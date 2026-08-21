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Live Game Updates: Raiders at Texans | Preseason

Aug 20, 2026 at 05:00 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Preseason Week 2 vs. Texans

View photos from the Raiders' preseason matchup against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
1 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
2 / 126

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
3 / 126

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
4 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
5 / 126

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
6 / 126

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
7 / 126

Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) and linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
8 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
9 / 126

Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
10 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
11 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
12 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
13 / 126

Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
14 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
15 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
16 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
17 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
18 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
19 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
20 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
21 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
22 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
23 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and linebacker Buddy Johnson (59) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
24 / 126

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and linebacker Buddy Johnson (59) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
25 / 126

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) and wide receiver Chase Roberts (86) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) and tackle Folorunso Fatukasi (63) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
26 / 126

Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) and tackle Folorunso Fatukasi (63) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
27 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) and defensive end Patrick Johnson(93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
28 / 126

Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) and defensive end Patrick Johnson(93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
29 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
30 / 126

Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
31 / 126

Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
32 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
33 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
34 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
35 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
36 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
37 / 126

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
38 / 126

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
39 / 126

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
40 / 126

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
41 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
42 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
43 / 126

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
44 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
45 / 126

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
46 / 126

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
47 / 126

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
48 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
49 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
50 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
51 / 126

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
52 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55), defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
53 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55), defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55), defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium. during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
54 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55), defensive tackle Thomas Booker IV (99) and defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium. during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
55 / 126

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) and linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
56 / 126

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
57 / 126

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
58 / 126

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
59 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
60 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) and wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
61 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) and wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
62 / 126

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
63 / 126

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
64 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
65 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
66 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
67 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
68 / 126

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
69 / 126

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
70 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
71 / 126

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
72 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
73 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
74 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
75 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
76 / 126

Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (63) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
77 / 126

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) and defensive tackle Brandon Cleveland (90) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
78 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
79 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and linebacker Xavian Sorey Jr. (53) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
80 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and linebacker Xavian Sorey Jr. (53) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
81 / 126

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
82 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
83 / 126

Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
84 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
85 / 126

Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
86 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kamar Missouri (62) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
87 / 126

Las Vegas Raiders tackle Kamar Missouri (62) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
88 / 126

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
89 / 126

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
90 / 126

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
91 / 126

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and tight end Chris Myarick (41) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
92 / 126

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and tight end Chris Myarick (41) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
93 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) and running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
94 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) and running back Dylan Laube (23) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
95 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
96 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
97 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Chris Myarick (41) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
98 / 126

Las Vegas Raiders tight end Chris Myarick (41) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
99 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Noah Brown (33) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
100 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Noah Brown (33) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
101 / 126

Las Vegas Raiders tight end Albert Okwuegbunam (85) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
102 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
103 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
104 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
105 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
106 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
107 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
108 / 126

Las Vegas Raiders running back Dare Ogunbowale (32) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
109 / 126

Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
110 / 126

Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
111 / 126

Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
112 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Buddy Johnson (59) and safety Devyn Perkins (49) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
113 / 126

Las Vegas Raiders linebacker Buddy Johnson (59) and safety Devyn Perkins (49) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
114 / 126

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
115 / 126

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
116 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
117 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
118 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
119 / 126

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
120 / 126

The Las Vegas Raiders during the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Houston Texans Head Coach DeMeco Ryans and Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
121 / 126

Houston Texans Head Coach DeMeco Ryans and Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
122 / 126

Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
123 / 126

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
124 / 126

Las Vegas Raiders wide receiver Brandon Johnson (82) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
125 / 126

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.
126 / 126

Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) after the preseason game against the Houston Texans at Reliant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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