
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
98 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
101 / 126
Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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