HENDERSON, Nev. – The Las Vegas Raiders have made the following transactions, the club announced Saturday.
ACTIVATED FROM THE RESERVE/INJURED LIST:
DE Patrick Johnson, Tulane
SIGNED TO THE ACTIVE ROSTER FROM THE PRACTICE SQUAD:
TE Carter Runyon, Towson
DT Chris Willams, Wagner
ELEVATED TO THE ACTIVE ROSTER FROM THE PRACTICE SQUAD:
DT Brandon Cleveland, North Carolina State
DE Anthony Goodlow, Oklahoma State
PLACED ON THE RESERVE/INJURED LIST:
DT Tim Keenan III, Alabama
G/C Jackson Powers-Johnson, Oregon
WAIVED:
WR Cody White, Michigan State