Live Game Updates: Raiders vs. Dolphins | Week 1

View photos from the Raiders' week 1 home opener against the Miami Dolphins at Allegiant Stadium.
Sep 13, 2026 at 01:25 PM
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Daniel Clark/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Las Vegas Raiders
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Las Vegas Raiders
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Las Vegas Raiders
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Las Vegas Raiders
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