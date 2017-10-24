Héroe Hispano: Jacqueline Martínez Garcel

"Mi madre me enseño que era ser valiente," comentó Garcel. "Me inculcó desde joven a ser audaz y expresarme en contra de la injusticia. Ha nunca rendirme, sin importar que tan difícil fuera la situación o que tan imposible se pudiera sentir. También me enseño a levantarme una y otra vez cuando estuviera en la lona a punto de rendirme. ¡Adelante! Esa era su palabra favorita. Sigue adelante, en particular cuando las cosas se ponen difíciles. No hay otra opción más que avanzar, hacer el trabajo hasta que hayas marcado el camino para que otros pueda avanzar. Mi padre me enseñó a hacer todo con integridad, gracia y alegría. No importa que difícil y largo fuese el camino, me enseñó a enfrentar las cosas sin quejarme, disfrutar el proceso y ayudar a otros durante el camino."